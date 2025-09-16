Ικανοποιημένος ο ΠτΔ: Πέραν του 85% η συμμόρφωση στις συστάσεις GRECO

Όπως ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του, η χώρα μας πέτυχε πλήρη υλοποίηση 6 από τις 22 συστάσεις και μερική συμμόρφωση σε άλλες 13, με το συνολικό ποσοστό να ξεπερνά το 85% — αισθητά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η GRECO καταγράφει «σημαντική πρόοδο σε αρκετούς καίριους τομείς», συνδέοντας τα αποτελέσματα με τις μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν από το 2023: την ενίσχυση της Αρχής κατά της Διαφθοράς, τους Κώδικες Δεοντολογίας για τα μέλη της Κυβέρνησης, το αυστηρότερο πλαίσιο για το «πόθεν έσχες», τους κανόνες για το lobbying, τον Κώδικα Πρακτικής για την πρόσβαση σε πληροφορίες, αλλά και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημόσιας διαβούλευσης.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η θετική αξιολόγηση της GRECO έρχεται να προστεθεί στα ευρήματα της πρόσφατης Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, τονίζοντας ότι και οι δύο συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα: η Κύπρος ανακτά την αξιοπιστία της διεθνώς.

«Η πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς δεν είναι στιγμιαία επιλογή, αλλά μια διαρκής, συλλογική υποχρέωση. Ως Κυβέρνηση παραμένουμε προσηλωμένοι στη διαφάνεια, την ακεραιότητα και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς», κατέληξε ο κ. Χριστοδουλίδης.