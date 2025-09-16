Συμμορίες στρατολογούν ανήλικα κορίτσια ως δολοφόνους στη Σουηδία - «Διψούν για αίμα»

Στο πλαίσιο αυτό, εμφανίζεται ένα νέο ανησυχητικό στοιχείο: η ενεργός συμμετοχή εφήβων κοριτσιών στους πολέμους του οργανωμένου εγκλήματος. Εισαγγελείς και αστυνομικοί καταγράφουν αυξανόμενες περιπτώσεις κοριτσιών ηλικίας μόλις 15 ετών που στρατολογούνται ως εκτελέστριες. Οι ίδιες προσφέρονται μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών για να εκτελέσουν εν ψυχρώ τους στόχους που επιλέγουν οι συμμορίες. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα επιλέγουν πιο σκληρές αποστολές από τους άνδρες συνομήλικούς τους, για να αποδείξουν την αποφασιστικότητα και την «αξιοπιστία» τους.

Θέλησε να τον πυροβολήσει στο κεφάλι

Τέτοια ήταν μια περίπτωση με την οποία ήλθε αντιμέτωπη η εισαγγελέας της Στοκχόλμης Ίντα Άρνελ που περιγράφει τι ακριβώς συνέβη: «Είχα μια υπόθεση που αφορούσε ένα κορίτσι 15 ετών, το οποίο στρατολογήθηκε για να πυροβολήσει κάποιον στο κεφάλι». «Μπορούσε να επιλέξει το είδος της αποστολής: να σημαδέψει την πόρτα του ή το κεφάλι του. Εκείνη επέλεξε το κεφάλι», σημείωσε. Η νεαρή ανήλικη τελικά συνελήφθη μαζί με έναν 17χρονο συνεργό της, ο οποίος τράβηξε τη σκανδάλη, αφήνοντας το θύμα να χαροπαλεύει έπειτα από σφαίρες στον λαιμό, το στομάχι και τα πόδια.

«Στις συνομιλίες αυτών των εφαρμογών, τα παιδιά —ανεξαρτήτως φύλου— δείχνουν να διψούν για αίμα», αναφέρει χαρακτηριστικά Σουηδή εισαγγελέας. Η κυβέρνηση, ανήσυχη για την κλιμάκωση, έχει φτάσει στο σημείο να εξετάζει νομοθεσία που θα επιτρέπει την παρακολούθηση επικοινωνιών ακόμη και σε ανηλίκους κάτω των 15.

Παιδιά κάτω των 15 ως εκτελεστές - «Διψούν για αίμα»

Η στρατολόγηση ανηλίκων κάτω των 15 ετών, ηλικία κάτω από το όριο ποινικής ευθύνης στη Σουηδία, αποτελεί μια από τις πιο ανησυχητικές πρακτικές των συμμοριών. Μέσα από κρυπτογραφημένες εφαρμογές, παιδιά στρατολογούνται ως εκτελεστικά όργανα για επιθέσεις με όπλα ή εκρηκτικά. Είναι τέτοιο μάλιστα το πρόβλημα που στο παρελθόν η Δανία, είχε αναγκασθεί να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους με την Σουηδία, λόγω της τάσης των συμμοριών της Δανίας να «προσλαμβάνουν» ανήλικους δολοφόνους από την Σουηδία.

«Γενικά, τα παιδιά στις συνομιλίες αυτές διψούν για αίμα, ανεξαρτήτως φύλου», τόνισε η Άρνελ. Οι εγκληματικές οργανώσεις φέρονται να έχουν διεισδύσει στον τομέα κοινωνικής πρόνοιας, την τοπική αυτοδιοίκηση, το εκπαιδευτικό και νομικό σύστημα, ακόμη και στη φροντίδα ανηλίκων παραβατών. Οι ηγέτες τους συχνά διευθύνουν τις επιχειρήσεις από το εξωτερικό, με ενδιάμεσους να εκτελούν τις εντολές τους.

Ο «αόρατος ρόλος» των κοριτσιών

«Συχνά τα κορίτσια θεωρούνται θύματα... αλλά η συμμετοχή τους στο οργανωμένο έγκλημα είναι πολύ πιο εκτεταμένη απ’ όσο πιστεύαμε», δήλωσε τον Απρίλιο ο Σουηδός υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ, παραδεχόμενος την έλλειψη ερευνών. «Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για τον ρόλο των γυναικών δημιουργούν τον κίνδυνο να μη θεωρούνται ούτε εγκληματίες ούτε άτομα που χρειάζονται βοήθεια».

Η σουηδική αστυνομία σημείωσε ότι υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία και μελέτες για τον ρόλο των γυναικών στο οργανωμένο έγκλημα. Το Εθνικό Συμβούλιο για την Πρόληψη του Εγκλήματος διεξάγει αυτήν την περίοδο εκτενή έρευνα για τα εγκλήματα που διαπράττουν κορίτσια και γυναίκες και τα συμπεράσματα αναμένονται τον Οκτώβριο.

Η Κόντρα Ουγγαρίας – Σουηδίας

Η συγκεκριμένη έρευνα όμως αποτέλεσε και αφορμή για διπλωματική κόντρα μεταξύ Σουηδίας και Ουγγαρίας, με τους πρωθυπουργούς των δύο χωρών να ανταλλάσσουν χθες βέλη. Όλα ξεκίνησαν ότι στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έγιναν viral οι ισχυρισμοί του Βίκτορ Όρμπαν ότι η Σουηδία «καταρρέει» λόγω της αύξησης της βίας των συμμοριών, και μάλιστα τόνισε ότι είναι αυτά τα κράτη που κατηγορούν την Ουγγαρία για «επιθέσεις» στο κράτος δικαίου.

Από πλευράς του ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς, χαρακτηρίζοντάς τους "σκανδαλώδη ψέματα". Ο Κρίστερσον είπε συγκεκριμένα: "Αυτά είναι σκανδαλώδη ψέματα. Δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι προέρχονται από τον άνθρωπο που διαλύει το κράτος δικαίου στη χώρα του". Ο Κρίστερσον πρόσθεσε πως ο Ορμπάν είναι "απελπισμένος ενόψει των επικείμενων ουγγρικών εκλογών".

Με τον Όρμπαν να ανταπαντά: Η εγκατάλειψη των παραδοσιακών αξιών, η παραμέληση της κοινής λογικής και η αδύναμη διακυβέρνηση οδήγησαν στη βαρβαρότητα που ρίζωσε στην πατρίδα ενός από τα μεγαλύτερα έθνη της Ευρώπης. Εγκληματικές συμμορίες χρησιμοποιούν ανήλικα κορίτσια ως όργανα δολοφονίας. Η αποστολή του κράτους δικαίου είναι να διασφαλίζει την ασφάλεια του λαού μας. Όπου τα ανήλικα κορίτσια χρησιμοποιούνται συστηματικά για δολοφονίες, το κράτος δικαίου είναι νεκρό. Η Σουηδία είναι φίλη μας και ο σουηδικός λαός είναι ένα μεγάλο και ευγενές έθνος. Ανησυχούμε για εσάς! Ο Θεός να ευλογεί τη Σουηδία!

Η θέση του γαλλικού πρακτορείου

Το Γαλλικό Πρακτορείο πάντως διευκρίνησε πως το άρθρο που επικαλείται ο Ούγγρος πρωθυπουργός είναι ένα τηλεγράφημα που αναδημοσιεύθηκε από τη γερμανική εφημερίδα Die Welt και περιγράφει τον ακόμη «συγκεχυμένο ρόλο των κοριτσιών στο οργανωμένο έγκλημα στη Σουηδία». Οι «280 ανήλικες», σύμφωνα με τον Ορμπάν, είναι στην πραγματικότητα, σύμφωνα πάντα με το AFP, 280 κορίτσια ηλικίας από 15 ως 17 ετών, τα οποία διώκονται για τρεις κατηγορίες αδικημάτων συνολικά: φόνους, ανθρωποκτονίες εξ αμελείας και επιθέσεις το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της εισαγγελίας. Τη χρονιά εκείνη σημειώθηκαν 4 φόνοι και ανθρωποκτονίες εξ αμελείας και 277 επιθέσεις. Τα δεδομένα αυτά δεν συνδέονται απαραιτήτως με το οργανωμένο έγκλημα σημείωσε το AFP.

