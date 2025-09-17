Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα, ποια ονόματα γιορτάζουν

Η Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη μαρτύρησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού (117 – 138 μ.Χ.). Οι τρεις θυγατέρες της Αγίας Σοφίας, πήραν τα ονόματα τους από το χωρίο της Καινής Διαθήκης: «νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.»

Η Αγία Σοφία, τίμια και θεοσεβής γυναίκα, γρήγορα χήρεψε και με τις τρεις κόρες της ήλθε στη Ρώμη. Εκεί καταγγέλθηκαν ως φημισμένες χριστιανές. Τότε ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε ότι οι τέσσερις γυναίκες ήταν χριστιανές και διέταξε να τις συλλάβουν.

Ο Ανδριανός διέταξε να αποκεφαλιστούν και οι τρεις κόρης της Σοφίας. Εκείνη, ενταφίασε με τιμές τις κόρες της και παρέμεινε για τρεις μέρες στους τάφους τους, παρακαλώντας το Θεό να την πάρει κοντά του. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της και η Σοφία παρέδωσε το πνεύμα της δίπλα στους τάφους των παιδιών της.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Σοφιανός, Σοφούλης

Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Σοφίνα, Φιφή, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκι

Πίστη, Πίστις

Ελπίδα, Ελπίς

Αγάπιος

Αγάπη

Σοφιάννα

Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας

Αγαθόκλεια

Ολιβιανός, Ολβιανός*

Ολιβία, Ολίβια *

Παντολέων, Παντολέοντας, Παντολεοντής

Παντολεοντία, Παντολεοντή

Πηλεύς, Πηλέας

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:08 και θα δύσει στις 19:30. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 22 λεπτά.

Σελήνη 25.2 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των Ασθενών

Η 17η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των Ασθενών (World Patient Safety Day), με πρωτοβουλία της 72ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), που συνήλθε τον Μάιο του 2019 στη Γενεύη της Ελβετίας, με διακηρυγμένους στόχους την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ασθενών, την ενημέρωση του κοινού για το θέμα και την προώθηση δράσεων για τη μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο ασθενής στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η ασφάλεια των ασθενών παραμένει ένας από τους βασικούς δείκτες για την εκτίμηση της ποιότητας και του επιπέδου των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), πάνω από το 15% των συνολικών δαπανών για τη νοσοκομειακή περίθαλψη σε χώρες του ΟΟΣΑ διατίθενται για τη θεραπεία αστοχιών στην ασφάλεια των ασθενών καθώς και για την αντιμετώπιση χειρουργικών επιπλοκών.

