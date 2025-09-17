Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΔιανομέας στον Κορυδαλλό δάγκωσε και έκοψε δάχτυλο οδηγού για μια θέση πάρκινγκ
ΕΛΛΑΔΑ

Διανομέας στον Κορυδαλλό δάγκωσε και έκοψε δάχτυλο οδηγού για μια θέση πάρκινγκ

 17.09.2025 - 07:16
Διανομέας στον Κορυδαλλό δάγκωσε και έκοψε δάχτυλο οδηγού για μια θέση πάρκινγκ

Διαστάσεις πήρε ο καβγάς ενός διανομέα και ενός οδηγού στον Κορυδαλλό, με τον πρώτο να δαγκώνει και να κόβει ένα κομμάτι από το δάχτυλο του οδηγού.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Ταξιαρχών μπροστά από την επιχείρηση όπου εργάζεται ο διανομέας και έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Αιτία του καβγά που είχαν οι δύο άνδρες την περασμένη Παρασκευή ήταν μια θέση πάρκινγκ, αναφέρει το Star.

Ο οδηγός ζήτησε από διανομέα να απομακρύνει τη μηχανή, γιατί ενοχλούσε στο παρκάρισμα. Γρήγορα άρχισαν να καβγαδίζουν αλλά ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας τους χώρισε.

Την άλλη ημέρα ο οδηγός πήγε στην επιχείρηση να ζητήσει τον λόγο και άρχισε νέος καβγάς.

Ο διανομέας δέχτηκε απανωτά χτυπήματα και αυτός απάντησε με δάγκωμα.

«Πέσαμε κάτω και όπως παλεύαμε μου δάγκωσε το δάχτυλό και αφαίρεσε ένα κομμάτι μαζί με το νύχι», είπε ο οδηγός και πρόσθεσε ότι, επειδή δεν μπορούσαν να το κολλήσουν οι γιατροί, του έβαλαν πλαστικό νύχι.

Ο διανομέας παραδέχτηκε ότι «βρέθηκε το δάχτυλό του στο στόμα μου και το δάγκωσα. Εγώ το μάζεψα και το έβαλα στο ψυγείο μήπως το ξανακολλήσουν οι γιατροί».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ετοιμαστείτε για αισθητή πτώση και βροχές σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά ο καιρός μέχρι το Σάββατο
Βρήκαν ζωή στον Άρη; Όσα αποκαλύπτει στο «Τ» ο Γιώργος Δανός και αλλάζει όσα ξέραμε για το Σύμπαν
Γιαννάκης Γιαννάκη - Τα «καυτά» ερωτήματα: Τι θα γίνει με τη θέση του στον ΟΝΕΚ; Τι θα γίνει με τα λεφτά που έπαιρνε τόσα χρόνια;
Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι του χεριού τους - Το μήνυμα με πολλούς αποδέκτες
Βρήκαν ζωή στον Άρη; Όσα αποκαλύπτει στο «Τ» ο Γιώργος Δανός και αλλάζει όσα ξέραμε για το Σύμπαν
Ένας τραυματίας από επίθεση Ινδών με ρόπαλα και μαχαίρια σε ομοεθνείς τους στον Στρόβολο - Έκλεψαν και προκάλεσαν ζημιές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα, ποια ονόματα γιορτάζουν

 17.09.2025 - 07:07
Επόμενο άρθρο

Τρομακτικό ατύχημα σε τσίρκο στη Βραζιλία: Έπεσε στο κενό γυναίκα ακροβάτης που χόρευε κρεμασμένη από τα μαλλιά της

 17.09.2025 - 07:19
Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του

Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του

Σοβαρή οδική σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 21:00 χθες βράδυ στη Πάφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του

Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του

  •  17.09.2025 - 06:33
ΕΛΑΜ: Από την περιθωριοποίηση στην «κανονικότητα» - Μεταγραφές, στρατηγικές και επιδιώξεις

ΕΛΑΜ: Από την περιθωριοποίηση στην «κανονικότητα» - Μεταγραφές, στρατηγικές και επιδιώξεις

  •  17.09.2025 - 06:28
Γιαννάκης Γιαννάκη - Τα «καυτά» ερωτήματα: Τι θα γίνει με τη θέση του στον ΟΝΕΚ; Τι θα γίνει με τα λεφτά που έπαιρνε τόσα χρόνια;

Γιαννάκης Γιαννάκη - Τα «καυτά» ερωτήματα: Τι θα γίνει με τη θέση του στον ΟΝΕΚ; Τι θα γίνει με τα λεφτά που έπαιρνε τόσα χρόνια;

  •  17.09.2025 - 06:40
Ένας τραυματίας από επίθεση Ινδών με ρόπαλα και μαχαίρια σε ομοεθνείς τους στον Στρόβολο - Έκλεψαν και προκάλεσαν ζημιές

Ένας τραυματίας από επίθεση Ινδών με ρόπαλα και μαχαίρια σε ομοεθνείς τους στον Στρόβολο - Έκλεψαν και προκάλεσαν ζημιές

  •  17.09.2025 - 06:46
Ετοιμαστείτε για αισθητή πτώση και βροχές σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά ο καιρός μέχρι το Σάββατο

Ετοιμαστείτε για αισθητή πτώση και βροχές σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά ο καιρός μέχρι το Σάββατο

  •  17.09.2025 - 06:18
Βρήκαν ζωή στον Άρη; Όσα αποκαλύπτει στο «Τ» ο Γιώργος Δανός και αλλάζει όσα ξέραμε για το Σύμπαν

Βρήκαν ζωή στον Άρη; Όσα αποκαλύπτει στο «Τ» ο Γιώργος Δανός και αλλάζει όσα ξέραμε για το Σύμπαν

  •  17.09.2025 - 06:43
Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι του χεριού τους - Το μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι του χεριού τους - Το μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

  •  17.09.2025 - 06:29
Βρήκαν 46χρονο σε εγκαταλειμμένο κτίριο με ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία - Του φόρεσαν χειροπέδες

Βρήκαν 46χρονο σε εγκαταλειμμένο κτίριο με ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία - Του φόρεσαν χειροπέδες

  •  17.09.2025 - 07:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα