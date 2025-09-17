Διανομέας στον Κορυδαλλό δάγκωσε και έκοψε δάχτυλο οδηγού για μια θέση πάρκινγκ

Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του
Σοβαρή οδική σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 21:00 χθες βράδυ στη Πάφο.
Το περιστατικό συνέβη στην οδό Ταξιαρχών μπροστά από την επιχείρηση όπου εργάζεται ο διανομέας και έχει καταγραφεί σε βίντεο.
Αιτία του καβγά που είχαν οι δύο άνδρες την περασμένη Παρασκευή ήταν μια θέση πάρκινγκ, αναφέρει το Star.
Ο οδηγός ζήτησε από διανομέα να απομακρύνει τη μηχανή, γιατί ενοχλούσε στο παρκάρισμα. Γρήγορα άρχισαν να καβγαδίζουν αλλά ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας τους χώρισε.
Την άλλη ημέρα ο οδηγός πήγε στην επιχείρηση να ζητήσει τον λόγο και άρχισε νέος καβγάς.
Ο διανομέας δέχτηκε απανωτά χτυπήματα και αυτός απάντησε με δάγκωμα.
«Πέσαμε κάτω και όπως παλεύαμε μου δάγκωσε το δάχτυλό και αφαίρεσε ένα κομμάτι μαζί με το νύχι», είπε ο οδηγός και πρόσθεσε ότι, επειδή δεν μπορούσαν να το κολλήσουν οι γιατροί, του έβαλαν πλαστικό νύχι.
Ο διανομέας παραδέχτηκε ότι «βρέθηκε το δάχτυλό του στο στόμα μου και το δάγκωσα. Εγώ το μάζεψα και το έβαλα στο ψυγείο μήπως το ξανακολλήσουν οι γιατροί».
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις