Διανομέας στον Κορυδαλλό δάγκωσε και έκοψε δάχτυλο οδηγού για μια θέση πάρκινγκ

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Ταξιαρχών μπροστά από την επιχείρηση όπου εργάζεται ο διανομέας και έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Αιτία του καβγά που είχαν οι δύο άνδρες την περασμένη Παρασκευή ήταν μια θέση πάρκινγκ, αναφέρει το Star.

Ο οδηγός ζήτησε από διανομέα να απομακρύνει τη μηχανή, γιατί ενοχλούσε στο παρκάρισμα. Γρήγορα άρχισαν να καβγαδίζουν αλλά ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας τους χώρισε.



Την άλλη ημέρα ο οδηγός πήγε στην επιχείρηση να ζητήσει τον λόγο και άρχισε νέος καβγάς.



Ο διανομέας δέχτηκε απανωτά χτυπήματα και αυτός απάντησε με δάγκωμα.

«Πέσαμε κάτω και όπως παλεύαμε μου δάγκωσε το δάχτυλό και αφαίρεσε ένα κομμάτι μαζί με το νύχι», είπε ο οδηγός και πρόσθεσε ότι, επειδή δεν μπορούσαν να το κολλήσουν οι γιατροί, του έβαλαν πλαστικό νύχι.



Ο διανομέας παραδέχτηκε ότι «βρέθηκε το δάχτυλό του στο στόμα μου και το δάγκωσα. Εγώ το μάζεψα και το έβαλα στο ψυγείο μήπως το ξανακολλήσουν οι γιατροί».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα