Διορισμός Εθνικού Συντονιστή - Ποια η αρμοδιότητά του - Πότε αναμένεται να προχωρήσει η μεταρρύθμιση του υπ. Εσωτερικών

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, η κα Πική είπε ότι «η απόφαση της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη από το 2023 για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Πλαισίου Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και αντιμετώπισης κρίσεων, φυσικών και ανθρωπογενών, με τη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ώστε να υπάρχει ένας αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος τρόπος διαχείρισης και αντιμετώπισης στο πρότυπο ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών, υλοποιείται.

Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκε και εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2023 πρόταση από τη Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χρηματοδότηση του έργου Μεταρρύθμιση, Ανάπτυξη και Ενίσχυση του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας στην Κύπρο. Ένα έργο το οποίο υλοποιείται από Γαλλικό Οργανισμό.

Καθοριστικής συνδρομής στη μεταρρύθμιση αυτή έχει με τον συμβουλευτικό του ρόλο ο Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Διαχείρισης Κρίσεων και Πολιτικής Προστασίας, καθηγητής Γιώργος Μπούστρας.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ανέδειξαν την ανάγκη για ακόμα καλύτερο συντονισμό και οργάνωση για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα αποφάσισε τη μετονομασία του Υπουργείου Εσωτερικών σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας, τη μεταφορά των αρμόδιων Υπηρεσιών για αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η μεταφορά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Δεύτερον, τη μεταφορά του συνόλου των δραστηριοτήτων και του αντίστοιχου προσωπικού του Τμήματος Δασών που υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ασχολείται και συμμετέχει σε δράσεις δασοπροστασίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Τη δημιουργία θέσης Εθνικού Συντονιστή, ο οποίος θα διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Εθνικός Συντονιστής θα έχει τον γενικό συντονισμό όλων των Υπηρεσιών που θα μεταφερθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, περιλαμβανομένης και της Πολιτικής Άμυνας, για θέματα αντιμετώπισης φυσικών και άλλων φαινομένων καταστροφών.

Στο ίδιο πλαίσιο θα επικαιροποιηθούν τα ειδικά εθνικά σχέδια και τα επιχειρησιακά σχέδια για φυσικές καταστροφές. Τα σχέδια θα επικαιροποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες και ανάγκες που δημιουργούνται με τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα αναπτυχθεί».

Ερωτηθείσα αν θα μεταφερθούν κάποια Τμήματα της Αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, η κα Πική είπε ότι «η απόφαση δεν περιλαμβάνει την Αστυνομία, περιλαμβάνει μόνο την Πυροσβεστική. Μέσα, όμως, από τα εθνικά σχέδια και τα επιχειρησιακά σχέδια, τα οποία θα αναθεωρηθούν, θα δούμε κατά πόσο χρειάζεται να αλλάξει και να ενδυναμωθεί ο ρόλος της Αστυνομίας σε αυτά τα σχέδια, αλλά δεν θα μεταφερθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης».

Σε ερώτηση αν με τον διορισμό Εθνικού Συντονιστή, σημαίνει ότι παύει να ισχύει η απόφαση που είχε λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τον διορισμό του κ. Ανδρέα Γρηγορίου, η κα Πική είπε ότι «η θέση του Εθνικού Συντονιστή θα προβλεφθεί μέσα στον τροποποιητικό προϋπολογισμό του 2025, οπότε δεν αλλάζει οτιδήποτε σήμερα που μιλάμε, Όταν θα διοριστεί ο Εθνικός Συντονιστής θα αναλάβει και τις ευθύνες που έχει σήμερα ο κ. Γρηγορίου».

Ερωτηθείσα αν δεν υφίσταται πλέον το σενάριο να συσταθεί Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, η κα Υφυπουργός είπε ότι «το Υπουργείο Εσωτερικών θα μετονομαστεί σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας. Δεν προβλέπεται κάτι αυτή τη στιγμή για δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας».

Κληθείσα να πει ποιος θα προΐσταται του Εθνικού Μηχανισμού που θα συσταθεί, είπε ότι «θα είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα εξετάσουμε κατά πόσο θα δημιουργηθεί και δεύτερη θέση Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά δεν έχει ληφθεί κάποια τελική απόφαση. Και όλες οι Υπηρεσίες, η Πυροσβεστική, το μέρος του Τμήματος Δασών που θα μεταφερθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η Πολιτική Άμυνα θα είναι κάτω από τον Εθνικό Συντονιστή. Όσον αφορά διοικητικά θέματα, θα υπάγονται στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι το Υφυπουργείο Μετανάστευσης συστάθηκε ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ τώρα προστίθενται Υπηρεσίες σε αυτό, η κα Πική είπε ότι «η μετεξέλιξη του κράτους πρέπει να λαμβάνει πάντα υπόψη τις ανάγκες της συγκεκριμένης στιγμής. Αυτή τη στιγμή κρίθηκε σωστό όλα τα θέματα που αφορούν πολιτική προστασία, φυσικές καταστροφές αλλά και άλλα φαινόμενα, να μεταφερθούν κάτω από μια ομπρέλα, κάτω από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα μεγέθους οποιουδήποτε Υπουργείου. Υπάρχουν κι άλλα Υπουργεία τα οποία είναι εξίσου μεγάλο και έχουν πάρα πολλές αρμοδιότητες».

Σε ερώτηση πότε εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση αυτή, η κα Πική είπε ότι «χρειάζεται να γίνουν διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως, για παράδειγμα, να αλλάξει ο νόμος της Πυροσβεστικής. Πρέπει να εγκριθεί ο τροποποιητικό προϋπολογισμό, ο οποίος ακόμα δεν έχει κατατεθεί, Αντιλαμβάνομαι, θα κατατεθεί μέσα στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο στη Βουλή για έγκριση», προσθέτοντας ότι «θα δουλέψουμε εντατικά για να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν η απόφαση».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι πρόσφατα τα πτητικά μέσα πυρόσβεσης εντάχθηκαν στην Εθνική Φρουρά, και τώρα μεταφέρονται κάποιες Υπηρεσίες κάτω από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ τα πτητικά μέσα παραμένουν στην Εθνική Φρουρά, παρατηρώντας ότι υπάρχει αντίφαση στο πώς ενεργεί η Κυβέρνηση στο θέμα του συντονισμού, η κα Πική είπε ότι «ξέρετε πολύ καλά ότι η απόφαση για τα πτητικά μέσα ήταν μια απόφαση ακριβώς γιατί δεν μπορούσε να υπάρχει μια ξεχωριστή βάση του Τμήματος Δασών και νομίζω ήταν μια πάρα πολύ σωστή απόφαση, η οποία είχε και αποτελέσματα μέσα στην περίοδο που πέρασαν. Φαίνεται ότι έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά η μεταφορά των πτητικών μέσων. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο και δεν σημαίνει ότι επειδή μεταφέρθηκαν τα πτητικά μέσα δεν θα πρέπει όλες οι υπόλοιπες Υπηρεσίες να συντονιστούν κάτω από μια ομπρέλα.

Επίσης, όπως είπα, θα αναθεωρηθούν τα εθνικά σχέδια και τα επιχειρησιακά σχέδια, οπότε εκεί θα μπορούμε να δούμε ακριβώς αν υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να διορθωθούν επιχειρησιακά.

Υπάρχουν και άλλα Τμήματα τα οποία εμπλέκονται σημαντικά σε θέματα δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας, ή και άλλα ακραία φαινόμενα που μπορεί να προκύψουν, όπως πλημμύρες που σίγουρα, για παράδειγμα το Τμήμα Μετεωρολογίας έχει σημαντικά στοιχεία. Το Τμήμα Μετεωρολογίας δεν θα μεταφερθεί σίγουρα κάτω από τον Εθνικό Μηχανισμό, αλλά μπορεί να γίνουν κάποια μνημόνια συνεργασίας, για παράδειγμα. Μπορεί τελικά να αποφασίσουμε να αποσπαστούν και κάποια άτομα από άλλες Υπηρεσίες υπό τον Εθνικό Μηχανισμό. Όλα αυτά θα τα δούμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες μαζί με τους αρμόδιους Υπουργούς για να αποφασίσουμε ποιος είναι ο σωστότερος τρόπος για να προχωρήσει ο Μηχανισμός και να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική απόφαση».

Σε ερώτηση αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για τις αλλαγές αυτές, ώστε να προλάβουμε το επόμενο καλοκαίρι που είναι και η πιο δύσκολη περίοδος, η κα Πική είπε ότι «θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν όλα το συντομότερο δυνατόν».