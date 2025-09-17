Βίντεο - Απίστευτο περιστατικό σε σχολείο στην Ελλάδα: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια



«Μόλις σχόλασαν, βγήκαν έξω, την έπιασαν, της λένε “γονάτισε να μας ζητήσεις συγγνώμη αλλιώς θα σε μαχαιρώσουμε”. Η κόρη μου φοβήθηκε, ακριβώς από πίσω της πέρναγαν αυτοκίνητα», είπε η μητέρα της στον ΣΚΑΪ.

Το κορίτσι αναγκάστηκε να υποκύψει στις απαιτήσεις τους. «'Η θα τη μαχαίρωναν ή θα την έσπρωχναν», σημείωσε η γυναίκα.

Οι ανήλικες ζήτησαν από την 13χρονη να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη. «Υποτίθεται ότι κάτι έχει πει η κόρη μου γι' αυτές τις κοπέλες. Η οποία το αρνείται αυτό. Ήρθε, μου ανέφερε τι έγινε και έκλαιγε», ανέφερε.



Μετά από αυτή τη συμπεριφορά, το κορίτσι φοβάται. «Δεν το έχει ξαναβιώσει αυτό. Είμαστε από πάνω της και εγώ και όλοι», λέει η μητέρα. Στο σχολείο την πηγαίνει ο παππούς της.

Δείτε το βίντεο: