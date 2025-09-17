Στη Βουλή το ζήτημα επιτήρησης μαθητών μετά τις 13:05 – «Καμία ανοχή σε κίνδυνο για τα παιδιά»

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η επιτήρηση των μαθητών των δημόσιων σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και μέχρι την παραλαβή τους από τους γονείς/κηδεμόνες.

Συζητήθηκε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού το θέμα που έχω εγγράψει σχετικά με την επιτήρηση των μαθητών της δημοτικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα των μικρότερων ηλικιών, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων τους και μέχρι την παραλαβή τους από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.

Ακούσαμε με προσοχή τις θέσεις και εισηγήσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων – της ΠΟΕΔ, των συνδέσμων γονέων, των σχολικών εφοριών και του Υπουργείου Παιδείας. Δυστυχώς, διαπιστώνεται ξανά ότι οι υφιστάμενοι κανονισμοί και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των παιδιών μας μετά τις 13:05 και την ολοκλήρωση των μαθημάτων τους.

Αναγνωρίζουμε πως η έγκαιρη παραλαβή των παιδιών αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων. Ωστόσο, τα συχνά περιστατικά που αναφέρονται – είτε λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, είτε εξαιτίας αυξημένης τροχαίας κίνησης και κυρίως λόγω έλλειψης ικανοποιητικών χώρων στάθμευσης γύρω από τα σχολεία – καθιστούν αναγκαία την επανεξέταση και ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν επιδείξει διάθεση συνεργασίας για εξεύρεση λύσης. Ως εκ τούτου, συμφωνήσαμε όπως το Υπουργείο Παιδείας, εντός 15 ημερών, μας παρουσιάσει συγκεκριμένες εισηγήσεις: είτε για τροποποίηση των κανονισμών, είτε για εφαρμογή πρακτικής και άμεσα υλοποιήσιμης λύσης επιτήρησης επιτήρησης, στις περιπτώσεις καθυστερημένης παραλαβής τους.

Ως Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργασία, θεωρούμε ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών μας. Θα συνεχίσουμε την εποικοδομητική συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, τις σχολικές εφορίες και τους συνδέσμους γονέων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί δεν θα βρεθεί εκτεθειμένο σε κίνδυνο ή σε αισθήματα ανασφάλειας και εγκατάλειψης.