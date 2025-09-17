Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣτη Βουλή το ζήτημα επιτήρησης μαθητών μετά τις 13:05 – «Καμία ανοχή σε κίνδυνο για τα παιδιά»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη Βουλή το ζήτημα επιτήρησης μαθητών μετά τις 13:05 – «Καμία ανοχή σε κίνδυνο για τα παιδιά»

 17.09.2025 - 19:03
Στη Βουλή το ζήτημα επιτήρησης μαθητών μετά τις 13:05 – «Καμία ανοχή σε κίνδυνο για τα παιδιά»

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συζητήθηκε σήμερα το σοβαρό ζήτημα της επιτήρησης των μαθητών μετά τη λήξη των μαθημάτων, με τον Βουλευτή της ΔΗΠΑ, Αλέκο Τρυφωνίδη, να τονίζει μέσα από ανακοίνωσή του πως «κανένα παιδί δεν θα βρεθεί εκτεθειμένο σε κίνδυνο μετά το σχολείο».

 Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η επιτήρηση των μαθητών των δημόσιων σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και μέχρι την παραλαβή τους από τους γονείς/κηδεμόνες.

Συζητήθηκε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού το θέμα που έχω εγγράψει σχετικά με την επιτήρηση των μαθητών της δημοτικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα των μικρότερων ηλικιών, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων τους και μέχρι την παραλαβή τους από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.

Ακούσαμε με προσοχή τις θέσεις και εισηγήσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων – της ΠΟΕΔ, των συνδέσμων γονέων, των σχολικών εφοριών και του Υπουργείου Παιδείας. Δυστυχώς, διαπιστώνεται ξανά ότι οι υφιστάμενοι κανονισμοί και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των παιδιών μας μετά τις 13:05 και την ολοκλήρωση των μαθημάτων τους.

Αναγνωρίζουμε πως η έγκαιρη παραλαβή των παιδιών αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων. Ωστόσο, τα συχνά περιστατικά που αναφέρονται – είτε λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, είτε εξαιτίας αυξημένης τροχαίας κίνησης και κυρίως λόγω έλλειψης ικανοποιητικών χώρων στάθμευσης γύρω από τα σχολεία – καθιστούν αναγκαία την επανεξέταση και ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν επιδείξει διάθεση συνεργασίας για εξεύρεση λύσης. Ως εκ τούτου, συμφωνήσαμε όπως το Υπουργείο Παιδείας, εντός 15 ημερών, μας παρουσιάσει συγκεκριμένες εισηγήσεις: είτε για τροποποίηση των κανονισμών, είτε για εφαρμογή πρακτικής και άμεσα υλοποιήσιμης λύσης επιτήρησης επιτήρησης, στις περιπτώσεις καθυστερημένης παραλαβής τους.

Ως Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργασία, θεωρούμε ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών μας. Θα συνεχίσουμε την εποικοδομητική συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, τις σχολικές εφορίες και τους συνδέσμους γονέων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί δεν θα βρεθεί εκτεθειμένο σε κίνδυνο ή σε αισθήματα ανασφάλειας και εγκατάλειψης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σήριαλ με Λοΐζου: «Θα υπογράψει για τρία χρόνια σε 48 ώρες»
Πέθανε ο Ανδρέας Παπαμιχαήλ: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας
Drop of Black Tattoo: Το στούντιο στη Λευκωσία που απογειώνει την τέχνη του τατουάζ
Ιστορικό ζαχαροπλαστείο επέστρεψε μετά από κλείσιμο – Σου τρέχουν τα σάλια από τα φημισμένα του γλυκά – Δείτε φωτογραφίες
Αθεόφοβοι δράστες έκλεψαν βανάκι από πρατήριο καυσίμων τα ξημερώματα – Έκκληση από τον ιδιοκτήτη για εντοπισμό του – Δείτε φωτογραφία
Αστυνομικός παραβίασε το κόκκινο σε φώτα τροχαίας – Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επιτροπή Νομικών: Αναζητούν λύσεις για τις καθυστερήσεις στη Δικαιοσύνη - 5.429 μέρες για εκδίκαση υπόθεσης στην Κύπρο

 17.09.2025 - 18:04
Επόμενο άρθρο

Ισραήλ: Οι κυρώσεις της ΕΕ εναντίον μας θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση»

 17.09.2025 - 19:30
TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παραχώρησε συνέντευξη μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο, στη διαδρομή προς την Πάφο, αποκλειστικά στο ThemaOnline.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

  •  17.09.2025 - 14:31
Χαρμαντζί σε Ολγκίν: «Απέτυχαν τα ΜΟΕ – Χρειάζεται θεσμοθετημένος διάλογος στη Λευκωσία»

Χαρμαντζί σε Ολγκίν: «Απέτυχαν τα ΜΟΕ – Χρειάζεται θεσμοθετημένος διάλογος στη Λευκωσία»

  •  17.09.2025 - 18:22
Στη Βουλή το ζήτημα επιτήρησης μαθητών μετά τις 13:05 – «Καμία ανοχή σε κίνδυνο για τα παιδιά»

Στη Βουλή το ζήτημα επιτήρησης μαθητών μετά τις 13:05 – «Καμία ανοχή σε κίνδυνο για τα παιδιά»

  •  17.09.2025 - 19:03
«Δικαιώθηκε» ο Φαίδωνας: Προέκυψαν στοιχεία μετά από καταγγελίες για ναρκωτικά στα σχολεία - Συλλήψεις και ανηλίκων

«Δικαιώθηκε» ο Φαίδωνας: Προέκυψαν στοιχεία μετά από καταγγελίες για ναρκωτικά στα σχολεία - Συλλήψεις και ανηλίκων

  •  17.09.2025 - 15:52
Διορισμός Εθνικού Συντονιστή - Ποια η αρμοδιότητά του - Πότε αναμένεται να προχωρήσει η μεταρρύθμιση του υπ. Εσωτερικών

Διορισμός Εθνικού Συντονιστή - Ποια η αρμοδιότητά του - Πότε αναμένεται να προχωρήσει η μεταρρύθμιση του υπ. Εσωτερικών

  •  17.09.2025 - 13:12
Μαρίνα Πάφου: Θέσεις για 1000 σκάφη αναψυχής με δυνατότητα για ξενοδοχείο και υποδοχή κρουαζιερόπλοιων – Ψάχνουν επενδυτ

Μαρίνα Πάφου: Θέσεις για 1000 σκάφη αναψυχής με δυνατότητα για ξενοδοχείο και υποδοχή κρουαζιερόπλοιων – Ψάχνουν επενδυτ

  •  17.09.2025 - 15:48
Viral φωτογραφία: «Ξεκαθάρισμα» λογαριασμών με… «θεαματικό» πανό έξω από σπίτι! Το απίστευτο μήνυμα προς γειτόνισσα στη Δρομολαξιά

Viral φωτογραφία: «Ξεκαθάρισμα» λογαριασμών με… «θεαματικό» πανό έξω από σπίτι! Το απίστευτο μήνυμα προς γειτόνισσα στη Δρομολαξιά

  •  17.09.2025 - 17:47
Πέθανε εν ώρα εργασίας ο εικονολήπτης του ANT1 – Του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά - Φωτογραφία

Πέθανε εν ώρα εργασίας ο εικονολήπτης του ANT1 – Του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά - Φωτογραφία

  •  17.09.2025 - 18:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα