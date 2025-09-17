Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιτροπή Νομικών: Αναζητούν λύσεις για τις καθυστερήσεις στη Δικαιοσύνη - 5.429 μέρες για εκδίκαση υπόθεσης στην Κύπρο

 17.09.2025 - 18:04
Επιτροπή Νομικών: Αναζητούν λύσεις για τις καθυστερήσεις στη Δικαιοσύνη - 5.429 μέρες για εκδίκαση υπόθεσης στην Κύπρο

Εισηγήσεις για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης συζήτησε κατά τη σημερινή της συνεδρία η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, είπε ότι η έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος και είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την υπεράσπιση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Δυστυχώς, παρά τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που έχουμε καταβάλει όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι καθυστερήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν. Και βεβαίως αν συγκρίνουμε την Κύπρο με την Κύπρο, μπορεί κάποιος να πει ότι τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Όμως προφανέστατα πρέπει να συγκρίνουμε τα δικά μας αποτελέσματα με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Σε αυτό το σημείο έχουμε θέμα», ανέφερε στη συνέχεια.

Συμπλήρωσε ότι ακούστηκαν αρκετές απόψεις από τον εκπρόσωπο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την Αρχιπρωτοκολλητή της Δημοκρατίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, από την Νομική Υπηρεσία και από το Παρατηρητήριο Οικονομικού Δικαίου, προσθέτοντας πως κάλεσε άπαντες να στείλουν στην Επιτροπή γραπτά σημειώματα για το ποια είναι τα προβλήματα, ποια είναι η εισήγησή τους και ποια είναι τα χρονικά όρια εφαρμογής των εισηγήσεων που οι ίδιοι καταθέτουν.

«Αυτών των σημειωμάτων που θα λάβουμε θα γίνουν κοινωνοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλοι όσοι παρουσιάστηκαν σήμερα στην Επιτροπή, και θα υπάρξει μια νέα συνεδρία μέσα από την οποία θα δούμε πώς οι εισηγήσεις ή η θεωρία γίνεται πράξη, είτε όσον αφορά στις εγκαταστάσεις, είτε όσον αφορά το προσωπικό που πρέπει να διοριστεί για να φέρει εις πέρας τη σημαντικότητα της αποστολής, τη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης», κατέληξε ο κ. Τορναρίτης.

Εξάλλου, σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Τορναρίτης έκανε αναφορά στην έκτη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου του 2025, η οποία, όπως σημειώνει, καταγράφει επιδείνωση στην αντίληψη των πολιτών όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σε σχέση με το 2024.

Προσθέτει ότι τα επίσημα στοιχεία της ίδιας έκθεσης δείχνουν ότι, ενώ στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις ο χρόνος εκδίκασης στα πρωτοβάθμια δικαστήρια μειώθηκε από τις 761 ημέρες το 2022 στις 605 το 2023, η Κύπρος εξακολουθεί να καταγράφει έναν από τους υψηλότερους μέσους χρόνους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ακόμα πιο ανησυχητική είναι η εικόνα στις διοικητικές υποθέσεις σε δεύτερο βαθμό, όπου το 2023 ο χρόνος εκδίκασης ανήλθε στις 5.429 ημέρες, υπερδιπλάσιος σε σχέση με το 2022 και μακράν ο υψηλότερος στην Ευρώπη.

«Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα, η Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσω της Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ομόφωνα αποφάσισε την εγγραφή αυτεπάγγελτου θέματος. Στόχος μας είναι να αξιολογήσουμε με υπευθυνότητα τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, να εξετάσουμε τις μέχρι τώρα ενέργειες της εκτελεστικής εξουσίας και να αξιολογήσουμε τον προγραμματισμό που υπάρχει για την αντιμετώπιση της κατάστασης», σημειώνει καταληκτικά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

