Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΘρίλερ στη Μακεδονίτισσα: Βρέθηκαν εφτά όπλα, αγνοούνται άλλα 12 – Άφαντος ο οδηγός που συγκρούστηκε με περιπολικό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θρίλερ στη Μακεδονίτισσα: Βρέθηκαν εφτά όπλα, αγνοούνται άλλα 12 – Άφαντος ο οδηγός που συγκρούστηκε με περιπολικό

 03.11.2025 - 21:00
Θρίλερ στη Μακεδονίτισσα: Βρέθηκαν εφτά όπλα, αγνοούνται άλλα 12 – Άφαντος ο οδηγός που συγκρούστηκε με περιπολικό

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τα όπλα που εντοπίστηκαν σε χωράφι στη Μακεδονίτισσα.

Το Σάββατο το βράδυ, η Αστυνομία ενημερώθηκε για κρυμμένο οπλισμό στην περιοχή, λίγες μέρες μετά τη σύλληψη δύο Τουρκοκυπρίων για κατοχή 11 πιστολιών, γεμιστήρων και σφαιρών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sigma και της δημοσιογράφου Ζήνας Κωνσταντίνου, στο σημείο βρέθηκαν εφτά ολοκαίνουργια πιστόλια, ενώ από τους δύο συλληφθέντες είχε προκύψει ότι συνολικά τα όπλα ήταν 19. Οι αρχές διεξάγουν βαλλιστικές εξετάσεις για να διαπιστώσουν τον τύπο τους, ενώ παραμένει άγνωστη η τύχη των υπόλοιπων 12 όπλων. Τουρκοκυπριακή εφημερίδα αναφέρει πως οι δύο παραδέχθηκαν ότι είχαν εισάγει λαθραία 48 πιστόλια στο ψευδοκράτος.

Στο μεταξύ, άφαντος παραμένει ο οδηγός του Range Rover με τ/κ πινακίδες που, τα ξημερώματα του Σαββάτου, χτύπησε με όπισθεν περιπολικό που φυλούσε το χωράφι και διέφυγε. Η Αστυνομία ερευνά τον οδηγό και την καταγωγή του οχήματος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για τον Νότη Σφακιανάκη - Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του Κίλι
Αυτό είναι το νέο στέκι της Έγκωμης που κάνει τη Λευκωσία να μυρίζει…κανέλα – Μια γευστική εμπειρία που θα σας συναρπάσει
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Τοποθέτησαν κέρατα τράγου μπροστά στο αυτοκίνητο – Δείτε φωτογραφία
Πέθανε η Παρασκευή Βενιαμίν: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο
Μετά την Πατάτα ήρθε το…. Χαλλούμι – Δείτε το νέο viral μνημείο - Φωτογραφία
Τζάκποτ στο Τζόκερ: Ανεβαίνει το πόσο της επόμενης κλήρωσης - «Γέμισε» τις τσέπες του τυχερός

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νεκρή χελώνα στην Τίμη προκαλεί ανησυχία – Άρχισε έρευνα το Τμήμα Αλιείας

 03.11.2025 - 20:36
VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

Σε μια συνέντευξη διαφορετική από κάθε άλλη, ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, υποδέχεται το ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου στο κτήμα του στην Αργάκα, μακριά από τα φώτα της πολιτικής καθημερινότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

  •  03.11.2025 - 08:24
Επιβεβαίωσαν τις θέσεις τους επί συγκλήσεων για ΑΤΑ οι συνδικαλίστηκες – Συναντήθηκαν με Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό

Επιβεβαίωσαν τις θέσεις τους επί συγκλήσεων για ΑΤΑ οι συνδικαλίστηκες – Συναντήθηκαν με Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό

  •  03.11.2025 - 19:30
Θρίλερ στη Μακεδονίτισσα: Βρέθηκαν εφτά όπλα, αγνοούνται άλλα 12 – Άφαντος ο οδηγός που συγκρούστηκε με περιπολικό

Θρίλερ στη Μακεδονίτισσα: Βρέθηκαν εφτά όπλα, αγνοούνται άλλα 12 – Άφαντος ο οδηγός που συγκρούστηκε με περιπολικό

  •  03.11.2025 - 21:00
Τραγωδία στην άσφαλτο: «Έσβησε» ποδηλάτης μετά από σύγκρουση με όχημα

Τραγωδία στην άσφαλτο: «Έσβησε» ποδηλάτης μετά από σύγκρουση με όχημα

  •  03.11.2025 - 17:47
Αγνόηση αναπήρων. Ραδιομαραθώνιος. Εξιλέωση. Repeat.

Αγνόηση αναπήρων. Ραδιομαραθώνιος. Εξιλέωση. Repeat.

  •  03.11.2025 - 19:54
Κατήγγειλε ότι της έκλεψαν χαρτοφύλακα με χρηματικό ποσό και κατέληξε με χειροπέδες – Συνελήφθησαν άλλα δύο πρόσωπα

Κατήγγειλε ότι της έκλεψαν χαρτοφύλακα με χρηματικό ποσό και κατέληξε με χειροπέδες – Συνελήφθησαν άλλα δύο πρόσωπα

  •  03.11.2025 - 19:02
Σκόνη, ζέστη και… λίγες βροχές: Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες

Σκόνη, ζέστη και… λίγες βροχές: Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες

  •  03.11.2025 - 20:09
Τηλεφώνημα Μιχαηλίδου στη μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Περιμένω να δω στην πράξη ότι θα τηρήσει όσα μου υποσχέθηκε»

Τηλεφώνημα Μιχαηλίδου στη μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Περιμένω να δω στην πράξη ότι θα τηρήσει όσα μου υποσχέθηκε»

  •  03.11.2025 - 12:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα