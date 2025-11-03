Θρίλερ στη Μακεδονίτισσα: Βρέθηκαν εφτά όπλα, αγνοούνται άλλα 12 – Άφαντος ο οδηγός που συγκρούστηκε με περιπολικό

Το Σάββατο το βράδυ, η Αστυνομία ενημερώθηκε για κρυμμένο οπλισμό στην περιοχή, λίγες μέρες μετά τη σύλληψη δύο Τουρκοκυπρίων για κατοχή 11 πιστολιών, γεμιστήρων και σφαιρών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sigma και της δημοσιογράφου Ζήνας Κωνσταντίνου, στο σημείο βρέθηκαν εφτά ολοκαίνουργια πιστόλια, ενώ από τους δύο συλληφθέντες είχε προκύψει ότι συνολικά τα όπλα ήταν 19. Οι αρχές διεξάγουν βαλλιστικές εξετάσεις για να διαπιστώσουν τον τύπο τους, ενώ παραμένει άγνωστη η τύχη των υπόλοιπων 12 όπλων. Τουρκοκυπριακή εφημερίδα αναφέρει πως οι δύο παραδέχθηκαν ότι είχαν εισάγει λαθραία 48 πιστόλια στο ψευδοκράτος.

Στο μεταξύ, άφαντος παραμένει ο οδηγός του Range Rover με τ/κ πινακίδες που, τα ξημερώματα του Σαββάτου, χτύπησε με όπισθεν περιπολικό που φυλούσε το χωράφι και διέφυγε. Η Αστυνομία ερευνά τον οδηγό και την καταγωγή του οχήματος.