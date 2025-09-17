Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν περιορίζει την πρόσβαση στο διαδίκτυο «για την αποτροπή της αμαρτίας»

 17.09.2025 - 23:28
17.09.2025 - 23:28

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν περιόρισε σήμερα για δεύτερη συναπτή ημέρα την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολλές επαρχίες του Αφγανιστάν, όπου αξιωματούχοι δικαιολόγησαν τις διακοπές στο πλαίσιο της μάχης κατά της «ανηθικότητας» και της «ηθικής διαφθοράς».


Στην επαρχία Μπαλχ (βόρεια), το διαδίκτυο μέσω οπτικής ίνας απαγορεύτηκε πλήρως «και το δίκτυο αποσυνδέθηκε» έπειτα από εντολή του ανώτερου ηγέτη των Ταλιμπάν, του εμίρη Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα, ανακοίνωσε ο Αταουλάχ Ζαΐντ, ο εκπρόσωπος Τύπου του κυβερνείου.

«Αυτό το μέτρο ελήφθη για την αποτροπή της αμαρτίας και εναλλακτικές επιλογές θα εφαρμοστούν στη χώρα για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της συνδεσιμότητας», συμπλήρωσε χθες σε ανάρτησή του στο Χ.

Σε αυτήν την περιοχή, η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν είναι δυνατή παρά μόνο μέσω του τηλεφωνικού δικτύου, στο οποίο καταγράφονται προβλήματα, επιβεβαίωσε ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), διευκρινίζοντας πως όλοι οι πάροχοι έχουν επηρεαστεί.

Ίδια κατάσταση καταγράφεται στις περιφέρειες Μπανταχσάν και Ταχάρ, στο βόρειο τμήμα, Κανταχάρ, Χελμάντ, Ουρουζγκάν και Νανγκαράρ στο νότιο τμήμα, ανέφεραν σήμερα άλλοι ανταποκριτές του AFP.

Ερωτηθέντες από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ούτε οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι ούτε το υπουργείο Τηλεπικοινωνιών δεν σχολίασαν προς το παρόν αυτά τα μέτρα.

Η ίνα είναι η πλέον διαδεδομένη τεχνολογία στο Αφγανιστάν, διευκρίνισε στο AFP ένας εργαζόμενος ενός ιδιωτικού παρόχου στην Καμπούλ, προσθέτοντας, υπό καθεστώς ανωνυμίας, πως δεν γνωρίζει τους λόγους και τις λεπτομέρειες του μέτρου των Ταλιμπάν.

«Εάν αυτά τα προβλήματα σύνδεσης δεν επιλυθούν, θα υποστούμε μεγάλες απώλειες», δήλωσε ο Άτα Μοχάμεντ, ένας επιχειρηματίας στον χώρο του μαρμάρου στην Κανταχάρ. «Εάν δεν απαντήσουμε εγκαίρως στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας στο Ντουμπάι και την Ινδία, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας. Δεν κοιμάμαι τη νύχτα».

Ο Κοραΐσι Μπαντλούνε, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Ενημέρωσης και Πολιτισμού της Νανγκαράρ, δήλωσε πως αναμένει την εφαρμογή της απόφασης σε εθνικό επίπεδο «τις επόμενες ημέρες».

«Πρόσφατες έρευνες που διεξήχθησαν στο Αφγανιστάν δείχνουν ότι διαδικτυακές εφαρμογές επηρεάζουν αρνητικά τους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς θεσμούς της κοινωνίας και έχουν οδηγήσει προς την ηθική διαφθορά», σχολίασε σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε χθες.

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παραχώρησε συνέντευξη μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο, στη διαδρομή προς την Πάφο, αποκλειστικά στο ThemaOnline.

