Θλίψη για 29χρονο μοτοσικλετιστή: Πέθανε σε σύγκρουση με φορτηγό - Συνελήφθησαν ο οδηγός και τρεις που του έκαναν «κουμάντο»

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε περίπου στις 9 το πρωί, στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ι.Χ. φορτηγό με ρυμουλκούμενο, που οδηγούσε 54χρονος από τη Βουλγαρία, εκείνη τη στιγμή διέσχιζε κάθετα την κεντρική λεωφόρο, ενώ τρία άτομα έκαναν «κουμάντο» στον οδηγό και καθοδηγούσαν το βαρύ όχημα.

Ο 29χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά όταν συγκρούστηκε με το φορτηγό και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου, τις μεσημεριανές ώρες, κατέληξε.

Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 54χρονο οδηγό του φορτηγού και τους τρεις άνδρες. Πρόκειται για δύο Έλληνες και έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

