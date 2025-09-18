Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΏρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη γυναίκας στην Αγία Νάπα - Έφυγε για να πάρει φαγητό και δεν επέστρεψε - Φωτογραφία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη γυναίκας στην Αγία Νάπα - Έφυγε για να πάρει φαγητό και δεν επέστρεψε - Φωτογραφία

 18.09.2025 - 16:32
Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη γυναίκας στην Αγία Νάπα - Έφυγε για να πάρει φαγητό και δεν επέστρεψε - Φωτογραφία

Χάθηκαν τα ίχνη γυναίκας από την περασμένη Τρίτη στην Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανάρτηση, τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου γύρω στις 22:00 το βράδυ, με την τελευταία γνωστή της τοποθεσία να ήταν το Nissi Beach.

Όπως σημειώνεται στην ανάρτηση, ενώ βρίσκονταν σε παραλία κοντά σε ξενοδοχείο αποχώρησε με τα πόδια για να πάει να πάρει φαγητό από κάποιο κοντινό εστιατόριο ή καφετέρια. Μαζί της είχε μόνο ένα 50ευρω, ούτε τσάντα, ούτε κινητό, ούτε διαβατήριο, όλα της τα υπάρχοντα τα άφησε με τον σύντροφό της πριν αποχωρήσει.

«Όποιος την είδε παρακαλώ να επικοινωνήσει. Αν ήσουν στην παραλία στις 22:00, στις 16 του μήνα και την είδε εκείνη ή κάτι ύποπτο ενημερώστε μας. Όλες οι πληροφορίες είναι χρήσιμες», γράφει η ανάρτηση και προσθέτει πως «τη μέρα της εξαφάνισης φορούσε μια κόκκινη ριγέ μπλούζα, νέιβι παντελόνι και σανδάλια».

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Αστυνομία.

Δείτε την ανάρτηση:

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας - Δείτε φωτογραφία

Η Ella Borscika, 56 ετών, από τη Λετονία, απουσιάζει από την οικία της, στην Αγία Νάπα, από τις 10μ.μ. της 16ης Σεπτεμβρίου 2025.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου, στο τηλέφωνο 23-803040 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;
Σύλληψη 40χρονου στη Λεμεσό: Τον «τσάκωσαν» με 14χρονη στο αυτοκίνητο – Θετική σε νάρκοτεστ
Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Κατέληξε σε συμπεράσματα η ανακριτική ομάδα – Πότε παραδίδεται ο φάκελος και ποια τα επόμενα βήματα
Αφόπλισαν άντρα: Κρατούσε κυνηγετικό όπλο και προκάλεσε αναστάτωση στη Λευκωσία
VIDEO - Σοβαρή καταγγελία Φαίδωνα: Ισχυρίζεται ότι προσπάθησαν να τον αποδομήσουν - «Είχαν πολιτικές οδηγίες»
Τι κατέθεσαν στο «στρατοδικείο» οι 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Πότε θα συνεχιστεί η «διαδικασία»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αντιδράσεις στην Κω για την επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω» της ΑΑΔΕ

 18.09.2025 - 16:20
Επόμενο άρθρο

Απίστευτο: Της έκλεψαν το φαγητό στο γραφείο και έγινε χαμός: Το σημείωμα που άφησε έγινε viral

 18.09.2025 - 16:42
TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

  •  18.09.2025 - 12:09
Σοκαριστικό περιστατικό: Ανήλικος επιτέθηκε σε λειτουργό δομής φιλοξενίας - Καταδικάζει η ΠΑΣΥΔΥ

Σοκαριστικό περιστατικό: Ανήλικος επιτέθηκε σε λειτουργό δομής φιλοξενίας - Καταδικάζει η ΠΑΣΥΔΥ

  •  18.09.2025 - 17:56
Τουρκικό ΥΠΑΜ: «Επικίνδυνες συνέπειες» λόγω εξοπλισμού της ΚΔ

Τουρκικό ΥΠΑΜ: «Επικίνδυνες συνέπειες» λόγω εξοπλισμού της ΚΔ

  •  18.09.2025 - 17:27
Κυβερνητικές Εξετάσεις: Οι κανονισμοί, τα δελτία υποψηφίων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κυβερνητικές Εξετάσεις: Οι κανονισμοί, τα δελτία υποψηφίων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

  •  18.09.2025 - 16:51
Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους: Ποιες περιοχές επηρεάζει - Πότε τίθεται σε ισχύ

Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους: Ποιες περιοχές επηρεάζει - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  18.09.2025 - 17:01
VIDEO - Σοβαρή καταγγελία Φαίδωνα: Ισχυρίζεται ότι προσπάθησαν να τον αποδομήσουν - «Είχαν πολιτικές οδηγίες»

VIDEO - Σοβαρή καταγγελία Φαίδωνα: Ισχυρίζεται ότι προσπάθησαν να τον αποδομήσουν - «Είχαν πολιτικές οδηγίες»

  •  18.09.2025 - 12:48
Υπ. Μεταφορών: Πότε ακυρώνονται ΜΟΤ για οχήματα χωρίς ανάκληση αερόσακου

Υπ. Μεταφορών: Πότε ακυρώνονται ΜΟΤ για οχήματα χωρίς ανάκληση αερόσακου

  •  18.09.2025 - 15:53
Φεστιβάλ Σοκολάτας: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα - «Η στιγμή έφτασε»

Φεστιβάλ Σοκολάτας: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα - «Η στιγμή έφτασε»

  •  18.09.2025 - 18:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα