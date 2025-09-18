Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη γυναίκας στην Αγία Νάπα - Έφυγε για να πάρει φαγητό και δεν επέστρεψε - Φωτογραφία

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανάρτηση, τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου γύρω στις 22:00 το βράδυ, με την τελευταία γνωστή της τοποθεσία να ήταν το Nissi Beach.

Όπως σημειώνεται στην ανάρτηση, ενώ βρίσκονταν σε παραλία κοντά σε ξενοδοχείο αποχώρησε με τα πόδια για να πάει να πάρει φαγητό από κάποιο κοντινό εστιατόριο ή καφετέρια. Μαζί της είχε μόνο ένα 50ευρω, ούτε τσάντα, ούτε κινητό, ούτε διαβατήριο, όλα της τα υπάρχοντα τα άφησε με τον σύντροφό της πριν αποχωρήσει.

«Όποιος την είδε παρακαλώ να επικοινωνήσει. Αν ήσουν στην παραλία στις 22:00, στις 16 του μήνα και την είδε εκείνη ή κάτι ύποπτο ενημερώστε μας. Όλες οι πληροφορίες είναι χρήσιμες», γράφει η ανάρτηση και προσθέτει πως «τη μέρα της εξαφάνισης φορούσε μια κόκκινη ριγέ μπλούζα, νέιβι παντελόνι και σανδάλια».

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Αστυνομία.

Δείτε την ανάρτηση:

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας - Δείτε φωτογραφία

Η Ella Borscika, 56 ετών, από τη Λετονία, απουσιάζει από την οικία της, στην Αγία Νάπα, από τις 10μ.μ. της 16ης Σεπτεμβρίου 2025.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου, στο τηλέφωνο 23-803040 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.