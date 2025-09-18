Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑπίστευτο: Της έκλεψαν το φαγητό στο γραφείο και έγινε χαμός: Το σημείωμα που άφησε έγινε viral
LIKE ONLINE

Απίστευτο: Της έκλεψαν το φαγητό στο γραφείο και έγινε χαμός: Το σημείωμα που άφησε έγινε viral

 18.09.2025 - 16:42
Απίστευτο: Της έκλεψαν το φαγητό στο γραφείο και έγινε χαμός: Το σημείωμα που άφησε έγινε viral

Μια 33χρονη υπάλληλος βρήκε το γεύμα της κλεμμένο και άφησε σημείωμα που έγινε viral. Η ιστορία της δίχασε το Reddit και ξεσήκωσε χιλιάδες σχόλια.

Η κλοπή φαγητού στο γραφείο είναι από τα πιο εκνευριστικά φαινόμενα στον χώρο εργασίας. Όμως η περίπτωση της Belinda, μιας 33χρονης υπαλλήλου σε ρεσεψιόν, έγινε viral γιατί η αντίδρασή της ξεπέρασε κάθε φαντασία. Ένα απλό Lean Cuisine (έτοιμα φαγητά) στάθηκε αφορμή για να ξεσπάσει ένας μικρός… πόλεμος στο ψυγείο του γραφείου.

Η Belinda είναι η μοναδική εργαζόμενη που δεν μπορεί να αφήσει το πόστο της ούτε για λίγα λεπτά, καθώς πρέπει να βρίσκεται πάντα στο front desk όπως εξήγησε η ίδια. Έτσι, η ώρα του μεσημεριανού είναι ιερή. Όταν όμως διαπίστωσε ότι το γεύμα της είχε κάνει «φτερά», ξέσπασε με ένα απειλητικό σημείωμα: «Δεν ξέρω ποιος αισθάνθηκε άνετα να κλέψει το φαγητό μου, αλλά δοκιμάστε το ξανά και θα δείτε – Belinda» έγραψε και το άφησε στην κουζίνα.

Από την απειλή στην ψυχραιμία

Μέσα σε 15 λεπτά, η Belinda είχε ήδη μετανιώσει για τον τόνο του πρώτου σημειώματος. Έτσι, το αντικατέστησε με ένα πιο ήπιο και ευγενικό μήνυμα: «Το φαγητό μου λείπει. Παρακαλώ σεβαστείτε τα πράγματα των άλλων και μην παίρνετε φαγητό που δεν είναι δικό σας. Ευχαριστώ – Belinda».

Η αλλαγή τόνου έδειξε πως, παρά τον θυμό, ήθελε να στείλει το μήνυμα με πιο πολιτισμένο τρόπο.

Η Belinda μοιράστηκε την εμπειρία της στο Reddit, εξηγώντας πως αναγκάστηκε να αγοράσει νέο γεύμα από το σούπερ μάρκετ με 6 δολάρια. Η ανάρτηση συγκέντρωσε πάνω από 4.600 σχόλια, με τους χρήστες να χωρίζονται στα δύο:

Κάποιοι χειροκρότησαν την «petty» στάση της.

Άλλοι τη θεώρησαν υπερβολική, λέγοντας πως το πρώτο σημείωμα έμοιαζε σαν απειλή για δηλητηρίαση.

Πολλοί όμως εξέφρασαν απορία πώς είναι δυνατόν ενήλικες να κλέβουν το φαγητό συναδέλφων.

Ένα παγκόσμιο πρόβλημα

Η ιστορία της Belinda πυροδότησε συζητήσεις, με πολλούς χρήστες να μοιράζονται δικές τους εμπειρίες από κλοπές φαγητού στο γραφείο. Σε μια εταιρεία, τοποθέτησαν κάμερα στο ψυγείο και απέλυσαν έναν υπάλληλο που είχε κλέψει αναψυκτικό, ενώ σε άλλη, η HR αδιαφόρησε για μήνες μέχρι που κλάπηκε το γεύμα ενός στελέχους. Τότε, ξαφνικά, επιβλήθηκαν αυστηροί κανόνες για τη διαχείριση του ψυγείου. Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις όπου τέτοιες κλοπές κατέληξαν σε πειθαρχικές ποινές, ακόμα και σε απολύσεις.

Πέρα από το κλεμμένο γεύμα, πολλοί χρήστες στάθηκαν σε κάτι πιο σοβαρό: η Belinda δεν έχει το δικαίωμα σε κανονικό διάλειμμα για φαγητό. Αν ισχύει αυτό, τότε το θέμα δεν είναι μόνο το Lean Cuisine, αλλά και πιθανή παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

«Το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν μπορείς να φύγεις ούτε για μεσημεριανό. Αυτό είναι απαράδεκτο», σχολίασε ένας χρήστης.

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;
Σύλληψη 40χρονου στη Λεμεσό: Τον «τσάκωσαν» με 14χρονη στο αυτοκίνητο – Θετική σε νάρκοτεστ
Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Κατέληξε σε συμπεράσματα η ανακριτική ομάδα – Πότε παραδίδεται ο φάκελος και ποια τα επόμενα βήματα
Αφόπλισαν άντρα: Κρατούσε κυνηγετικό όπλο και προκάλεσε αναστάτωση στη Λευκωσία
VIDEO - Σοβαρή καταγγελία Φαίδωνα: Ισχυρίζεται ότι προσπάθησαν να τον αποδομήσουν - «Είχαν πολιτικές οδηγίες»
Τι κατέθεσαν στο «στρατοδικείο» οι 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Πότε θα συνεχιστεί η «διαδικασία»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη γυναίκας στην Αγία Νάπα - Έφυγε για να πάρει φαγητό και δεν επέστρεψε - Φωτογραφία

 18.09.2025 - 16:32
Επόμενο άρθρο

Κυβερνητικές Εξετάσεις: Οι κανονισμοί, τα δελτία υποψηφίων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

 18.09.2025 - 16:51
TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

  •  18.09.2025 - 12:09
Σοκαριστικό περιστατικό: Ανήλικος επιτέθηκε σε λειτουργό δομής φιλοξενίας - Καταδικάζει η ΠΑΣΥΔΥ

Σοκαριστικό περιστατικό: Ανήλικος επιτέθηκε σε λειτουργό δομής φιλοξενίας - Καταδικάζει η ΠΑΣΥΔΥ

  •  18.09.2025 - 17:56
Τουρκικό ΥΠΑΜ: «Επικίνδυνες συνέπειες» λόγω εξοπλισμού της ΚΔ

Τουρκικό ΥΠΑΜ: «Επικίνδυνες συνέπειες» λόγω εξοπλισμού της ΚΔ

  •  18.09.2025 - 17:27
Κυβερνητικές Εξετάσεις: Οι κανονισμοί, τα δελτία υποψηφίων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κυβερνητικές Εξετάσεις: Οι κανονισμοί, τα δελτία υποψηφίων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

  •  18.09.2025 - 16:51
Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους: Ποιες περιοχές επηρεάζει - Πότε τίθεται σε ισχύ

Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους: Ποιες περιοχές επηρεάζει - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  18.09.2025 - 17:01
VIDEO - Σοβαρή καταγγελία Φαίδωνα: Ισχυρίζεται ότι προσπάθησαν να τον αποδομήσουν - «Είχαν πολιτικές οδηγίες»

VIDEO - Σοβαρή καταγγελία Φαίδωνα: Ισχυρίζεται ότι προσπάθησαν να τον αποδομήσουν - «Είχαν πολιτικές οδηγίες»

  •  18.09.2025 - 12:48
Υπ. Μεταφορών: Πότε ακυρώνονται ΜΟΤ για οχήματα χωρίς ανάκληση αερόσακου

Υπ. Μεταφορών: Πότε ακυρώνονται ΜΟΤ για οχήματα χωρίς ανάκληση αερόσακου

  •  18.09.2025 - 15:53
Φεστιβάλ Σοκολάτας: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα - «Η στιγμή έφτασε»

Φεστιβάλ Σοκολάτας: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα - «Η στιγμή έφτασε»

  •  18.09.2025 - 18:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα