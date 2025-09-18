Ecommbx
Κυβερνητικές Εξετάσεις: Οι κανονισμοί, τα δελτία υποψηφίων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 18.09.2025 - 16:51
Οι Γραπτές Εξετάσεις 2025 για Πρόσληψη στον Δημόσιο τομέα θα διεξαχθούν στις 27/9/2025, 25/10/2025 και 13/12/2025.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει το κοινό ότι τα Δελτία Υποψηφίων των έγκυρων αιτητών για συμμετοχή στις Γραπτές Εξετάσεις 2025 για Πρόσληψη στον Δημόσιο τομέα, καθώς και οι Κανονισμοί των Εξετάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (Έντυπα Συμμετοχής στις Εξετάσεις/ Δελτίο Υποψηφίου/ Κανονισμοί Εξέτασης). Για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στην πιο πάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να εισαχθεί το email του λογαριασμού και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις πιο πάνω Εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να εκτυπώσουν το Δελτίο Υποψηφίου, το οποίο θα είναι κοινό για όσους έκαναν αίτηση συμμετοχής και για τις τρεις διαδικασίες, και να το παρουσιάσουν μαζί με την ταυτότητά τους την ημέρα της εξέτασης στο εξεταστικό τους κέντρο. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος υποψηφίων στην εξέταση εάν δεν προσκομίσουν το Δελτίο Υποψηφίου και την ταυτότητά τους.

Επίσης, οι υποψήφιοι, πριν την προσέλευσή τους στην εξέταση, υποχρεούνται να διαβάσουν προσεκτικά όλες τις οδηγίες και τους Κανονισμούς της Εξέτασης που βρίσκονται στον πιο πάνω ιστότοπο.

Τονίζεται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει δεκτό οποιοδήποτε αίτημα για αλλαγή εξεταστικού κέντρου και ότι οι υποψήφιοι δεν θα γίνονται δεκτοί σε άλλο εξεταστικό κέντρο, πλην αυτού που αναγράφεται στο Δελτίο Υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να παρακολουθούν μέχρι και την παραμονή της κάθε Εξέτασης την ειδική ιστοσελίδα για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση.

Σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξετάσεων στα τηλέφωνα 22582933 και 22582934 ή να αποστείλουν email στο: [email protected] .

