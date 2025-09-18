Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Βουλευτές στην Ιταλία πιάστηκαν στα χέρια μετά από ψηφοφορία για συνταγματική μεταρρύθμιση - Δείτε βίντεο

 18.09.2025 - 16:59
Βουλευτές στην Ιταλία πιάστηκαν στα χέρια μετά από ψηφοφορία για συνταγματική μεταρρύθμιση - Δείτε βίντεο

Χάος επικράτησε στη Βουλή της Ιταλίας, καθώς διάφοροι βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια, έπειτα από ψηφοφορία που αφορά σε συνταγματική μεταρρύθμιση για τις εξουσίες των δικαστικών υπαλλήλων.

Αναλυτικότερα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τη μεταρρύθμιση με 243 ψήφους υπέρ και 109 κατά κατά την τρίτη ανάγνωση της ψηφοφορίας, αναφέρει το ιταλικό πρακτορείο Ansa.

Μετά την ψηφοφορία, η πλειοψηφία των βουλευτών χειροκρότησε για το αποτέλεσμα και έπειτα ξέσπασε φασαρία.

Συγκεκριμένα, το Δημοκρατικό Κόμμα, εκπροσωπούμενο από την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Κιάρα Μπράγκα, επέκρινε σφοδρά τα μέλη της κυβέρνησης που χειροκρότησαν.

Σε εκείνο το σημείο, διάφοροι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης πλησίασαν τα έδρανα της κυβέρνησης για να διαμαρτυρηθούν. Ενώ ο πρόεδρος της Βουλής, Σέρτζιο Κόστα, καλούσε να διατηρηθεί η ηρεμία, η ένταση μεταξύ των βουλευτών αυξανόταν, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια.

Παρότι η μεταρρύθμιση υπερψηφίστηκε, δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

