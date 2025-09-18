Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους: Ποιες περιοχές επηρεάζει - Πότε τίθεται σε ισχύ

Η προειδοποίηση ισχύει από τις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά χαμηλές νεφώσεις.

"Ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 και παροδικά σφοδροί 6 με 7 μποφόρ, βόρειοι ως βορειοανατολικοί άνεμοι θα επηρεάσουν τοπικά τα βόρεια, τα ανατολικά και τα νοτιοδυτικά παράλια", αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας, προσθέτοντας ότι η θάλασσα στα βόρεια και τοπικά στα ανατολικά θα καταστεί μέχρι κυματώδης και τοπικά στα νοτιοδυτικά μέχρι ταραγμένη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ