Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους: Ποιες περιοχές επηρεάζει - Πότε τίθεται σε ισχύ

 18.09.2025 - 17:01
Προειδοποίηση για ισχυρούς μέχρι πολύ ισχυρούς ανέμους που θα επηρεάσουν τα παράλια, εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η προειδοποίηση ισχύει από τις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά χαμηλές νεφώσεις.

"Ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 και παροδικά σφοδροί 6 με 7 μποφόρ, βόρειοι ως βορειοανατολικοί άνεμοι θα επηρεάσουν τοπικά τα βόρεια, τα ανατολικά και τα νοτιοδυτικά παράλια", αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας, προσθέτοντας ότι η θάλασσα στα βόρεια και τοπικά στα ανατολικά θα καταστεί μέχρι κυματώδης και τοπικά στα νοτιοδυτικά μέχρι ταραγμένη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

