Αντιδράσεις στην Κω για την επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω» της ΑΑΔΕ

 18.09.2025 - 16:20
Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα δημοσιεύματα σε μέσα ενημέρωσης, που συνοδεύονταν από φωτογραφίες και βίντεο ημεροπλοίων στην Κω, μετά την επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω» της ΑΑΔΕ, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα συγκεκριμένα πλοία.

Σύμφωνα με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τοπικών επιχειρηματιών και πλοιοκτητών, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δημόσιο διάλογο «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» και χαρακτηρίζονται ως «αβάσιμα και αναπόδεικτα». Όπως τονίζουν, τα δημοσιεύματα αυτά σπιλώνουν την εικόνα επαγγελματιών του νησιού, χωρίς να έχει προηγηθεί η ανακοίνωση επίσημου πορίσματος από την αρμόδια αρχή.

Οι δικηγόροι σημειώνουν ότι ο έλεγχος της ΑΑΔΕ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και το τελικό αποτέλεσμα «θα δικαιώσει πλήρως» τους πελάτες τους. Υπογραμμίζουν δε ότι η πρόωρη δημοσιοποίηση στοιχείων πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και πλήττει την αξιοπιστία τοπικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, προειδοποιούν ότι θα ακολουθήσουν νομικές ενέργειες κατά όσων, με «ανυπόστατους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς», θίγουν την επαγγελματική φήμη και τα συμφέροντα των εντολέων τους.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η υπεράσπιση της φήμης τους δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα αλλά εκτείνεται και στο εξωτερικό, όπου δραστηριοποιούνται επαγγελματικά.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

