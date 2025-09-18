Wizz Air: Γιορτάζει 10 εκατ. επιβάτες στην Κύπρο και 5 χρόνια λειτουργίας της βάσης της στη Λάρνακα και δίνει έκπτωση σε ταξίδια – Δείτε φωτογραφίες

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Hermes Airports στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, σε παρουσία του Υφυπουργού Τουρισμού Κώστα Κουμή, της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Δρ. Μαρίνας Ιωάννου Χασάπη, του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού, Δρ. Κώστα Κωνσταντίνου, της Πρέσβειρας της Ουγγαρίας στην Κύπρο Κριστίνα Λάκος, της Διευθύνουσας Συμβούλου της Hermes Airports Ελένης Καλογήρου, του Δημάρχου Λάρνακας Ανδρέα Βύρα και του Αντιδημάρχου Ιάσωνα Ιασωνίδη, μαζί με πλήθος εκπροσώπων τουριστικών φορέων.

Η γιορτή περιλάμβανε την κοπή εορταστικής τούρτας, ενώ πριν την επίσημη εκδήλωση, η Wizz Air επιφύλαξε μια ξεχωριστή έκπληξη σε 5 τυχερούς επιβάτες, χαρίζοντάς τους 5 “Golden Tickets” στην πτήση του 10ου εκατομμυριοστού επιβάτη προς την Κύπρο, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την εμπιστοσύνη και την αφοσίωσή τους.

Εξοικονομήστε στις νέες σας περιπέτειες

Με αφορμή τον εορτασμό των οροσήμων, η Wizz Air ανακοινώνει σήμερα 18/9 μια ειδική προσφορά, προσφέροντας 10% έκπτωση για τους επιβάτες που θα ταξιδέψουν από την Κύπρο την περίοδο Νοεμβρίου – Μαρτίου, μια εξαιρετική ευκαιρία για να ανακαλύψετε τους νέους προορισμούς της Wizz Air.

Η Κύπρος αποτελεί στρατηγική αγορά για το δίκτυο της Wizz Air, γι’ αυτό και η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της στο νησί, εγκαινιάζοντας 10 νέες διαδρομές τους επόμενους μήνες, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων αναχωρήσεων από την Πάφο. Τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα από Λάρνακα προς Βαρκελώνη, Γκιουμρί, Σκόπια, Σουτσεάβα, Τιμισοάρα, Τίρανα, Τούζλα, Βενετία και από Πάφο προς Ερεβάν και Βαρσοβία, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της χώρας και εδραιώνοντας τον ηγετικό ρόλο της Wizz Air στην Κύπρο.

Ο Αντράς Ράντο, Επικεφαλής Επικοινωνίας της Wizz Air, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το τεράστιο αυτό επίτευγμα στην Κύπρο. Δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που γιορτάζουμε αυτό το σπουδαίο ορόσημο των 10 εκατομμυρίων επιβατών από και προς την Κύπρο, μαζί με τα 5 χρόνια λειτουργίας της ηλιόλουστης βάσης μας στη Λάρνακα. Η Κύπρος αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κόμβους στο δίκτυό μας και παραμένουμε δεσμευμένοι να προσφέρουμε σε ακόμη περισσότερους ταξιδιώτες ασφαλείς και προσιτές επιλογές πτήσεων. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην Κύπρο, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα και στηρίζοντας τον τουρισμό και την οικονομία της χώρας. Let’s WIZZ!»

Η Μαρία Κουρούπη, Διευθύντρια Ανάπτυξης Αεροπορικών Εταιρειών, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας των Αεροδρομίων Κύπρου, ανέφερε: «Η ανάπτυξη της Wizz Air στην Κύπρο αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι μια ειλικρινής και παραγωγική συνεργασία μπορεί να δημιουργήσει αμοιβαία οφέλη. Μαζί, δημιουργούμε πραγματική αξία με θετικό αντίκτυπο στους ταξιδιώτες, τον τουρισμό και την οικονομία της χώρας μας. Με βάση αυτή τη δυναμική, προχωρούμε μπροστά για να καθιερώσουμε την Κύπρο ως έναν πραγματικό, ολόχρονο προορισμό και να διαμορφώσουμε τα αεροδρόμια της νέας γενιάς.»

Η ανακοίνωση αυτή συμπίπτει με την υλοποίηση του Customer First Compass από τη Wizz Air, ένα σχέδιο μετασχηματισμού ύψους €14 δισ., το οποίο τοποθετεί τον επιβάτη στο επίκεντρο της λειτουργίας της. Το σχέδιο περιλαμβάνει το “My Journey”, μια νέα λειτουργία εντός της εφαρμογής, που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιβάτες παρακολουθούν και διαχειρίζονται τις πτήσεις τους μέσω κινητών συσκευών.

Ο εορτασμός των 10 εκατομμυρίων επιβατών είναι μόνο η αρχή. Η Wizz Air είναι έτοιμη για το επόμενο κεφάλαιο, με την Κύπρο στο πλευρό της. Let’s Wizz!