ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επ. Μεταφορών: Προβληματισμός για εφαρμογή της νομοθεσίας για τα σκούτερ

 18.09.2025 - 16:14
Σοβαρές ανησυχίες, για την εφαρμογή της νομοθεσίας, που αφορά στις συσκευές προσωπικής κινητικότητας και ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά σκούτερ, εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών.

Όπως διαπιστώθηκε, η ισχύουσα νομοθεσία παραμένει ουσιαστικά ανενεργή, προκαλώντας προβλήματα τόσο στην ασφάλεια των χρηστών, όσο και στην προστασία των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε πως η υφιστάμενη κατάσταση είναι εξαιρετικά προβληματική, καθώς δεν υπάρχει ο απαραίτητος μηχανισμός ελέγχου και σήμανσης των συσκευών αυτών.

«Δυστυχώς, η νομοθεσία που ψηφίσαμε είναι αδρανοποιημένη», δήλωσε ο κ. Σαββίδης,  αποδίδοντας την κατάσταση στην έλλειψη προσωπικού στους Δήμους και στην ανυπαρξία συστήματος καταγραφής των σκούτερ, με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστό ποιος τα οδηγεί σε περίπτωση παραβάσεων.

Ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι τα τελευταία δύο χρόνια καταγράφηκαν 1.592 καταγγελίες από την Αστυνομία, κυρίως για χρήση σκούτερ σε οδούς, όπου η επιτρεπόμενη ταχύτητα υπερβαίνει τα 30 χλμ/ώρα, κάτι που απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

Παράλληλα, τόνισε πως μόνο δύο Δήμοι έχουν προχωρήσει σε καθορισμό περιοχών όπου επιτρέπεται η χρήση τέτοιων οχημάτων, ενώ η Αστυνομία συχνά δεν γνωρίζει εάν η περιοχή που χρησιμοποιείται το σκούτερ είναι αδειοδοτημένη.

«Γενικά υπάρχει ένα αλαλούμ», ανέφερε ο βουλευτής.

Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή Μεταφορών βρίσκεται ακόμη σε «εμβρυϊκό στάδιο» επεξεργασίας πιθανών αλλαγών στη νομοθεσία.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ κινητικότητας και οδικής ασφάλειας.

«Θέλουμε την κινητικότητα, αλλά από την άλλη θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει και ασφάλεια. Δυστυχώς, αυτό το πράγμα με τα όσα έχουμε δει και ακούσει μέχρι σήμερα, δεν υφίσταται», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

