Προσοχή: Καταζητείται η 24χρονη Ζωή για κλοπή στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφία της

Σήμερα η συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Themaonline, μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τα χαρτιά του σε μια διαφορετική συνέντευξη μέσα, από το προεδρικό αυτοκίνητο.
Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής, στο τηλέφωνο 25805690, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις