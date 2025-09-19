Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή: Καταζητείται η 24χρονη Ζωή για κλοπή στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφία της

 19.09.2025 - 09:29
Προσοχή: Καταζητείται η 24χρονη Ζωή για κλοπή στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφία της

Καταζητείται η Ζωή Μιχαήλ, 24 ετών, από την επαρχία Λεμεσού, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και κλοπής, που διαπράχθηκε στις 13/09/2025, σε χωριό της επαρχίας Λεμεσού.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής, στο τηλέφωνο 25805690, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

ΥΠΑΝ σε ΠΣΕΜ: Έκπληξη και απορία η αποχή από μαθήματα - «Δεν βοηθά σε κάτι»

 19.09.2025 - 09:25
Σήμερα η συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Themaonline, μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο

Σήμερα η συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Themaonline, μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τα χαρτιά του σε μια διαφορετική συνέντευξη μέσα, από το προεδρικό αυτοκίνητο.

