Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤραγωδία στην άσφαλτο - «Έσβησε» 89χρονη πεζή που παρασύρθηκε από όχημα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στην άσφαλτο - «Έσβησε» 89χρονη πεζή που παρασύρθηκε από όχημα

 20.09.2025 - 07:47
Τραγωδία στην άσφαλτο - «Έσβησε» 89χρονη πεζή που παρασύρθηκε από όχημα

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Παραλίμνι, με θύμα την 89χρονη Μηλού Γλυκένου.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5.55 το απόγευμα της Παρασκευής, στη λεωφόρο Πρωταρά, στο Παραλίμνι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ενώ η 89χρονη διασταύρωνε πεζή τον δρόμο, χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε γυναίκα ηλικίας 31 ετών.

Στο σημείο έσπευσαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε την 89χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Στη συνέχεια, η 89χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου λίγο πριν τις 2.00 μετά τα μεσάνυκτα, απεβίωσε.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου και το Τμήμα Τροχαίας Αμμοχώστου διερευνούν τα αίτια πρόκλησης της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων
Σχολεία του 2025 με κλιματιστικά εκτός λειτουργίας – Πέφτουν τα ρεύματα - Μαθητές λιώνουν στη ζέστη
DBRS Morningstar: Αναβάθμιση της Κύπρου σε “Α” με σταθερή προοπτική
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο
Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία
Τραγωδία στην άσφαλτο - «Έσβησε» 89χρονη πεζή που παρασύρθηκε από όχημα
Πυροβολισμοί στη Λεμεσό – Άνοιξαν πυρ εναντίον οχήματος 36χρονου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πυροβολισμοί στη Λεμεσό – Άνοιξαν πυρ εναντίον οχήματος 36χρονου

 20.09.2025 - 07:36
Επόμενο άρθρο

Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία

 20.09.2025 - 07:56
VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

  •  20.09.2025 - 07:24
ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων

  •  20.09.2025 - 07:27
Τραγωδία στην άσφαλτο - «Έσβησε» 89χρονη πεζή που παρασύρθηκε από όχημα

Τραγωδία στην άσφαλτο - «Έσβησε» 89χρονη πεζή που παρασύρθηκε από όχημα

  •  20.09.2025 - 07:47
DBRS Morningstar: Αναβάθμιση της Κύπρου σε “Α” με σταθερή προοπτική

DBRS Morningstar: Αναβάθμιση της Κύπρου σε “Α” με σταθερή προοπτική

  •  20.09.2025 - 07:17
Σχολεία του 2025 με κλιματιστικά εκτός λειτουργίας – Πέφτουν τα ρεύματα - Μαθητές λιώνουν στη ζέστη

Σχολεία του 2025 με κλιματιστικά εκτός λειτουργίας – Πέφτουν τα ρεύματα - Μαθητές λιώνουν στη ζέστη

  •  20.09.2025 - 08:03
Πυροβολισμοί στη Λεμεσό – Άνοιξαν πυρ εναντίον οχήματος 36χρονου

Πυροβολισμοί στη Λεμεσό – Άνοιξαν πυρ εναντίον οχήματος 36χρονου

  •  20.09.2025 - 07:36
Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία

Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία

  •  20.09.2025 - 07:56
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο

  •  20.09.2025 - 07:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα