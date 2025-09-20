Τραγωδία στην άσφαλτο - «Έσβησε» 89χρονη πεζή που παρασύρθηκε από όχημα

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5.55 το απόγευμα της Παρασκευής, στη λεωφόρο Πρωταρά, στο Παραλίμνι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ενώ η 89χρονη διασταύρωνε πεζή τον δρόμο, χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε γυναίκα ηλικίας 31 ετών.

Στο σημείο έσπευσαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε την 89χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Στη συνέχεια, η 89χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου λίγο πριν τις 2.00 μετά τα μεσάνυκτα, απεβίωσε.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου και το Τμήμα Τροχαίας Αμμοχώστου διερευνούν τα αίτια πρόκλησης της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης.