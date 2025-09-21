Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Ακυρώνονται οι μισές πτήσεις στο αεροδρόμιο Βρυξελλών, πιθανές καθυστερήσεις στο Χίθροου

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών έχει ήδη ανακοινώσει ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν μέσα στην ημέρα θα πρέπει να ακυρωθούν λόγω της συνεχιζόμενης αναστάτωσης. «Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν τις μισές πτήσεις με προγραμματισμένες αναχωρήσεις την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι καθυστερημένες ακυρώσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του βελγικού αερολιμένα.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως, λόγω της έκτασης του προβλήματος, η Eurocontrol, ο διεθνής φορέας διαχείρισης της ασφάλειας στις αεροπορικές μεταφορές, ζήτησε από τις αεροπορικές να ακυρώσουν το μισό πρόγραμμα πτήσεων από και προς τις Βρυξέλλες έως και τη Δευτέρα.

BREAKING: #Cyberattack disrupts check-in systems at Heathrow, Brussels, and #Berlin airports, causing widespread delays and at least 29 cancellations today. Collins #Aerospace, a key provider, hit Friday night aviation cyberattacks surged 600% this year. @Channel4News pic.twitter.com/Zls2VcAFEc — Paul Ethan 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@I_Paul_Ethan) September 20, 2025

Τα προβλήματα σε Χίθροου και Βερολίνο





«Θύμα» της κυβερνοεπίθεσης έπεσε και το αεροδρόμιο του Χίθροου στο Λονδίνο, το οποίο γνωστοποίησε ότι αρκετές πτήσεις σημείωσαν καθυστερήσεις λόγω «τεχνικού ζητήματος» που επηρέασε το λογισμικό πολλών αεροπορικών εταιρειών. Παρόμοια εικόνα με αυξημένους χρόνους αναμονής παρατηρήθηκε και στο αεροδρόμιο Brandenburg στο Βερολίνου.



Η RTX, ιδιοκτήτρια της Collins Aerospace που παρέχει το λογισμικό για τα check-in, Muse, επιβεβαίωσε «διατάραξη που σχετίζεται με κυβερνοεπίθεση» σε «συγκεκριμένα αεροδρόμια». Όπως τόνισε, η βλάβη περιορίστηκε στο ηλεκτρονικό check-in και στην παράδοση αποσκευών, με δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης μέσω χειροκίνητων διαδικασιών. Το Muse είναι το σύστημα που επιτρέπει σε διαφορετικές αεροπορικές να χρησιμοποιούν κοινά γκισέ και πύλες επιβίβασης.



Στο Χίθροου, η British Airways λειτουργούσε κανονικά μέσω εφεδρικού συστήματος, ωστόσο οι περισσότερες άλλες εταιρείες επηρεάστηκαν. Μάλιστα, στην τελευταία του ενημέρωση, η διοίκηση του αεροδρομίου προειδοποίησε πως «ενδέχεται να προκληθούν νέες καθυστερήσεις», καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες «αποκατάστασης και ανάκαμψης» από τη χθεσινή διακοπή, ζητώντας συγγνώμη από τους επιβάτες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε, από την πλευρά της, ότι «παρακολουθεί στενά» την εξέλιξη της υπόθεσης, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ήταν «εκτεταμένη ή σοβαρή».



Σύμφωνα με την πλατφόρμα FlightAware, εκατοντάδες πτήσεις καθυστέρησαν το Σάββατο. Στην Ιρλανδία, τα αεροδρόμια Δουβλίνου και Κορκ ανέφεραν «μικρές επιπτώσεις», με ορισμένες εταιρείες να εφαρμόζουν χειροκίνητο check-in.

Οι αεροπορικές EasyJet και Ryanair, που δεν χρησιμοποιούν το Χίθροου, δήλωσαν ότι οι πτήσεις τους πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Αντιθέτως, το αεροδρόμιο Βρυξελλών ανακοίνωσε «μεγάλη επίδραση» στο πρόγραμμα πτήσεων με ακυρώσεις και καθυστερήσεις. Σε ξεχωριστό περιστατικό, το Terminal 2 του αεροδρομίου Δουβλίνου εκκενώθηκε μετά από συναγερμό ασφαλείας λόγω ύποπτης αποσκευής, που τελικά αποδείχθηκε ακίνδυνη.



Η αδυναμία της αεροπορικής βιομηχανίας και οι υποψίες για εμπλοκή της Μόσχας



Σύμφωνα με αναλυτές, η επίθεση ανέδειξε ξανά τις αδυναμίες της διεθνούς αεροπορικής βιομηχανίας απέναντι σε προβλήματα ψηφιακών συστημάτων. Τον Ιούλιο, μια παγκόσμια βλάβη λόγω λανθασμένης ενημέρωσης λογισμικού της Crowdstrike είχε προκαλέσει μαζικές ακυρώσεις πτήσεων στις ΗΠΑ.



Αν και κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί ότι πίσω από την τρέχουσα επίθεση βρίσκονται χάκερ που συνδέονται με τη Μόσχα, ειδικοί σημειώνουν ότι οι περισσότερες μεγάλες επιθέσεις των τελευταίων ετών έχουν πραγματοποιηθεί από εγκληματικές ομάδες που επιδιώκουν οικονομικό όφελος μέσω εκβιασμών και λύτρων. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δεκάδες εκατομμύρια δολάρια που αποκομίζουν ετησίως με αυτόν τον τρόπο.



Η Collins Aerospace δεν έχει σχολιάσει ακόμη δημόσια τη φύση ή την προέλευση της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.