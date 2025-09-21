Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική Σφοδρή επίθεση ΑΚΕΛ κατά ΔΗΣΥ: Τι χρωστούν τελικά στον φασίστα φονιά Νετανιάχου;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση ΑΚΕΛ κατά ΔΗΣΥ: Τι χρωστούν τελικά στον φασίστα φονιά Νετανιάχου;

 21.09.2025 - 12:54
Σφοδρή επίθεση ΑΚΕΛ κατά ΔΗΣΥ: Τι χρωστούν τελικά στον φασίστα φονιά Νετανιάχου;

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΑΚΕΛ και τον Δημοκρατικό Συναγερμό συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Με σκληρή ανακοίνωση, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, απαντά στον ΔΗΣΥ, κατηγορώντας τον ότι λειτουργεί ως «μαριονέτα του Νετανιάχου» και θέτοντας ευθέως ερωτήματα για την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η σκληρή απάντηση του ΔΗΣΥ στο ΑΚΕΛ για τα αντισημιτικά συνθήματα

Αυτούσια η απάντηση του Εκπροσώπου Τύπου ΑΚΕΛ Γ. Κουκουμά στο Δημοκρατικό Συναγερμό:

Μιλά από μόνο του το γεγονός ότι το ΑΚΕΛ κατήγγειλε την κυβέρνηση και ενοχλήθηκε ο ΔΗΣΥ.  Αλλά η ουσία βρίσκεται αλλού. Οι νεκροί στη Γάζα ξεπέρασαν τις 60 χιλιάδες, ο πλανήτης ολόκληρος συγκλονίζεται από διαδηλώσεις ενάντια στη γενοκτονία, αλλά ο ΔΗΣΥ επιμένει να είναι θλιβερή μαριονέττα του Νετανιάχου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

Ας απαντήσει για λογαριασμό του Χριστοδουλίδη η Πινδάρου λοιπόν:

Αποδέχεται να εξευτελίζεται η Κύπρος με το να στέλνει ξένη κυβέρνηση εντολές στους Δήμους της χώρας μας; Δεν έχουν ούτε τον ελάχιστο σεβασμό για την αξιοπρέπεια του κράτους μας; Και με ποιο νόμο και ποια λογική, αποδέχονται την ισραηλινή προπαγάνδα ότι είναι «αντισημιτισμός» ένα γκράφιτι με τα σκοτωμένα παιδιά της Γάζας; Ότι είναι «αντισημιτισμός» η παλαιστινιακή σημαία και το αίτημα να τερματιστεί η γενοκτονία; Άραγε έχει και ο ΟΗΕ «ιδεολογικές παρωπίδες»; Τι χρωστούν τελικά στον φασίστα φονιά Νετανιάχου; Αν δεν γνοιάζονται για τα χιλιάδες δολοφονημένα παιδιά, ας ενδιαφερθούν για την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία της χώρας μας.

Το ΑΚΕΛ διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι η φίμωση των Κυπρίων πολιτών που προωθεί η κυβέρνηση κατ’ απαίτηση του ισραηλινού καθεστώτος δεν θα περάσει.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων
Διάρρηξη με… λάφυρα όπλα στη Λάρνακα - Bρέθηκαν σε απίθανο σημείο - Χειροπέδες σε 21χρονο
Εσύ το ‘ξερες; H Κύπρος εξάγει πυροσβεστήρες και… αλάτι στον Καναδά, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία
Κάπνισμα στην ΕΕ: Οι χώρες με τα ψηλότερα ποσοστά – Σε ποιες κρατάνε τα σκήπτρα οι γυναίκες; - Η θέση της Κύπρου
Τι περιλαμβάνει το καιρικό «μενού» σήμερα - Μέχρι πότε θα κρατήσουν οι ζέστες;
Τραγωδία δίχως τέλος στη Γάζα: Γιατρός στα επείγοντα παρέλαβε νεκρούς τον αδερφό και τη νύφη του
Τριμερής Γκουτέρες - Χριστοδουλίδη - Τατάρ στη Νέα Υόρκη: Προς μια επανεκκίνηση ή ακόμη ένας κύκλος στασιμότητας στο Κυπριακό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός στην Αραδίππου – Έξι οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες μέσα σε λίγα λεπτά

 21.09.2025 - 12:37
VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

  •  21.09.2025 - 07:24
Τριμερής Γκουτέρες - Χριστοδουλίδη - Τατάρ στη Νέα Υόρκη: Προς μια επανεκκίνηση ή ακόμη ένας κύκλος στασιμότητας στο Κυπριακό

Τριμερής Γκουτέρες - Χριστοδουλίδη - Τατάρ στη Νέα Υόρκη: Προς μια επανεκκίνηση ή ακόμη ένας κύκλος στασιμότητας στο Κυπριακό

  •  21.09.2025 - 07:20
Σφοδρή επίθεση ΑΚΕΛ κατά ΔΗΣΥ: Τι χρωστούν τελικά στον φασίστα φονιά Νετανιάχου;

Σφοδρή επίθεση ΑΚΕΛ κατά ΔΗΣΥ: Τι χρωστούν τελικά στον φασίστα φονιά Νετανιάχου;

  •  21.09.2025 - 12:54
Κάπνισμα στην ΕΕ: Οι χώρες με τα ψηλότερα ποσοστά – Σε ποιες κρατάνε τα σκήπτρα οι γυναίκες; - Η θέση της Κύπρου

Κάπνισμα στην ΕΕ: Οι χώρες με τα ψηλότερα ποσοστά – Σε ποιες κρατάνε τα σκήπτρα οι γυναίκες; - Η θέση της Κύπρου

  •  21.09.2025 - 07:28
Ο πιο γλυκός νέος κάτοικος της Αθαλάσσας: Δείτε το νεογέννητο γαϊδουράκι - Του έδωσαν και όνομα - Φωτογραφίες

Ο πιο γλυκός νέος κάτοικος της Αθαλάσσας: Δείτε το νεογέννητο γαϊδουράκι - Του έδωσαν και όνομα - Φωτογραφίες

  •  21.09.2025 - 11:17
Ζει με το ενοίκιο και ένα μεροκάματο: Μητέρα μόνη με παιδί χρειάζεται τρόφιμα και ρούχα στη Λευκωσία

Ζει με το ενοίκιο και ένα μεροκάματο: Μητέρα μόνη με παιδί χρειάζεται τρόφιμα και ρούχα στη Λευκωσία

  •  21.09.2025 - 09:14
Εσύ το ‘ξερες; H Κύπρος εξάγει πυροσβεστήρες και… αλάτι στον Καναδά, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία

Εσύ το ‘ξερες; H Κύπρος εξάγει πυροσβεστήρες και… αλάτι στον Καναδά, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία

  •  21.09.2025 - 07:30
VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μια διαφορετική «πτυχή» της καθημερινότητας - Τι τον χαλαρώνει και τον ξεκουράζει – Πώς περνά τον χρόνο του στο αυτοκίνητο

VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μια διαφορετική «πτυχή» της καθημερινότητας - Τι τον χαλαρώνει και τον ξεκουράζει – Πώς περνά τον χρόνο του στο αυτοκίνητο

  •  21.09.2025 - 07:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα