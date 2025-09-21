Σφοδρή επίθεση ΑΚΕΛ κατά ΔΗΣΥ: Τι χρωστούν τελικά στον φασίστα φονιά Νετανιάχου;

Με σκληρή ανακοίνωση, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, απαντά στον ΔΗΣΥ, κατηγορώντας τον ότι λειτουργεί ως «μαριονέτα του Νετανιάχου» και θέτοντας ευθέως ερωτήματα για την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτούσια η απάντηση του Εκπροσώπου Τύπου ΑΚΕΛ Γ. Κουκουμά στο Δημοκρατικό Συναγερμό:

Μιλά από μόνο του το γεγονός ότι το ΑΚΕΛ κατήγγειλε την κυβέρνηση και ενοχλήθηκε ο ΔΗΣΥ. Αλλά η ουσία βρίσκεται αλλού. Οι νεκροί στη Γάζα ξεπέρασαν τις 60 χιλιάδες, ο πλανήτης ολόκληρος συγκλονίζεται από διαδηλώσεις ενάντια στη γενοκτονία, αλλά ο ΔΗΣΥ επιμένει να είναι θλιβερή μαριονέττα του Νετανιάχου.

Ας απαντήσει για λογαριασμό του Χριστοδουλίδη η Πινδάρου λοιπόν:

Αποδέχεται να εξευτελίζεται η Κύπρος με το να στέλνει ξένη κυβέρνηση εντολές στους Δήμους της χώρας μας; Δεν έχουν ούτε τον ελάχιστο σεβασμό για την αξιοπρέπεια του κράτους μας; Και με ποιο νόμο και ποια λογική, αποδέχονται την ισραηλινή προπαγάνδα ότι είναι «αντισημιτισμός» ένα γκράφιτι με τα σκοτωμένα παιδιά της Γάζας; Ότι είναι «αντισημιτισμός» η παλαιστινιακή σημαία και το αίτημα να τερματιστεί η γενοκτονία; Άραγε έχει και ο ΟΗΕ «ιδεολογικές παρωπίδες»; Τι χρωστούν τελικά στον φασίστα φονιά Νετανιάχου; Αν δεν γνοιάζονται για τα χιλιάδες δολοφονημένα παιδιά, ας ενδιαφερθούν για την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία της χώρας μας.

Το ΑΚΕΛ διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι η φίμωση των Κυπρίων πολιτών που προωθεί η κυβέρνηση κατ’ απαίτηση του ισραηλινού καθεστώτος δεν θα περάσει.