ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σκληρή απάντηση του ΔΗΣΥ στο ΑΚΕΛ για τα αντισημιτικά συνθήματα

 21.09.2025 - 12:02
Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΚΕΛ, με αφορμή τα αντισημιτικά συνθήματα που καταγγέλθηκαν.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ απαντά στην τοποθέτηση του ΑΚΕΛ για το Ισραήλ, κατηγορώντας το κόμμα της αντιπολίτευσης για «παρωπίδες και ιδεολογικές εμμονές», ενώ ταυτόχρονα τονίζει την ανάγκη η Κύπρος να ακολουθεί μια εξωτερική πολιτική που βασίζεται στον ρεαλισμό και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παρακολουθεί τη δημόσια συζήτηση που αναπτύχθηκε σχετικά με την τοποθέτηση του ΑΚΕΛ για το Ισραήλ.

Δεν μας ξενίζει η στάση του ΑΚΕΛ. Διαχρονικά επέλεγε να αντιμετωπίζει διεθνή ζητήματα με παρωπίδες και ιδεολογικές εμμονές. Με τον ίδιο τρόπο στήριζε άκριτα τη Σοβιετική Ένωση, καταδίκαζε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΟΚ, επιτίθετο στο ΝΑΤΟ χωρίς καμία διάθεση ρεαλιστικής αποτίμησης των συμφερόντων του τόπου μας.

Αναρωτιόμαστε: αν η επιστολή που επικαλείται σήμερα το ΑΚΕΛ προερχόταν από την παλαιστινιακή πλευρά για συνθήματα που στρέφονταν εναντίον τους, θα έβγαζε το κόμμα ανακοίνωση; Θα αντιδρούσε με την ίδια ευαισθησία;

Η επιλεκτική στάση και η ιδεολογική μονομέρεια του ΑΚΕΛ δεν βοηθούν ούτε στον εσωτερικό διάλογο, ούτε στη διεθνή εικόνα της χώρας μας.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει σταθερά υπέρ μιας εξωτερικής πολιτικής που να στηρίζεται σε αρχές, στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αλλά και στη νηφαλιότητα και τον ρεαλισμό.

Η Κύπρος χρειάζεται υπεύθυνο πολιτικό λόγο και όχι δογματικές εμμονές του χθες.

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

