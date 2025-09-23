Ecommbx
Κοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θρήνος στο ΔΗΚΟ και στον εκπαιδευτικό κόσμο: Έφυγε η Θεονίτσα Αλεξάνδρου - Η παράκληση της οικογένειας

 23.09.2025 - 11:34
Θρήνος στο ΔΗΚΟ και στον εκπαιδευτικό κόσμο: Έφυγε η Θεονίτσα Αλεξάνδρου - Η παράκληση της οικογένειας

Με αισθήματα βαθιάς θλίψης έγινε γνωστή η απώλεια της Θεονίτσας Αλεξάνδρου, μιας ξεχωριστής γυναίκας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο και στην κοινωνία.

Πρόσφυγας από τη Μόρφου, μητέρα τεσσάρων παιδιών και άξια παιδαγωγός, υπηρέτησε για χρόνια την εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός και διευθύντρια Λυκείου, αποτελώντας πρότυπο προσφοράς και ήθους. Παράλληλα, η δράση της δεν περιορίστηκε ποτέ μόνο στο σχολείο: ως πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ, μέλος του Ερυθρού Σταυρού και ενεργό στέλεχος φιλανθρωπικών οργανώσεων, στάθηκε πάντα στο πλευρό όσων είχαν ανάγκη, με ανιδιοτέλεια και αγάπη.

Η Θεονίτσα Αλεξάνδρου υπήρξε σύζυγος, μητέρα, φίλη και αγωνίστρια της ζωής, χαρίζοντας σε όλους τη ζεστασιά, την καλοσύνη και το χαμόγελό της. Η απουσία της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, ωστόσο η μνήμη και το έργο της θα μείνουν για πάντα ζωντανά, εμπνέοντας τις επόμενες γενιές.

Η Θεονίτσα Αλεξάνδρου απεβίωσε τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 79 ετών, η κηδεία της θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού στη Λεμεσό στις 27 Σεπτεμβρίου ώρα 10:30π.μ.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας.

Η οικογένεια επιθυμεί ο κόσμος που θα παρευρεθεί στην εξοδιο ακολουθία να φέρει ανοιχτόχρωμη ενδυμασία.

