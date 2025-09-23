Θρήνος στο ΔΗΚΟ και στον εκπαιδευτικό κόσμο: Έφυγε η Θεονίτσα Αλεξάνδρου - Η παράκληση της οικογένειας

Πρόσφυγας από τη Μόρφου, μητέρα τεσσάρων παιδιών και άξια παιδαγωγός, υπηρέτησε για χρόνια την εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός και διευθύντρια Λυκείου, αποτελώντας πρότυπο προσφοράς και ήθους. Παράλληλα, η δράση της δεν περιορίστηκε ποτέ μόνο στο σχολείο: ως πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ, μέλος του Ερυθρού Σταυρού και ενεργό στέλεχος φιλανθρωπικών οργανώσεων, στάθηκε πάντα στο πλευρό όσων είχαν ανάγκη, με ανιδιοτέλεια και αγάπη.

Η Θεονίτσα Αλεξάνδρου υπήρξε σύζυγος, μητέρα, φίλη και αγωνίστρια της ζωής, χαρίζοντας σε όλους τη ζεστασιά, την καλοσύνη και το χαμόγελό της. Η απουσία της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, ωστόσο η μνήμη και το έργο της θα μείνουν για πάντα ζωντανά, εμπνέοντας τις επόμενες γενιές.

Η Θεονίτσα Αλεξάνδρου απεβίωσε τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 79 ετών, η κηδεία της θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού στη Λεμεσό στις 27 Σεπτεμβρίου ώρα 10:30π.μ.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας.

Η οικογένεια επιθυμεί ο κόσμος που θα παρευρεθεί στην εξοδιο ακολουθία να φέρει ανοιχτόχρωμη ενδυμασία.