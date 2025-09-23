Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΕλιξίρια μακροζωίας κάθε είδους – Τι κρύβεται πίσω από την εμμονή με την «αθανασία»
ΥΓΕΙΑ

Ελιξίρια μακροζωίας κάθε είδους – Τι κρύβεται πίσω από την εμμονή με την «αθανασία»

 23.09.2025 - 11:52
Ελιξίρια μακροζωίας κάθε είδους – Τι κρύβεται πίσω από την εμμονή με την «αθανασία»

Θέλετε να μάθετε ποιο είναι το «μαγικό φίλτρο» της αθανασίας; Στα social media, influencers προβάλλουν πεπτίδια, σκόνες μανιταριών και άλλες τάσεις που υπόσχονται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αναστροφή της «βιολογικής ηλικίας».

Η αναζήτηση για νεότητα, μακροζωία ή απλά για τη «καλύτερη ζωή» έχει δημιουργήσει μία ολόκληρη βιομηχανία, με θεραπείες που ποικίλλουν από κρυοθεραπείες και σάουνες μέχρι θεραπείες με κόκκινο φως. Αλλά πίσω από αυτήν την τάση κρύβονται εμπορικά συμφέροντα που εκμεταλλεύονται τον φόβο της γήρανσης και του θανάτου.

Κανείς δεν ζει για πάντα. Η αθανασία δεν ευθυγραμμίζεται με τη φυσική εξέλιξη: Η εξέλιξη επιλέγει γενετικά χαρακτηριστικά που βοηθούν τα είδη να αναπαραχθούν και να προσαρμοστούν στο περιβάλλον, όχι να ζουν απεριόριστα. Οι αρχαίοι Έλληνες προειδοποιούσαν για τους κινδύνους της επιδίωξης της αθανασίας: O μυθικός Τιθωνός έλαβε αιώνια ζωή αλλά όχι αιώνια νεότητα, καταδικάζοντάς τον σε ατέρμονη γήρανση.

Σήμερα, η βιομηχανία της μακροζωίας υποστηρίζεται από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), influencers και φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά μεγάλο μέρος των χρημάτων διοχετεύεται σε προϊόντα και υπηρεσίες με περιορισμένη ή ανύπαρκτη επιστημονική τεκμηρίωση.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Αμερικανός εκατομμυριούχος Bryan Johnson, ο οποίος ξοδεύει εκατομμύρια δολάρια και υποβάλλεται σε συνεχείς ιατρικούς ελέγχους με στόχο να μην πεθάνει ποτέ. Το πρόγραμμα μακροζωίας του περιλαμβάνει εξαιρετικά ελεγχόμενη διατροφή, εκατοντάδες καθημερινά συμπληρώματα, αυστηρά προγράμματα ύπνου και άσκησης, ενώ έχει λάβει ακόμη και μεταγγίσεις πλάσματος αίματος του ίδιου του γιου του. Το παράδειγμα αυτό δείχνει τη δέσμευση, αλλά και την ακραία εμμονή της βιομηχανίας για «απεριόριστη ζωή», χωρίς εγγυημένα αποτελέσματα.

Η βιομηχανία της μακροζωίας προβάλλεται ως καινοτόμος και «διασπαστική» εναλλακτική στην παραδοσιακή υγειονομική περίθαλψη, αλλά εξαρτάται πλήρως από αυτήν. Οι εξετάσεις, τα πειραματικά πρωτόκολλα και οι θεραπείες επιστρέφουν αναπόφευκτα σε νοσοκομεία και κλινικές για παρακολούθηση, εξειδικευμένες συμβουλές και περαιτέρω διαδικασίες, αυξάνοντας το κόστος και την πίεση στο ήδη επιβαρυμένο σύστημα υγείας.

Ένα βασικό πρόβλημα είναι η υπερδιάγνωση: Η ανακάλυψη ανωμαλιών ή ασθενειών που στην πραγματικότητα δεν θα επηρέαζαν ποτέ την υγεία ή τη ζωή του ατόμου. Οι αμέτρητες εξετάσεις και θεραπείες δεν έχουν αποδείξει ότι βελτιώνουν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για υγιή άτομα και συχνά οδηγούν σε περιττές διαδικασίες, άγχος και οικονομική επιβάρυνση, όπως σημειώνουν με άρθρο τους στο The Conversation, ο Samuel Cornell, υποψήφιος διδάκτορας Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Ιατρικής στη Σχολή του Πανεπιστημίου Νέας Νότιας Ουαλίας, η Δρ. Brooke Nickel και ο Δρ. Sean Docking, ερευνητικός συνεργάτης στη Σχολή Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Monash.

Η εμμονή με την «πρόληψη» μέσω της μακροζωίας διαφέρει ριζικά από την επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόληψη στη Δημόσια Υγεία, η οποία βασίζεται σε απλά και αποδεδειγμένα μέτρα: εμβολιασμούς, κατάλληλο προληπτικό έλεγχο και υγιεινό τρόπο ζωής. Η τάση να αντιμετωπίζουμε τη φυσιολογική γήρανση σαν ασθένεια, συχνά αποσπά πόρους και προσοχή από βασικές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας που μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η εμπορευματοποίηση της γήρανσης μεγιστοποιεί τον φόβο για την ίδια τη γήρανση και ενισχύει την ηλικιακή διάκριση. Η υπερβολική προβολή αναπόδεικτων πρακτικών μακροζωίας αποσπά την προσοχή από όσα γνωρίζουμε ότι λειτουργούν πραγματικά: τακτική άσκηση, ισορροπημένη διατροφή, ποιοτικός ύπνος, ουσιαστικές σχέσεις και πρόσβαση σε αποδεδειγμένες ιατρικές υπηρεσίες. Η αληθινή μακροζωία φαίνεται να βασίζεται σε απλές, επιστημονικά τεκμηριωμένες συνήθειες και όχι σε ακριβές, αβέβαιες τεχνολογικές λύσεις ή «μαγικά φίλτρα».

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτογραφίες που κόβουν την ανάσα: Μαθητικό λεωφορείο έγινε παρανάλωμα στη Χλώρακα - Ευτυχώς δεν μετέφερε παιδιά
Αδιανόητο: Παιδιά στη Λευκωσία περιφέρονται σαν «πινγκ πονγκ» επειδή το σχολείο έμεινε χωρίς ρεύμα
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Διαμέρισμα «τυλίχθηκε» στις φλόγες στη Λεμεσό – Ένοικος πήδηξε από το παράθυρο για να σωθεί – Από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά
Ανησυχία στη Λεμεσό: Αγοράκι 3,5 ετών έφυγε από το σχολείο και περιπλανιόταν στον δρόμο
«Δεν έχουν ούτε παπούτσια»: Συγκλονίζουν οι ανάγκες οικογενειών στη Λευκωσία - Έκκληση για βοήθεια
Τα τρία νέα εστιατόρια που έρχονται να μας... «ανοίξουν» την όρεξη - Δείτε που βρίσκονται - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θρήνος στο ΔΗΚΟ και στον εκπαιδευτικό κόσμο: Έφυγε η Θεονίτσα Αλεξάνδρου - Η παράκληση της οικογένειας

 23.09.2025 - 11:34
Επόμενο άρθρο

Χονγκ Κονγκ: Σχολεία και επιχειρήσεις κλείνουν εν αναμονή του υπερτυφώνα Ραγκάσα

 23.09.2025 - 12:02

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Συνεχίζει τις επαφές του στη Νέα Υόρκη - Συναντάται σήμερα με Μητσοτάκη, Μαντμπούλι και Τζοζέφ Αούν - Αναλυτικά το πρόγραμμα

ΠτΔ: Συνεχίζει τις επαφές του στη Νέα Υόρκη - Συναντάται σήμερα με Μητσοτάκη, Μαντμπούλι και Τζοζέφ Αούν - Αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  23.09.2025 - 09:51
Ελεγκτική Υπηρεσία: «Ανοικτό παράθυρο» για αγορά ακινήτων από αλλοδαπούς – Πλασματικά τα επίσημα ποσοστά

Ελεγκτική Υπηρεσία: «Ανοικτό παράθυρο» για αγορά ακινήτων από αλλοδαπούς – Πλασματικά τα επίσημα ποσοστά

  •  23.09.2025 - 09:02
Αστυνομία: Η πρόταση για σκούτερ σε μη επιτρεπόμενους χώρους – 1.600 πρόστιμα μέσα σε δύο χρόνια

Αστυνομία: Η πρόταση για σκούτερ σε μη επιτρεπόμενους χώρους – 1.600 πρόστιμα μέσα σε δύο χρόνια

  •  23.09.2025 - 10:08
Αδιανόητο: Παιδιά στη Λευκωσία περιφέρονται σαν «πινγκ πονγκ» επειδή το σχολείο έμεινε χωρίς ρεύμα

Αδιανόητο: Παιδιά στη Λευκωσία περιφέρονται σαν «πινγκ πονγκ» επειδή το σχολείο έμεινε χωρίς ρεύμα

  •  23.09.2025 - 10:41
VIDEO: Νέος συναγερμός - Ξέσπασε πυρκαγιά σε περιοχή της Λεμεσού

VIDEO: Νέος συναγερμός - Ξέσπασε πυρκαγιά σε περιοχή της Λεμεσού

  •  23.09.2025 - 12:19
Διπλωματικές πηγές: Χωρίς υψηλές προσδοκίες η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Διπλωματικές πηγές: Χωρίς υψηλές προσδοκίες η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

  •  23.09.2025 - 11:31
Κάκιστη σε δύο ντέρμπι και χρειάζεται αλλαγή

Κάκιστη σε δύο ντέρμπι και χρειάζεται αλλαγή

  •  23.09.2025 - 09:58
Σοφία Ζηνοβίου: Η Κύπρια που αναστάτωσε το GNTM είναι η μητέρα του παιδιού Κύπριου πρωταγωνιστή

Σοφία Ζηνοβίου: Η Κύπρια που αναστάτωσε το GNTM είναι η μητέρα του παιδιού Κύπριου πρωταγωνιστή

  •  23.09.2025 - 10:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα