Διπλωματικές πηγές: Χωρίς υψηλές προσδοκίες η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Η Αθήνα, αναφέρουν, θεωρεί σημαντικό να παραμένουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας των δύο πλευρών ενώ τονίζεται ότι είναι σαφείς οι κόκκινες γραμμές της ελληνικής κυβέρνησης.

Στόχος της σημερινής συνάντησης, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, είναι να διατηρηθούν τα «ήρεμα νερά» αλλά χωρίς ποτέ να γίνονται εκπτώσεις ως προς τα εθνικά συμφέροντα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα.

Τα ανοικτά θέματα μεταξύ των δύο ηγετών, τα οποία αναμένεται να συζητηθούν σήμερα, είναι η στάση της Ελλάδας στο πρόγραμμα SAFE, το casus belli, η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Κρήτης και το πεδίο της Λιβύης.

Στη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου θα συμμετέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μ. Νικολαϊδης και Τ. Κιλίτς.

Όπως έγινε γνωστό το τετ α τετ θα πραγματοποιηθεί στο «Σπίτι της Τουρκίας», ενώ υπενθυμίζεται πως πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

