ΑρχικήΕλλάδαΨάχνουν και για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη
ΕΛΛΑΔΑ

Ψάχνουν και για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη

 23.09.2025 - 11:27
Ψάχνουν και για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη

Προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζήτησε ο εισαγγελέας από τους αστυνομικούς για την υπόθεση του θανάτου της ηλικιωμένης την οποία έθαψε η κόρη της σε χωριό της Βοιωτίας προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Αυτό αποκάλυψε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία πρόσθεσε ότι στην ίδια εισαγγελική παραγγελία ζητείται αφενός να εξεταστεί κακουργηματική απάτη άνω των 120.000 ευρώ και αφετέρου να εξεταστεί αν υπήρξε συνεργός.

Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, η 62χρονο το μόνο που είπε στους αστυνομικούς ήταν ότι κατέληξε η μητέρα της από παθολογικά αίτια χωρίς περιγραφή ενώ για τον συνεργό έδωσε μόνο ένα μικρό όνομα.

«Από την κατάσταση που βρέθηκε η σορός εκτιμάται ότι ήταν περισσότερα από 2 χρόνια θαμμένη η ηλικιωμένη γυναίκα» πρόσθεσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ συμπληρώνοντας «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εγκληματική ενέργεια από οποιονδήποτε, όχι μόνο την 62χρονη».

Πρόσθεσε, δε, ότι «ίσως θα πρέπει αν γίνει ανθρωπολογική εξέταση - βρέθηκε μόνο ένας σκελετός - για να δούμε πόσο καιρό ήταν θαμμένη η γυναίκα, και και αν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί εγκληματική ενέργεια»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της 62χρονης μετέφερε τον ισχυρισμό της πελάτισσάς του ότι «λόγω μεγάλης οικονομικής ανάγκης δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας για να εισπράξει σύνταξη και επίδομα» προσθέτοντας ότι «έχει μετανιώσει και νιώθει ντροπή για ό,τι έκανε».
 
Ειδικά, δε, για τα χρέη της κατηγορούμενης, είπε «εργαζόταν στον δήμο Τανάγρας στο ΚΕΠ αλλά είχε συσσωρευμένα χρέη από το παρελθόν και θα τα αποδείξει στο δικαστήριο με έγγραφα».

Ερωτηθείς, τέλος, για τον «Γιάννη», τον άνδρα που κατονόμασε η 62χρονη ότι τη βοήθησε να θάψει τη μητέρα σε έναν ρηχό λάκκο δίπλα στο σπίτι της, ο δικηγόρος της απάντησε πως «από ό,τι μου είπε (σ.σ. η 62χρονη) ο Γιάννης δεν είναι πλέον στο χωριό και δεν ξέρει που βρίσκεται».
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
 

