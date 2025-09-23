Ψάχνουν και για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη

ΠτΔ: Συνεχίζει τις επαφές του στη Νέα Υόρκη - Συναντάται σήμερα με Μητσοτάκη, Μαντμπούλι και Τζοζέφ Αούν - Αναλυτικά το πρόγραμμα
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχίζει τις επαφές του στη Νέα Υόρκη
Αυτό αποκάλυψε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία πρόσθεσε ότι στην ίδια εισαγγελική παραγγελία ζητείται αφενός να εξεταστεί κακουργηματική απάτη άνω των 120.000 ευρώ και αφετέρου να εξεταστεί αν υπήρξε συνεργός.
Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, η 62χρονο το μόνο που είπε στους αστυνομικούς ήταν ότι κατέληξε η μητέρα της από παθολογικά αίτια χωρίς περιγραφή ενώ για τον συνεργό έδωσε μόνο ένα μικρό όνομα.
«Από την κατάσταση που βρέθηκε η σορός εκτιμάται ότι ήταν περισσότερα από 2 χρόνια θαμμένη η ηλικιωμένη γυναίκα» πρόσθεσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ συμπληρώνοντας «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εγκληματική ενέργεια από οποιονδήποτε, όχι μόνο την 62χρονη».
Πρόσθεσε, δε, ότι «ίσως θα πρέπει αν γίνει ανθρωπολογική εξέταση - βρέθηκε μόνο ένας σκελετός - για να δούμε πόσο καιρό ήταν θαμμένη η γυναίκα, και και αν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί εγκληματική ενέργεια»
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις