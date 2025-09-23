Ecommbx
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Coca-Cola ΗΒC Kύπρου συμμετείχε ενεργά στην εκστρατεία #potavristou στο πλαίσιο της ημέρας World Clean Up Day

 23.09.2025 - 11:06
23.09.2025 - 11:06

Με επίκεντρο την υλοποίηση των δεσμεύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει, η Coca-Cola ΗΒC Kύπρου συμμετείχε ενεργά στην εκστρατεία του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ #potavristou στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας World Clean Up Day.

Οι 36 εθελοντές, μέλη του προσωπικού της Coca-Cola ΗΒC Kύπρου από όλα σχεδόν τα τμήματα, σε μία ώρα συγκέντρωσαν συνολικά 100 κιλά σύμμεικτων σκουπιδιών από το Γραμμικό Πάρκο του Πεδιαίου Ποταμού στη Λευκωσία.

Αυτή η εθελοντική δράση αποτελεί μόνο ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο έχουμε θετικό αντίκτυπο στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους και τους συνεργάτες μας για τη συμμετοχή τους, υπενθυμίζοντας πως κάθε ενέργεια μετράει!

Σκοπός της δράσης #potavristou του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, είναι η κάθε παρέα, ο κάθε πολίτης να ποταβριστεί όπου κι αν βρίσκεται, να μαζέψει τα σκουπίδια που βλέπει γύρω του. Στα έξι χρόνια υλοποίησής του #potavristou συμμετείχαν πάνω από 13200 εθελοντές, οι οποίοι μάζεψαν 93 τόνους σκουπιδιών από περισσότερες από 1670 τοποθεσίες της Κύπρου και του εξωτερικού.

Η Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού World Clean Up Day, ανακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και είναι μια ημέρα για ανθρώπους, κοινότητες και οργανισμούς να συναντηθούν για προσπάθειες καθαρισμού και εκστρατείες ευαισθητοποίησης, με στόχο τον καθαρισμό των απορριμμάτων, την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων και την προώθηση της κοινής ευθύνης για ένα υγιές περιβάλλον.

