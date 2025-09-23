Ecommbx
ΑρχικήΕλλάδαΘρήνος για τον 20χρονο Ιάσονα στον Βόλο: Έπεσε στον φωταγωγό - Πώς έγινε το δυστύχημα
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος για τον 20χρονο Ιάσονα στον Βόλο: Έπεσε στον φωταγωγό - Πώς έγινε το δυστύχημα

 23.09.2025 - 10:52
Θρήνος για τον 20χρονο Ιάσονα στον Βόλο: Έπεσε στον φωταγωγό - Πώς έγινε το δυστύχημα

Θρήνος επικρατεί στον Βόλο μετά την είδηση ότι 20χρονος φοιτητής έχασε τη ζωή του έπειτα από μοιραία πτώση σε φωταγωγό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας.

Μαρτυρίες ρίχνουν φως στις τελευταίες του στιγμές του νεαρού Ιάσονα.
 
Θρήνος για τον 20χρονο Ιάσονα στον Βόλο: Υποχώρησε το πλέξιγκας που πάτησε και έπεσε στον φωταγωγό - Πώς έγινε το δυστύχημα
Ο φωταγωγός

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου THE NEWSPAPER, το βράδυ της Δευτέρας τρία νεαρά αγόρια βρίσκονταν στην ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και έκαναν φασαρία.
 
Κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή που, όπως εκτιμάται, τα παιδιά θεώρησαν ότι ανήκε σε αστυνομικό.
 
Θρήνος για τον 20χρονο Ιάσονα στον Βόλο: Υποχώρησε το πλέξιγκας που πάτησε και έπεσε στον φωταγωγό - Πώς έγινε το δυστύχημα
Η ταράτσα που προσπάθησε να κρυφτεί ο 20χρονος
 
Τότε, οι δύο από την παρέα έτρεξαν να απομακρυνθούν μέσω της σκάλας, ενώ ο τρίτος επιχείρησε να ανέβει σε ένα ταρατσάκι για να κρυφτεί. Για να φτάσει εκεί, έπρεπε να περάσει πάνω από τον φωταγωγό της πολυκατοικίας.

Ο νεαρός πάτησε επάνω στο κάλυμμα από πλεξιγκλάς, το οποίο φέρεται να υποχώρησε ακαριαία, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Η πτώση του κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.
 
Θρήνος για τον 20χρονο Ιάσονα στον Βόλο: Υποχώρησε το πλέξιγκας που πάτησε και έπεσε στον φωταγωγό - Πώς έγινε το δυστύχημα
Το πλεξιγκλάς που υποχώρησε
 

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία βρήκε τσόφλια και υπολείμματα αυγών στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο γύρω από την πολυκατοικία, επιβεβαιώνοντας τις μαρτυρίες περί φασαρίας πριν από το τραγικό γεγονός.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον άδικο χαμό του 20χρονου. Ο νεαρός ήταν μοναχογιός οικογένειας γνωστού επιχειρηματία της πόλης.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

