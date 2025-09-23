VIDEO: Νέος συναγερμός - Ξέσπασε πυρκαγιά σε περιοχή της Λεμεσού

ΠτΔ: Συνεχίζει τις επαφές του στη Νέα Υόρκη - Συναντάται σήμερα με Μητσοτάκη, Μαντμπούλι και Τζοζέφ Αούν - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με βίντεο που ανέρτησε η σελίδα «Atlas Fireteam», στην περιοχή του Αγίου Συλά.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η φωτιά φαίνεται να ξέσπασε σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ξέσπασε πυρκαγιά σε κοίτη ποταμού στη βιομηχανική περιοχή Αγίου Σιλά στην επαρχία Λεμεσού. Ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Λεμεσού και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 11:50.
