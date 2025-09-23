Ecommbx
VIDEO: Νέος συναγερμός - Ξέσπασε πυρκαγιά σε περιοχή της Λεμεσού
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Νέος συναγερμός - Ξέσπασε πυρκαγιά σε περιοχή της Λεμεσού

 23.09.2025 - 12:19
VIDEO: Νέος συναγερμός - Ξέσπασε πυρκαγιά σε περιοχή της Λεμεσού

Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με βίντεο που ανέρτησε η σελίδα «Atlas Fireteam», στην περιοχή του Αγίου Συλά.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η φωτιά φαίνεται να ξέσπασε σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ξέσπασε πυρκαγιά σε κοίτη ποταμού στη βιομηχανική περιοχή Αγίου Σιλά στην επαρχία Λεμεσού. Ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Λεμεσού και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 11:50. 

Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από άκρη του δρόμου, κατέκαυσε τρία δεκάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και ακακίες. Η πυρκαγιά πλησίασε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων στην περιοχή και ανακόπηκε από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
 
Την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστήριξε η Υπηρεσία Θήρας με μία Φορητή Μονάδα Πυρόσβεσης και ο Δήμος Κουρίου με εκσκαφέα. 
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, σε συνεργασία με την Αστυνομία, καθότι υπάρχουν ενδείξεις για κακόβουλη ενέργεια.

Δείτε το βίντεο από τη σελίδα «Atlas Fireteam» ΕΔΩ.



 

