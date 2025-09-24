Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαθητές… νομάδες: Μετακινούνται αλλού λόγω διακοπής ρεύματος - Από πού προκλήθηκε η βλάβη και πότε θα επιστρέψουν

 24.09.2025 - 09:21
Μαθητές… νομάδες: Μετακινούνται αλλού λόγω διακοπής ρεύματος - Από πού προκλήθηκε η βλάβη και πότε θα επιστρέψουν

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους μαθητές και τους δασκάλους στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου έχει κλείσει επειδή παραμένει χωρίς ρεύμα εδώ και 10 μέρες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αδιανόητο: Παιδιά στη Λευκωσία περιφέρονται σαν «πινγκ πονγκ» επειδή το σχολείο έμεινε χωρίς ρεύμα

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας, Νίκος Μεγάλαιμος ανέφερε πως, «υπολογίζομαι ότι η ζημιά έχει ξεκινήσει μετά τις διακοπές ρεύματος της ΑΗΚ» και πρόσθεσε πως, «έχει αρχίσει από την περασμένη Τετάρτη που υπήρχαν προβλήματα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του σχολείου, στη συνέχεια υπήρχαν προβλήματα με κλιματιστικό του σχολείου ενώ την Πέμπτη εξακολουθούσε το πρόβλημα και την Παρασκευή αποφασίσαμε να κάνουμε πολύ ενδελεχείς έρευνες για να εντοπίσουμε ακριβώς το πρόβλημα».

Όπως σημείωσε, «την Παρασκευή έγινε μια προγραμματισμένη εκδρομή η οποία θα γινόταν σε μεταγενέστερο στάδιο, την Δευτέρα το σχολείο φιλοξενήθηκε στο Ελένειο Δημοτικό, την Τρίτη και σήμερα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Μελέτης».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ενέργειες που έγιναν και δήλωσε πως, «έχουμε αλλάξει τους πίνακες διανομής κι έχουν γίνουν όλες οι ενέργειες για να ανανέωση του κυκλώματος, αλλάζουμε όλες τις λάμπες και βάζουμε καινούριες LED, προχωρήσαμε στα νέα σχέδια που θα υποβάλουμε στην ΑΗΚ για να δοθεί έγκριση για την εγκατάσταση».

Ερωτηθείς για το πότε έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, ανέφερε ότι, «έχει εκδοθεί από το 2023 και ισχύει για πέντε χρόνια».

Επιπρόσθετα ανέφερε ότι, «ελπίζουμε ότι αύριο τα παιδιά θα επιστρέψουν στο σχολείο τους».

Επίσης αναφέρθηκε στην εκπομπή ότι, το Υπουργείο Παιδείας δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να μιλήσουν στους δημοσιογράφους και το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο σχολείο δεν φοιτούν ελληνόφωνα παιδιά και γι’ αυτό τον λόγο δεν υπάρχει σύνδεσμος γονέων.

Δείτε το απόσπασμα:

