Γνωστό αρτοποιείο «κατέβασε ρολά» μετά από 10 χρόνια λειτουργίας - «Ήταν τιμή μας να σας εξυπηρετούμε»

Το γνωστό στέκι, που έγινε συνώνυμο της χειροποίητης πίτας και της αυθεντικής εμπειρίας, υπηρέτησε πιστά τους Λευκωσιάτες και όχι μόνο, μέσα από καλές και δύσκολες στιγμές – ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας και του lockdown . Όπως αναφέρει η ομάδα του μαγαζιού, « ήταν τιμή μας να σας εξυπηρετούμε αυτά τα δέκα χρόνια, προσπαθώντας συνεχώς να βελτιώσουμε την τέχνη μας στην παρασκευή πιτών και να προσφέρουμε στους πελάτες αυτής της πόλης μια πιο χειροποίητη και πιο αυθεντική εμπειρία. Ελπίζουμε ότι έχουμε επιτύχει αυτόν τον σκο πό ».

Ωστόσο, μετά από δέκα χρόνια σε μια τόσο απαιτητική βιομηχανία όπως αυτή της φιλοξενίας, ήρθε η στιγμή για ξεκούραση.

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση, «κάθε βετεράνος του επαγγέλματος θα παραδεχτεί ότι κάποιος μπορεί να χρειάζεται μια καλή, συνεχή ξεκούραση – και έτσι, είναι αλήθεια, το χρειαζόμαστε κι εμείς! Γι’ αυτό, με περηφάνια κρεμάμε τις ποδιές μας αλλά με λύπη ανακοινώνουμε το κλείσιμο του Pi Bakery στις 20 Σεπτεμβρίου 2025».

Το Pi Bakery εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι το στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια:

«Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για την πολύτιμη υποστήριξή σας. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε ως εδώ».

Με αυτή την ανακοίνωση, το Pi Bakery αποχαιρετά την πόλη, αφήνοντας πίσω του μια ζεστή ιστορία γεύσης, δημιουργίας και αγάπης για το καλό φαγητό.

Πηγή: CheckInCyprus