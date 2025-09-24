Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΚλοπή Όπλων στη Λάρνακα: Στις τρεις οι συλλήψεις για την υπόθεση - Χειροπέδες σε 31χρονο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κλοπή Όπλων στη Λάρνακα: Στις τρεις οι συλλήψεις για την υπόθεση - Χειροπέδες σε 31χρονο

 24.09.2025 - 12:19
Κλοπή Όπλων στη Λάρνακα: Στις τρεις οι συλλήψεις για την υπόθεση - Χειροπέδες σε 31χρονο

Στη σύλληψη και τρίτου υπόπτου για τη διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης κατοικίας, και κλοπής ενός κυνηγετικού όπλου και ενός αεροβόλου πιστολιού, που διαπράχθηκε στις αρχές Αυγούστου στην επαρχία Λάρνακας, προχώρησε η Αστυνομία.

Ο ύποπτος, άντρας ηλικίας 31 ετών, συνελήφθη χθες Τρίτη, από μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που εκδόθηκε μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αφού ανακρίθηκε, αφέθηκε ελεύθερος, με τις αστυνομικές εξετάσεις να συνεχίζονται.

Για την ίδια υπόθεση άλλα δύο ύποπτα πρόσωπα, άντρες ηλικίας 21 και 23 ετών, συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο και την περασμένη Κυριακή αντίστοιχα, επίσης δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων. Οι 21χρονος και 23χρονος τελούν υπό κράτηση βάσει διαταγμάτων που μετά από αίτημα της Αστυνομίας εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Τα δύο όπλα εντοπίστηκαν κρυμμένα σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαθητές… νομάδες: Μετακινούνται αλλού λόγω διακοπής ρεύματος - Από πού προκλήθηκε η βλάβη και πότε θα επιστρέψουν
Γνωστό αρτοποιείο «κατέβασε ρολά» μετά από 10 χρόνια λειτουργίας - «Ήταν τιμή μας να σας εξυπηρετούμε»
Σύντομα στην Κύπρο τα εμβόλια γρίπης και κορωνοϊού - Πόσα θα λάβουμε από κάθε μάρκα και πότε αναμένονται τα πρώτα
Έδωσε γενναία μάχη ο Λοχίας Λουκάς Μούσουλλου: Συγκινούν τα μηνύματα - «Η απώλειά του είναι ανυπολόγιστη» - Πότε θα γίνει η κηδεία
Ανοίγουν οι αιτήσεις για επιδότηση παιδιών 4 – 4,5 ετών: Κάλυψη έως και 100% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
Ψάχνεις διακοπές για τα Χριστούγεννα; Αυτές είναι οι καλύτερες αγορές στην Ευρώπη – Πότε ανοίγουν
Πανό… wars: Συνεχίζεται το σήριαλ στη Δρομολαξία - Πήρε σειρά άλλος γείτονας με άκρως καυστικό μήνυμα - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιώργος Χρυσοστόμου: Αντιδράσεις στο Twitter για τον ρόλο του στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» - «Τον πεθάνατε με το καλημέρα σας»

 24.09.2025 - 12:13
Επόμενο άρθρο

Make it Happen. Make it Bold. H pr:partners ξανασυστήνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

 24.09.2025 - 12:19
Μετωπική Ερντογάν για δύο κράτη στην Κύπρο – Ώρα ευθύνης για Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ

Μετωπική Ερντογάν για δύο κράτη στην Κύπρο – Ώρα ευθύνης για Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ

Σαφή και προκλητική μετατόπιση της τουρκικής στρατηγικής στο Κυπριακό σηματοδότησε η ομιλία του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μετωπική Ερντογάν για δύο κράτη στην Κύπρο – Ώρα ευθύνης για Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ

Μετωπική Ερντογάν για δύο κράτη στην Κύπρο – Ώρα ευθύνης για Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ

  •  24.09.2025 - 06:36
Η αποχώρηση που λέει πολλά

Η αποχώρηση που λέει πολλά

  •  24.09.2025 - 09:19
Συντεχνίες για ΑΤΑ: Δίνουν «παράθυρο ευκαιρίας» στην Κυβέρνηση μέχρι την Παρασκευή - «αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

Συντεχνίες για ΑΤΑ: Δίνουν «παράθυρο ευκαιρίας» στην Κυβέρνηση μέχρι την Παρασκευή - «αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

  •  24.09.2025 - 12:42
Σεξουαλικές παρενοχλήσεις στο δημόσιο: «Άγνωστος» ο συνολικός αριθμός καταγγελιών - Προβληματικές οι διαδικασίες

Σεξουαλικές παρενοχλήσεις στο δημόσιο: «Άγνωστος» ο συνολικός αριθμός καταγγελιών - Προβληματικές οι διαδικασίες

  •  24.09.2025 - 11:49
Ανοίγουν οι αιτήσεις για επιδότηση παιδιών 4 – 4,5 ετών: Κάλυψη έως και 100% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Ανοίγουν οι αιτήσεις για επιδότηση παιδιών 4 – 4,5 ετών: Κάλυψη έως και 100% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

  •  24.09.2025 - 10:44
«Καμπάνα» σε νεαρή Ιταλίδα για οκτώ κιλά κοκαΐνης

«Καμπάνα» σε νεαρή Ιταλίδα για οκτώ κιλά κοκαΐνης

  •  24.09.2025 - 12:35
Προσοχή νέα απάτη: Τους έταξε κέρδη με σχέδια επενδύσεων και απέσπασε 30,050 ευρώ - Πώς τους εξαπάτησε

Προσοχή νέα απάτη: Τους έταξε κέρδη με σχέδια επενδύσεων και απέσπασε 30,050 ευρώ - Πώς τους εξαπάτησε

  •  24.09.2025 - 12:23
Πανό… wars: Συνεχίζεται το σήριαλ στη Δρομολαξία - Πήρε σειρά άλλος γείτονας με άκρως καυστικό μήνυμα - Δείτε φωτογραφία

Πανό… wars: Συνεχίζεται το σήριαλ στη Δρομολαξία - Πήρε σειρά άλλος γείτονας με άκρως καυστικό μήνυμα - Δείτε φωτογραφία

  •  24.09.2025 - 10:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα