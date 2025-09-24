Κλοπή Όπλων στη Λάρνακα: Στις τρεις οι συλλήψεις για την υπόθεση - Χειροπέδες σε 31χρονο

Ο ύποπτος, άντρας ηλικίας 31 ετών, συνελήφθη χθες Τρίτη, από μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που εκδόθηκε μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αφού ανακρίθηκε, αφέθηκε ελεύθερος, με τις αστυνομικές εξετάσεις να συνεχίζονται.

Για την ίδια υπόθεση άλλα δύο ύποπτα πρόσωπα, άντρες ηλικίας 21 και 23 ετών, συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο και την περασμένη Κυριακή αντίστοιχα, επίσης δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων. Οι 21χρονος και 23χρονος τελούν υπό κράτηση βάσει διαταγμάτων που μετά από αίτημα της Αστυνομίας εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Τα δύο όπλα εντοπίστηκαν κρυμμένα σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.