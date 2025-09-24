Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠροσοχή νέα απάτη: Τους έταξε κέρδη με σχέδια επενδύσεων και απέσπασε 30,050 ευρώ - Πώς τους εξαπάτησε
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή νέα απάτη: Τους έταξε κέρδη με σχέδια επενδύσεων και απέσπασε 30,050 ευρώ - Πώς τους εξαπάτησε

 24.09.2025 - 12:23
Προσοχή νέα απάτη: Τους έταξε κέρδη με σχέδια επενδύσεων και απέσπασε 30,050 ευρώ - Πώς τους εξαπάτησε

Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης και απόσπασης χρηματικού ποσού, ύψους 30 χιλιάδων ευρώ, διερευνά η Αστυνομία, μετά από καταγγελία που υπέβαλαν στο ΤΑΕ Λεμεσού δύο άντρες ηλικίας 63 και 66 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, αφού τον Φεβρουάριο, 2025 προχώρησαν σε εγγραφή καταχωρώντας τα στοιχεία τους σε διαδικτυακή σελίδα σχετική με επενδύσεις, επικοινώνησε μαζί τους άγνωστο τους πρόσωπο, το οποίο τους παρουσίασε σχέδια επενδύσεων, τα οποία ισχυρίστηκε πως θα τους απέφεραν μεγάλα κέρδη.

Οι 63χρονος και 66χρονος πείστηκαν από το ύποπτο πρόσωπο και του παραχώρησαν διαδικτυακή πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους, με αποτέλεσμα ο ύποπτος να αποκτήσει πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους, και να προβεί σε μεταφορές χρηματικών ποσών συνολικού ύψους 30,050 ευρώ, σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Οι 63χρονος και 66χρονος αντιλήφθηκαν ότι είχαν εξαπατηθεί και ότι τα χρήματα τους είχαν κλαπεί, όταν στην ιστοσελίδα στην οποία είχαν εγγραφεί παρουσιαζόταν ότι οι δήθεν επενδύσεις τους είχαν αποφέρει κέρδη και ζήτησαν την επιστροφή των χρημάτων τους, αφού, ωστόσο το ύποπτο πρόσωπο τους ζητούσε να πληρώσουν περισσότερα χρήματα.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού.

Η Αστυνομία, με αφορμή και την νέα αυτή καταγγελία απάτης, συστήνει προσοχή στο κοινό, σε σχέση με τη διενέργεια οποιονδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου και προτρέπει το κοινό όπως συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους, για οποιεσδήποτε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις.

Τονίζεται ότι, η πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι κωδικοί πρόσβασης σε διαδικτυακούς λογαριασμούς, τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και τραπεζικών καρτών, καθώς και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται σε οποιαδήποτε πρόσωπα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαθητές… νομάδες: Μετακινούνται αλλού λόγω διακοπής ρεύματος - Από πού προκλήθηκε η βλάβη και πότε θα επιστρέψουν
Γνωστό αρτοποιείο «κατέβασε ρολά» μετά από 10 χρόνια λειτουργίας - «Ήταν τιμή μας να σας εξυπηρετούμε»
Σύντομα στην Κύπρο τα εμβόλια γρίπης και κορωνοϊού - Πόσα θα λάβουμε από κάθε μάρκα και πότε αναμένονται τα πρώτα
Έδωσε γενναία μάχη ο Λοχίας Λουκάς Μούσουλλου: Συγκινούν τα μηνύματα - «Η απώλειά του είναι ανυπολόγιστη» - Πότε θα γίνει η κηδεία
Ανοίγουν οι αιτήσεις για επιδότηση παιδιών 4 – 4,5 ετών: Κάλυψη έως και 100% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
Ψάχνεις διακοπές για τα Χριστούγεννα; Αυτές είναι οι καλύτερες αγορές στην Ευρώπη – Πότε ανοίγουν
Πανό… wars: Συνεχίζεται το σήριαλ στη Δρομολαξία - Πήρε σειρά άλλος γείτονας με άκρως καυστικό μήνυμα - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Make it Happen. Make it Bold. H pr:partners ξανασυστήνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

 24.09.2025 - 12:19
Επόμενο άρθρο

Κάντας Όουενς για Μπριζίτ Μακρόν: Θα απαιτήσω να εξεταστεί από γιατρό για να αποδείξει το φύλο της

 24.09.2025 - 12:29
Μετωπική Ερντογάν για δύο κράτη στην Κύπρο – Ώρα ευθύνης για Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ

Μετωπική Ερντογάν για δύο κράτη στην Κύπρο – Ώρα ευθύνης για Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ

Σαφή και προκλητική μετατόπιση της τουρκικής στρατηγικής στο Κυπριακό σηματοδότησε η ομιλία του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μετωπική Ερντογάν για δύο κράτη στην Κύπρο – Ώρα ευθύνης για Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ

Μετωπική Ερντογάν για δύο κράτη στην Κύπρο – Ώρα ευθύνης για Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ

  •  24.09.2025 - 06:36
Η αποχώρηση που λέει πολλά

Η αποχώρηση που λέει πολλά

  •  24.09.2025 - 09:19
Συντεχνίες για ΑΤΑ: Δίνουν «παράθυρο ευκαιρίας» στην Κυβέρνηση μέχρι την Παρασκευή - «αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

Συντεχνίες για ΑΤΑ: Δίνουν «παράθυρο ευκαιρίας» στην Κυβέρνηση μέχρι την Παρασκευή - «αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

  •  24.09.2025 - 12:42
Σεξουαλικές παρενοχλήσεις στο δημόσιο: «Άγνωστος» ο συνολικός αριθμός καταγγελιών - Προβληματικές οι διαδικασίες

Σεξουαλικές παρενοχλήσεις στο δημόσιο: «Άγνωστος» ο συνολικός αριθμός καταγγελιών - Προβληματικές οι διαδικασίες

  •  24.09.2025 - 11:49
Ανοίγουν οι αιτήσεις για επιδότηση παιδιών 4 – 4,5 ετών: Κάλυψη έως και 100% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Ανοίγουν οι αιτήσεις για επιδότηση παιδιών 4 – 4,5 ετών: Κάλυψη έως και 100% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

  •  24.09.2025 - 10:44
«Καμπάνα» σε νεαρή Ιταλίδα για οκτώ κιλά κοκαΐνης

«Καμπάνα» σε νεαρή Ιταλίδα για οκτώ κιλά κοκαΐνης

  •  24.09.2025 - 12:35
Προσοχή νέα απάτη: Τους έταξε κέρδη με σχέδια επενδύσεων και απέσπασε 30,050 ευρώ - Πώς τους εξαπάτησε

Προσοχή νέα απάτη: Τους έταξε κέρδη με σχέδια επενδύσεων και απέσπασε 30,050 ευρώ - Πώς τους εξαπάτησε

  •  24.09.2025 - 12:23
Πανό… wars: Συνεχίζεται το σήριαλ στη Δρομολαξία - Πήρε σειρά άλλος γείτονας με άκρως καυστικό μήνυμα - Δείτε φωτογραφία

Πανό… wars: Συνεχίζεται το σήριαλ στη Δρομολαξία - Πήρε σειρά άλλος γείτονας με άκρως καυστικό μήνυμα - Δείτε φωτογραφία

  •  24.09.2025 - 10:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα