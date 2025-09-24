«Καμπάνα» σε νεαρή Ιταλίδα για οκτώ κιλά κοκαΐνης

Η νεαρή κρίθηκε ένοχη μετά από δική της παραδοχή. Είχε φτάσει στην Κύπρο με πτήση από τη Βραζιλία, μέσω Αγγλίας, και μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στην αποσκευή της εντοπίστηκαν τα ναρκωτικά.

Επιβάλλοντας την ποινή των 14 χρόνων, το δικαστήριο έλαβε σοβαρά υπόψη του το γεγονός ότι πρόκειται για σκληρό ναρκωτικό (κατηγορίας Α).

Παρά τους μετριαστικούς παράγοντες που πρόβαλε η υπεράσπιση της νεαρής κατηγορούμενης, δηλαδή την ηλικία της, τη συνεργασία της με την Αστυνομία και το γεγονός ότι η συμμετοχή της περιορίστηκε μόνο στο ρόλο του μεταφορέα, εντούτοις το Κακουργιοδικείο τόνισε πως όλα τα πιο πάνω δεν ατονούν την ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών κυρίως λόγω της έξαρσης που παρατηρείται σε τέτοιου είδους υποθέσεις.