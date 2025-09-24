Σκληρό μήνυμα Χριστοδουλίδη σε Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Εισβολή, κατοχή, βιασμοί – Το σχέδιο των κατακτητών είναι πάντα το ίδιο»

Ο Ερντογάν πριν λίγες ώρες απαίτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναπτύξει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με τους Τουρκοκύπριους, ενώ υποστήριξε ότι «στο νησί της Κύπρου υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο λαοί» που «δεν θα δεχθούν να γίνουν μειονότητα».

Από το ίδιο βήμα σήμερα, ο κ. Χριστοδουλίδης αντέτεινε με σκληρά λόγια:



«Το 1974 η Τουρκία εισέβαλε σε ένα κυρίαρχο κράτος, την Κύπρο, παραβιάζοντας τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η παραβίαση είναι η ίδια. Το μαρτύριο. Η εισβολή και η κατοχή.

Η Κύπρος βρίσκεται υπό κατοχή από την Τουρκία εδώ και 51 χρόνια. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν. Γυναίκες υπέστησαν βιασμό. Πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά καταστράφηκε ανεπανόρθωτα. Η περιφραγμένη πόλη της Αμμοχώστου, που κρατείται όμηρος από την Τουρκία, περιμένει τους νόμιμους κατοίκους της να επιστρέψουν, όπως ορίζουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που καλούν την Τουρκία να το επιτρέψει.

Πολιτική παράνομων εποικισμών με σκοπό την αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα της χώρας, Οικογένειες προσμένουν εδώ και δεκαετίες να μάθουν την τύχη των αγαπημένων τους.

Ως μικρό παιδί εκείνα τα πρώτα χρόνια μετά την εισβολή, οι εικόνες μητέρων και παιδιών να κλαίνε για τους αγαπημένους τους έχουν χαραχτεί στη μνήμη μου. Το σχέδιο των κατακτητών είναι πάντα το ίδιο.»

Ο Πρόεδρος σημείωσε πως η «υποκρισία της Άγκυρας» είναι πλέον πασιφανής, καθώς «ενώ διακηρύσσει την ειρήνη, συνεχίζει την κατοχή και την παρανομία».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Κύπρος δεν θα σταματήσει να διεκδικεί λύση στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των αρχών της ΕΕ, στέλνοντας μήνυμα ότι είναι «πανέτοιμος να αναλάβει την ευθύνη της Ιστορίας για την επανένωση της πατρίδας».

«Ως εκ τούτου, θέλω να το επαναλάβω: η ετοιμότητα για ανάληψη ευθύνης είναι ακόμη πιο δυνατή για τη χώρα μου. Είμαι πανέτοιμος για να αναλάβω αυτή την ευθύνη. Πανέτοιμος να ανταποκριθώ στο κάλεσμα της Ιστορίας για να επανενώσω την πατρίδα μου, να επανενώσω τον λαό μου, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους».