Διεθνή
ΔΙΕΘΝΗ

Το Κρεμλίνο θεωρεί ότι ο Τραμπ επηρεάστηκε από τον Ζελένσκι στο Ουκρανικό

 24.09.2025 - 21:17
Το Κρεμλίνο θεωρεί ότι ο Τραμπ επηρεάστηκε από τον Ζελένσκι στο Ουκρανικό

Το Κρεμλίνο απέρριψε κατηγορηματικά σήμερα την αλλαγή στάσης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας ότι αυτό που φάνηκε είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επηρεαστεί από τον ηγέτη της Ουκρανίας και ότι κάνει λάθος.

Σε άλλη μία αιφνίδια μεταστροφή του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες μετά τη συνάντηση του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι ότι το Κίεβο θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία - η οποία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της χώρας - και ότι θα πρέπει να δράσει τώρα, καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

«Από όσο καταλαβαίνουμε, οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ έγιναν μετά την επικοινωνία που είχε με τον (Ουκρανό Πρόεδρο) Ζελένσκι και, προφανώς, υπό την επήρεια ενός οράματος που έθεσε ο Ζελένσκι. Αυτό το όραμα έρχεται σε έντονη αντίθεση με την κατανόησή μας για την τρέχουσα κατάσταση πραγμάτων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. 

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τις παγκόσμιες δυνάμεις να εργαστούν από κοινού προκειμένου να σταματήσουν τον πόλεμο της Ρωσίας στη χώρα του, κατηγορώντας τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι επιδιώκει να επεκτείνει τις εχθροπραξίες πέραν της Ουκρανίας.

Στην ομιλία που εκφώνησε ενώπιον της 193-μελούς Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Ζελένσκι είπε πως ο πόλεμος βοήθησε στο να εξαπολυθεί η καταστροφικότερη κούρσα εξοπλισμών στην ιστορία κι ότι η Ουκρανία κινείται προς το να διευρύνει την εξαγωγή των όπλων της σε συμμάχους. «Ζούμε αυτήν τη στιγμή την καταστροφικότερη κούρσα εξοπλισμών στην ιστορία της ανθρωπότητας, καθώς αυτήν τη φορά περιλαμβάνει την Τεχνητή Νοημοσύνη», εκτίμησε.

«Εάν ο κόσμος δεν μπορεί να απαντήσει σε όλες τις απειλές και δεν υπάρχει σταθερή πλατφόρμα για τη διεθνή ασφάλεια, θα επικρατεί ακόμη η ειρήνη στη Γη;», διερωτήθηκε. «Τα δεδομένα είναι απλά, το να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο… είναι φθηνότερο από το να οικοδομείτε υπόγεια νηπιαγωγεία ή τεράστια καταφύγια για κρίσιμες υποδομές αργότερα», σημείωσε. 

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει «να εντείνουν» την αντίδρασή τους, στην περίπτωση που υπάρξουν «νέες προκλήσεις» από τη Ρωσία, ιδίως στον εναέριο χώρο της ανατολικής Ευρώπης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι France 24 και τον ραδιοσταθμό Radio France internationale.

«Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος μας προκαλέσει και πάλι, θα πρέπει να αντιδράσουμε λίγο πιο δυναμικά», εξήγησε ο Γάλλος Πρόεδρος, που μιλούσε από την Νέα Υόρκη, όπου συμμετέχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ωστόσο, απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις του ρωσικού στρατού «δεν πρόκειται να ανοίξουμε πυρ», πρόσθεσε, αντικρούοντας τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ που χθες δήλωσε ότι θα έπρεπε να καταρρίπτονται τα αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο ΝΑΤΟϊκών χωρών. Παράλληλα ωστόσο, ο Μακρόν χαιρέτισε το «σαφέστατο μήνυμα» του Τραμπ για την Ουκρανία που σηματοδοτεί μια «πολύ σημαντική εξέλιξη» επειδή το Κίεβο «χρειάζεται τον εξοπλισμό και τη στήριξη των ΗΠΑ».

«Είναι ένα πολύ σαφές μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου, όταν λέει ότι η Ρωσία είναι αναμφίβολα πιο αδύναμη, πιο ευπαθής απ’ ότι λένε πολλοί», εξήγησε ο Μακρόν εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη «νέα προοπτική» με την οποία βλέπουν οι ΗΠΑ την Ουκρανία. «Αυτό θα επιτρέψει να αντισταθεί (η Ουκρανία) ακόμη περισσότερο ή ακόμη και να ανακτήσει εδάφη», εκτίμησε. 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Σκληρό μήνυμα Χριστοδουλίδη σε Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Εισβολή, κατοχή, βιασμοί – Το σχέδιο των κατακτητών είναι πάντα το ίδιο»

 24.09.2025 - 20:45
Δύο λόγοι που ο Πορθμός του Μαλάκκα ονομάστηκε προς τιμήν του Κύπριου φορολογούμενου

 24.09.2025 - 20:52
Στο βήμα της Ολομέλειας της 80ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών βρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος, στην προσφώνηση του, ανέδειξε την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, τη σημασία της πολυμέρειας και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων ενώ απάντησε και στον Τούρκο Πρόεδρο, αναφορικά με την απαίτηση του προς την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος.

