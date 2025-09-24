Ecommbx
Δύο λόγοι που ο Πορθμός του Μαλάκκα ονομάστηκε προς τιμήν του Κύπριου φορολογούμενου

 24.09.2025 - 20:52
Δύο λόγοι που ο Πορθμός του Μαλάκκα ονομάστηκε προς τιμήν του Κύπριου φορολογούμενου

Ο Πορθμός της Μαλάκκα (ή τα Στενά του Μαλάκκα) είναι μια στενή θαλάσσια δίοδος μήκους 800 χιλιομέτρων ανάμεσα στη Μαλαισιανή χερσόνησο και το νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας που συνδέει τον Ινδικό (συγκεκριμένα τη Θάλασσα της Ανταμάν) με τον Ειρηνικό Ωκεανό (για την ακρίβεια τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας) αποτελώντας μια από τις σημαντικότερες εμπορικές θαλάσσιες οδούς του κόσμου. Έχει μήκος περίπου 800 χιλιόμετρα, πλάτος που κυμαίνεται μεταξύ 50 και 320 χιλιομέτρων και ελάχιστο βάθος του είναι 25 μέτρα. Τον πορθμό της Μαλάκκα διέρχονται ετησίως περίπου 94.000 πλοία, μεταφέροντας το ένα τέταρτο των παγκόσμιων αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου.

Είναι επίσης μια περιοχή άμεσα συνδεδεμένη με τη μοίρα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ένα τοπωνύμιο πλήρως ταυτισμένο με τη βασική ιδιότητα του Κύπριου φορολογούμενου πολίτη για δύο κυρίως λόγους.

Από την Pulau Pinang που βρίσκεται στις μαλαισιανές ακτές του πορθμού κατάγεται ο διαβόητος (πρώην πια) συμπατριώτης μας Τζο Ταεκ Λόου, το χρυσό διαβατήριο του οποίου (που απέκτησε ενώ ήταν ο Νο1 καταζητούμενος παγκοσμίως για την υπεξαίρεση 4,5 δισ. δολαρίων από το επενδυτικό ταμείο 1Malaysia Development Berhad) ξεσκέπασε το ομώνυμο σκάνδαλο και τη βιομηχανία υπηκοοτήτων που είχε στήσει η σικελιανή συμμορία περισσότερο γνωστή ως “διακυβέρνηση Αναστασιάδη”.

Επιπρόσθετα στον Πορθμό του/της Μαλάκκα βρίσκεται αγκυροβολημένο από τον Δεκέμβριο του 2024(!) ο διαβόητος “Προμηθέας” η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης που υποτίθεται θα έφερνε το φυσικό αέριο στην Κύπρο όπως ο μυθικός Προμηθέας τη φωτιά στους ανθρώπους (τελικά κατέληξε να μας φάει αυτός τα συκώτια... μαζί με πάνω από 200 εκατ. του συνολικού project - μέχρι στιγμής). Η επίσημη δικαιολογία είναι πως βρίσκεται εκεί για επισκευές(!) αν και σχεδόν ένα χρόνο μετά θα μπορούσαν να είχαν φτιάξει τον Κόκκινο Οκτώβρη, όχι να διορθώνουν ένα σαπιοκάραβο όπως το αποκαλούν.

Θυμήθηκα τη μοιραία -όπως φαίνεται- σύνδεση του Πορθμού του/της Μαλάκκα με τον Κύπριο μαλάκα της υπόθεσης, μετά και την αποκάλυψη του “Φιλελεύθερου” ότι η ΕΕ και συγκεκριμένα η CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) ζητάνε πίσω 67.2 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 101 εκ. που δόθηκαν ως χορηγία το 2017 στην κυβέρνηση του “άμωμου κι αμόλυντου” για την κατασκευή των υποδομών εισαγωγής και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Βασιλικό.

Ω ναι, είμαστε κι επίσημα royally fucked!

Σύμφωνα με τον “Φ” η απόφαση για επιστροφή του ποσού οφείλεται στις πληροφορίες που τέθηκαν εις γνώση του CINEA και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ από τον τότε Γενικό Ελεγκτή (δηλαδή τον μετέπειτα παυθέντα για ανάρμοστη συμπεριφορά Οδυσσέα Μιχαηλίδη) για παρατυπίες ή και παρανομίες κατά τη διαδικασία κατακύρωσης της προσφοράς για το τερματικό σε κοινοπραξία υπό την κινεζική CPP. Οι ευρωπαϊκές Αρχές επιβεβαίωσαν με δική τους αξιολόγηση των πεπραγμένων την αρχική θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κύπρου ότι η βαθμολογία που πήρε από τη ΔΕΦΑ η κοινοπραξία υπό τη CPP ήταν κάτω από το ελάχιστο απαιτούμενο και θα έπρεπε να οδηγήσει σε αποκλεισμό της από τον διαγωνισμό. Κι όμως, τότε όλοι, μα όλοι (Πρόεδρος, Υπουργείο, ΔΗΣΥ, Βουλή, Νομική Υπηρεσία) έλεγαν πως δεν υπήρχε τίποτα το μεμπτό με την ανάθεση σε μια άσχετη και χωρίς εμπειρία κοινοπραξία και ότι απλά ο Οδυσσέας είναι ο γνωστός εμμονικός Οδυσσέας που εκθέτει τη χώρα, υπονομεύει την Αγία Κυβέρνηση Αναστασιάδη και -φυσικά- αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της χώρας. Όπου “ανάπτυξη” βαπτίζεται μία πλωτή μονάδα LNG που παίρνει περίπου έναν χρόνο να ολοκληρωθεί, να βολοδέρνει για μια δεκαετία(!) έχοντας... επαναεροποιήσει μέχρι στιγμής πάνω από 250 εκατ. από τα χρήματα του Κύπριου φορολογούμενου aka του Μαλάκκα της υπόθεσης.

Τώρα η Κυπριακή Δημοκρατία καλείται μέχρι τον Νοέμβριο να ξηλωθεί και να επιστρέψει 67 εκατ. γιατί ο Οδυσσέας εκθέτει τη χώρα και όχι γιατί Νίκαρος, ΔΗΣΥ και Νομική Υπηρεσία συνέβαλαν στο ίσως μεγαλύτερο clusterfuck που γνώρισε ένα κράτος που γαμιέται συστηματικά από ιδρύσεως. Α, δεν σας το’ παν; Αυτή θα είναι η επίσημη δικαιολογία. Φταίει ο Οδυσσέας που μας κάρφωσε στους Φραγκολεβαντίνους!

Σε ένα κανονικό κράτος και όχι το τριτοκοσμικό μπουρδέλο που κατάντησε ο Αναστασιάδης και άλλαξε τις κουρτίνες του ο Χριστοδουλίδης για να μας πείσει ότι το έκανε... Σιγκαπούρη, τα μέλη μιας συμμορίας που οδηγεί τη χώρα της σε φιάσκο με τεράστιες οικονομικές, πολιτικές, ηθικές και διεθνείς δυσμενείς επιπτώσεις κάθονται στο σκαμνί και όχι στα πάνελ για να μας κουνάνε ακόμα το δάχτυλο περί ηθικής και λαϊκισμού. Επίσης σε ένα κανονικό κράτος και όχι στο μεσογειακό χωριό του Πάμπλο Έσκομπαρ που ζούμε, μετά από τέτοιες εξελίξεις ο Γενικός Εισαγγελέας διατάσσει αυτεπάγγελτη έρευνα και ζητάει τον λόγο από εκείνους που πίεζαν προς μια συγκεκριμένη κοινοπραξία και έπαιρναν πολιτικές αποφάσεις για οικονομικές συναλλαγές τις οποίες οι τεχνοκράτες ούρλιαζαν ότι ήταν ασύμφορες, παράτυπες και καταστροφικές.

Κι επειδή δικαιοσύνη δεν πρόκειται να αποδοθεί ποτέ (σίγουρα όχι από τα εγχώρια όργανα, μόνη μας ελπίδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία) τουλάχιστον ας είχαν την ευθιξία, ευγένεια ή έστω αξιοπρέπεια να κρυφτούν στα λαγούμια τους και να λουφάξουν. Αλλά ούτε αυτό μας δίνουν. Αντίθετα η ατιμωρησία αποθρασύνει και αυτοί που ουσιαστικά μετέτρεψαν το νησί σε δυσώδη βόθρο σκανδάλων περιφέρονται ακόμα σαν σκουλικιασμένα ζόμπι στο πολιτικό σκηνικό επιχειρώντας το ίσως γελοιωδέστερο gaslighting που γνώρισε ο τόπος από την εποχή του Σπύρου, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να διασώσουν τη -νεκρή και θαμένη εδώ και χρόνια- υστεροφημία τους.

Ο Πορθμός του/της Μαλάκκα ονομάστηκε έτσι από το ιστορικό Σουλτανάτο της Μαλάκκας που κυριαρχούσε στην περιοχή τον 15ο και 16ο αιώνα, όμως κάτι μου λέει πως η προέλευση της ονομασίας είναι περισσότερο too close to home απ’ όσο νομίζουμε...

 

 

 

Το Κρεμλίνο θεωρεί ότι ο Τραμπ επηρεάστηκε από τον Ζελένσκι στο Ουκρανικό

 24.09.2025 - 21:17
Μητσοτάκης: Θα εξετάσουμε την απαγόρευση της χρήσης των social media από ανηλίκους κάτω των 16 ετών

 24.09.2025 - 21:37
