Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Η «Αλήθεια», υπό τον τίτλο «Δημοσιονομική βόμβα το άφαντο τερματικό» αναφέρει στο κύριο θέμα της ότι θα πληρώνουμε μια ζωή ένα έργο που δεν λέει να τελειώσει. Αλλού αναφέρεται σε επιθετική διπλωματία Τατάρ και στην εξαγγελία του για «δεύτερο στάδιο» στο Βρώσι. Σε άλλο θέμα γράφει ότι οι τοξικές αναφορές Οδυσσέα Μιχαηλίδη για το English School βρίσκουν συνέχεια στο μπλόκο ως Γενικός Ελεγκτής για την χρήση των σχολείων Φανερωμένης και Ελένειου για τη στέγαση πανεπιστημιακών σχολών.

«Νέες περιπέτειες για το φυσικό αέριο» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του ο «Πολίτης», γράφοντας ότι η ανάκληση της ευρωπαϊκής χορηγίας για το Βασιλικό ανοίγει τρύπα €101 εκατομμυρίων. Αλλού γράφει ότι οι συντεχνίες δεν κάνουν εκπτώσεις στο θέμα της ΑΤΑ ζητώντας απόδοσή της σε όλους και ότι αναμένονται ξεκάθαρες απαντήσεις από τον Υπουργό Εργασίας την Παρασκευή. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι γίνονται σκέψεις για έγκριση των έξι νομοσχεδίων για τη φορο-μεταρρύθμιση από τη νέα χρονιά.

«‘Υποκρισία στον μέγιστο βαθμό’» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του ο «Φιλελεύθερος», σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατήγγειλε, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, τον Τούρκο Πρόεδρο για επιλεκτική ευαισθησία. Αλλού γράφει ότι θα επιστρέψουμε τα €67 εκατομμύρια για το τερματικό στο Βασιλικό άρον - άρον. Σε άλλο θέμα γράφει ότι έγιναν αλλαγές στα έξι νομοσχέδια για τα φορολογικά μετά τη δημόσια διαβούλευση και ότι φωνάζει η Βουλή για καθυστέρηση.

Η «Χαραυγή» υπό τον τίτλο, «Σε ετοιμότητα οι εργαζόμενοι για κλιμάκωση των μέτρων για την ΑΤΑ», γράφει στο κύριο θέμα της για τη χθεσινή πανσυνδικαλιστική σύσκεψη και την αυριανή συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας. Σε άλλο θέμα γράφει ότι χιλιάδες κόσμου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΑΚΕΛ και τίμησαν χθες τον Μίκη Θεοδωράκη σε εκδήλωση στο Κηποθέατρο Λεμεσού. Αλλού γράφει ότι η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και λόμπι καλύπτουν τις αυθαιρεσίες των τραπεζών.

«Ο Χριστοδουλίδης απαντά στην Τουρκία στα ΗΕ», τιτλοφορεί το κύριο θέμα της η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» αναφερόμενη στην χθεσινή ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην ΓΣ των ΗΕ, σημειώνοντας ότι ανέφερε ότι η Τουρκία δείχνει με το δάχτυλο για εγκλήματα που η ίδια διαπράττει καθημερινά. Αλλού γράφει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά πίσω χρήματα που έδωσε για το Βασιλικό. Σε άλλο θέμα, αναφέρει ότι οι συντεχνίες ενδεχομένως να κλιμακώσουν τα μέτρα για την ΑΤΑ μετά τη συνάντησή τους με τον Υπουργό Εργασίας.