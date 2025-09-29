Ecommbx
Ανασχηματισμός: Πολιτικά παιχνίδια και εσωκομματικές ισορροπίες
ΠΑΡΑ-THEMA

Ανασχηματισμός: Πολιτικά παιχνίδια και εσωκομματικές ισορροπίες

 29.09.2025 - 06:52
Ανασχηματισμός: Πολιτικά παιχνίδια και εσωκομματικές ισορροπίες

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνεχίζει να χαμογελά όταν ακούγονται φήμες για ανασχηματισμό, αλλά πίσω από το ήρεμο πρόσωπο του κρύβεται ένταση και στρατηγική. Ο Πρόεδρος, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό, είχε επιλέξει προσωρινά να δώσει «ανάσα» στην κυβέρνηση. Τώρα όμως, με την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη, η ώρα της αλήθειας πλησιάζει, τα περιθώρια στενεύουν και η κυβέρνηση χρειάζεται ανανέωση, πριν η πολιτική πίεση γίνει ασφυκτική.

Οι «καυτές» θέσεις δεν είναι μυστικό. Η Μαρία Παναγιώτου (Γεωργίας), ο Μάριος Χαρτσιώτης (Δικαιοσύνης) και ο Γιάννης Παναγιώτου (Εργασίας) βλέπουν τη θέση τους να κλυδωνίζεται. Κάθε αλλαγή δεν αφορά μόνο πρόσωπα. Είναι παιχνίδι ισορροπιών ανάμεσα στα κόμματα που στηρίζουν τον Πρόεδρο. Η δυσαρέσκεια για την τοποθέτηση της Μαρίας Χριστοφίδου στη θέση της Επιτρόπου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παραμένει ζωντανή και περιορίζει κάθε περιθώριο λάθους.

Στο παρασκήνιο, ακούγεται έντονα το όνομα του Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή της ΔΗΠΑ, πιθανότατα για το Υπουργείο Εργασίας. Η πιθανή υπουργοποίησή του, φέρνει τον Πρόεδρο της ΔΗΠΑ, Μάριο Καρογιάν, αντιμέτωπο με ένα δύσκολο δίλημμα: Η ενίσχυση του κόμματος στην κυβέρνηση μπορεί να δυναμώσει τη θέση του, αλλά ταυτόχρονα απειλεί τη στρατηγική του για το ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας.

Η κυβέρνηση πρέπει να προετοιμαστεί για την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, Ιανουάριο του 2026, και κάθε κίνηση – από πρόσωπα έως κομματικές ισορροπίες – ζυγίζεται με ακρίβεια. Τα χαμόγελα του Προέδρου κρύβουν πολύ περισσότερα, από όσα φαίνονται. Οι καθυστερήσεις λόγω των πυρκαγιών έχουν αφήσει το παρασκήνιο σε κατάσταση πολιτικού πυρετού, όπου η παραμικρή λάθος κίνηση, μπορεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Στο τέλος, ο ανασχηματισμός δεν είναι μόνο θέμα προσώπων. Είναι δοκιμασία πολιτικής δεξιοτεχνίας και η κυβέρνηση καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να κρατήσει τις ισορροπίες, κάτι που δεν έκανε μέχρι σήμερα.

ΕΓ

Η πολυδιαφημισμένη τριμερής συνάντηση στη Νέα Υόρκη, ανάμεσα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ, επιβεβαίωσε τον χειρότερο φόβο. Ότι το Κυπριακό έχει παγιδευτεί σε μια διαδικασία διαχείρισης του αδιεξόδου, με τον ΟΗΕ να παρακολουθεί από απόσταση και να αποφεύγει τις δύσκολες αποφάσεις.

