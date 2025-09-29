Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στιγμές τρόμου για Κύπριους βουλευτές σε πτήση: Αναγκαστική προσγείωση με απότομη πτώση και αντικείμενα να εκτοξεύονται στην καμπίνα

 29.09.2025 - 11:34
Στιγμές τρόμου για Κύπριους βουλευτές σε πτήση: Αναγκαστική προσγείωση με απότομη πτώση και αντικείμενα να εκτοξεύονται στην καμπίνα

Μια πτήση ρουτίνας μετατράπηκε σε εφιάλτη για Κύπριους βουλευτές και εργαζόμενους της Βουλής το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου, όταν το αεροσκάφος που τους μετέφερε στο Μπιλούντ της Δανίας υποχρεώθηκε να επιστρέψει εκτάκτως στη Φρανκφούρτη για λόγους ασφαλείας.

Στην πτήση επέβαιναν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές Σάββια Ορφανίδου και Ονούφριος Κουλλά του ΔΗΣΥ, ο Χρύσης Παντελίδης του ΔΗΚΟ και ο Άντρος Καυκαλιάς του ΑΚΕΛ.

Το αεροπλάνο «έχασε» ύψος

Οπως ανέφερε η Σάβια Ορφανίδου στο ThemaOnline περίπου 20 λεπτά μετά την απογείωση το αεροπλάνο παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και έχασε απότομα ύψος, χωρίς όμως να βρεθεί εκτός ελέγχου. Ο πιλότος ενημέρωσε τους επιβάτες πως θα επέστρεφαν άμεσα στη Φρανκφούρτη. Χαρακτηριστικά , όπως ανέφερε η κ.Ορφανίδου στο «T» παρότι δεν ένιωσε κάποιο φόβο, όταν ρώτησε την αεροσυνοδό εαν η προσγείωση θα γινόταν ομαλά, την καθησύχασε. 

Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική, η προσγείωση ήταν απότομη, με αποτέλεσμα αντικείμενα να πέσουν στο πάτωμα της καμπίνας. Μόλις το αεροπλάνο στάθμευσε, ο πιλότος έδωσε σαφή εντολή προς όλους τους επιβάτες να εγκαταλείψουν άμεσα το αεροσκάφος, χωρίς να πάρουν μαζί τους προσωπικά αντικείμενα.

Πανικός και τραυματισμός

Ενώ οι βουλευτές που κάθονταν στις μπροστινές θέσεις εξήλθαν πρώτοι, οι υπόλοιποι επιβάτες βίωσαν στιγμές πανικού. Μια γυναίκα, εργαζόμενη της Βουλής, έπεσε από τις σκάλες κατά την αποβίβαση και τραυματίστηκε στα πόδια, λαμβάνοντας επιτόπου τις πρώτες βοήθειες.

Η βουλευτής Σάββια Ορφανίδου περιέγραψε την εμπειρία ως πρωτόγνωρη:«Ήταν η πρώτη φορά που έζησα κάτι τέτοιο. Παρέμεινα ψύχραιμη μέχρι τη στιγμή της απότομης προσγείωσης. Όταν ακούσαμε τη διαταγή να βγούμε αμέσως και να αφήσουμε τα πάντα πίσω μας, εκεί επικράτησε πανικός», ανέφερε στο ThemaOnline.

Έλεγχοι και μάσκες οξυγόνου

Μετά την αποβίβαση, οι επιβάτες οδηγήθηκαν σε σειρά ώστε να καταμετρηθούν. Σύμφωνα με την κ. Ορφανίδου, οι αεροσυνοδοί και ο πιλότος φορούσαν μάσκες οξυγόνου, ενώ ρωτούσαν τους ταξιδιώτες αν νιώθουν ζαλάδα, δυσφορία στο λαιμό ή τάση για εμετό. Παρά τις ανησυχίες, δεν δόθηκαν επίσημες διευκρινίσεις για το τι ακριβώς συνέβη.

Η αεροπορική εταιρεία παρείχε voucher στους επιβάτες, ώστε να καλυφθούν βασικές τους ανάγκες μέχρι να συνεχιστεί το ταξίδι τους με επόμενη πτήση.

«Ήταν σωστή η απόφαση να γυρίσουμε πίσω»

Κλείνοντας, η Σάββια Ορφανίδου τόνισε πως, αν και η εμπειρία ήταν ιδιαίτερα τρομακτική, η απόφαση του πιλότου να επιστρέψει στη Φρανκφούρτη ήταν η ενδεδειγμένη «Εύχομαι να ταξιδέψουμε σύντομα, αλλά όχι με το ίδιο αεροπλάνο. Ήταν σωστή η απόφαση να γυρίσουμε πίσω».

