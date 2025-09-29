GeoSpy: Το AI εργαλείο που βρίσκει που είσαι από τις φωτογραφίες σου στα social media

Ένα εργαλείο του AI έχει προκαλέσει θύελλα συζητήσεων και αντιδράσεων, καθώς έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει την ακριβή τοποθεσία ενός ατόμου από τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει στα social media.

Ο Marc Vidal, μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην Ψηφιακή Μεταμόρφωση και τη Βιομηχανία 4.0, μίλησε για την συγκεκριμένη τεχνολογία, που έρχεται να φέρει την επανάσταση. Ονομάζεται «GeoSpy» και είναι ένα νέο εργαλείο που χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) για να γνωρίζει το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεσαι. Ένας τρόπος να εντοπίσεις το μέρος που βρισκόταν κάποιος, ζητώντας μόνο ένα πράγμα: μια φωτογραφία από τα κοινωνικά του δίκτυα.

«Παρουσιάζεται η εφαρμογή GeoSpy, που μπορεί να εντοπίσει με ΤΝ την ακριβή σου τοποθεσία χρησιμοποιώντας φωτογραφίες από τα κοινωνικά δίκτυα και υπάρχουν χιλιάδες σχόλια που επευφημούν…», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Ακόμα αποτυγχάνει σε ορισμένα αιτήματα, αλλά είναι προφανές ότι μας επηρεάζει ελάχιστα…».

Τι είναι είναι η νέα εφαρμογή «GeoSpy»

Το «GeoSpy» είναι μια πλατφόρμα που χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) για να προσδιορίσει την τοποθεσία μιας φωτογραφίας. Σε αντίθεση με άλλα εργαλεία που βασίζονται στα ενσωματωμένα μεταδεδομένα GPS των εικόνων, το «GeoSpy» αναλύει το οπτικό περιεχόμενο της φωτογραφίας για να μαντέψει σε ποιο σημείο έχει τραβηχτεί.

Η ΤΝ του «GeoSpy» εξετάζει την εικόνα για οπτικά στοιχεία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί σημεία αναφοράς όπως διάσημα κτίρια, γέφυρες ή φυσικές διαμορφώσεις, τον τύπο της βλάστησης που εμφανίζεται, όπως συγκεκριμένα είδη δέντρων ή φυτών χαρακτηριστικά μιας περιοχής, τις υποδομές που φαίνονται, από πινακίδες κυκλοφορίας μέχρι μοναδικά αρχιτεκτονικά στυλ ή το σχήμα των στύλων ηλεκτροδότησης· ακόμη και τον ουρανό και τις σκιές, χρησιμοποιώντας τα μοτίβα των σύννεφων και τη θέση του ήλιου για να εκτιμήσει την ώρα και την κατεύθυνση.

Μόλις η ΤΝ αναλύσει την εικόνα, παρέχει μια εκτιμώμενη τοποθεσία που περιλαμβάνει περίπου συντεταγμένες (γεωγραφικό πλάτος και μήκος), γενική περιγραφή της περιοχής, οπτική απεικόνιση σε χάρτη όπως το Google Maps και ένα «βαθμό εμπιστοσύνης» που δείχνει πόσο σίγουρη είναι η ΤΝ για την εκτίμησή της.

Εφαρμογή για ερευνητική δημοσιογραφία

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του «GeoSpy», η εφαρμογή αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις ερευνητικής δημοσιογραφίας, καθώς είναι χρήσιμη για να επαληθεύει την αυθεντικότητα και την προέλευση μιας εικόνας-βίντεο ή ακόμα και για περιέργεια, προκειμένου να ανακαλύψεις πού τραβήχτηκαν φωτογραφίες από ταξίδια ή κοινωνικά δίκτυα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για επαγγελματίες υπάρχει η έκδοση «GeoSpy Pro» για υπηρεσίες ασφαλείας και αστυνομικές αρχές, η οποία προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια και προηγμένες λειτουργίες.



Εργαλείο που κρύβει κινδύνους

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο, οι ειδικοί προειδοποιούν για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας σε ότι αφορά τους ηθικούς κώδικες, καθώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ατόμων χωρίς τη συναίνεσή τους ή για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών. Επιπλέον, η ακρίβεια του «GeoSpy» εξαρτάται από την ποιότητα της εικόνας.

Για παράδειγμα, φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε αγροτικές περιοχές ή με λίγες οπτικές λεπτομέρειες μπορεί να είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν. Κάτι που έχει οδηγήσει ορισμένους ειδικούς να είναι αντίθετοι στη χρήση του.

