Το πράσινο ελιξίριο: Τι κάνει το τσάι μάτσα στον οργανισμό μας – Γιατί αξίζει να το δοκιμάσουμε

Το μάτσα είναι μια έντονα πράσινη, συμπυκνωμένη σκόνη που παρασκευάζεται από τα φύλλα του φυτού Camellia sinensis, από το οποίο προέρχεται και το πράσινο τσάι. Καλλιεργείται κυρίως στην Ιαπωνία και την Κίνα και έχει πιο γλυκιά γεύση σε σύγκριση με άλλα είδη πράσινου τσαγιού.

Διαφορές από το πράσινο τσάι

Το matcha καλλιεργείται στη σκιά, γεγονός που αυξάνει την περιεκτικότητα ορισμένων φυτοχημικών και αντιοξειδωτικών σε σχέση με τα υπόλοιπα πράσινα ροφήματα. Συνήθως καταναλώνεται σε μορφή σκόνης, η οποία αναμειγνύεται με ζεστό νερό. Υπάρχουν επίσης φακελάκια matcha που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως ένα κλασικό τσάι.

Περιεκτικότητα σε καφεΐνη

Το matcha περιέχει καφεΐνη. Η ποσότητά της είναι συνήθως υψηλότερη από άλλα πράσινα ροφήματα αλλά χαμηλότερη από τον καφέ:

Πράσινο τσάι: 23–49 mg ανά φλιτζάνι (240 ml)

Matcha: 38–89 mg ανά φλιτζάνι (240 ml)

Καφές: 100–120 mg ανά φλιτζάνι (240 ml)

Σημειώση: Αποφύγετε την κατανάλωση matcha αργά το απόγευμα αν η καφεΐνη επηρεάζει τον ύπνο σας.

Πιθανά οφέλη για την υγεία

Το μάτσα περιέχει πλούτο αντιοξειδωτικών (όπως οι κατεχίνες) και φυτοχημικών (π.χ. χλωροφύλλη, κουερσετίνη), τα οποία έχουν συνδεθεί με θετικά αποτελέσματα για την υγεία:

Κατεχίνες – Μελέτες δείχνουν ότι βοηθούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και της LDL χοληστερόλης.

Ρουτίνη – Ένα βιοφλαβονοειδές που συμβάλλει στην καρδιαγγειακή υγεία.

L-theanine – Αμινοξύ που σχετίζεται με βελτιωμένη συγκέντρωση και εγρήγορση.

Πολυφαινόλες – Ενδέχεται να βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη και να έχουν αντιφλεγμονώδη δράση.

Σημείωση: Τα αντιοξειδωτικά είναι ευαίσθητα στη θερμότητα. Η παρασκευή μάτσα με ζεστό νερό μπορεί να μειώσει την αντιοξειδωτική του δράση.

Προσθέστε το μάτσα στη διατροφή σας

Χτυπήστε 1 κουταλάκι σκόνη matcha με ζεστό νερό για τσάι.

Ανακατέψτε το με smoothies.

Προσθέστε το σε σαλάτες, δημητριακά, γιαούρτι ή βρώμη.

Χρησιμοποιήστε το σε μπισκότα, κέικ, brownies ή cupcakes για γεύση και χρώμα.

Το τσάι μάτσα δεν είναι απλώς μια πράσινη σκόνη, είναι μία πηγή αντιοξειδωτικών και φυτοχημικών που μπορεί να ενισχύσει την ενέργεια, τη συγκέντρωση και τη γενική υγεία. Με ποικίλους τρόπους κατανάλωσης και εύκολη ενσωμάτωση σε καθημερινές συνταγές, η προσθήκη matcha στη διατροφή σας αποτελεί μία απλή αλλά ισχυρή κίνηση για τη φροντίδα του οργανισμού σας.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr