Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕκτός Βουλευτικών Εκλογών 2026 ο Χρίστος Χριστόφιας – Ο λόγος που δεν μπαίνει στο ψηφοδέλτιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκτός Βουλευτικών Εκλογών 2026 ο Χρίστος Χριστόφιας – Ο λόγος που δεν μπαίνει στο ψηφοδέλτιο

 29.09.2025 - 11:55
Εκτός Βουλευτικών Εκλογών 2026 ο Χρίστος Χριστόφιας – Ο λόγος που δεν μπαίνει στο ψηφοδέλτιο

Εκτός ψηφοδελτίου του ΑΚΕΛ μένει ο Χρίστος Χριστόφιας ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026. Η καταστατική αλλαγή του 2023 φέρνει ανατροπές, αποκλείοντας κορυφαία στελέχη από την κούρσα για μια θέση στη Βουλή. Γιατί ο Επαρχιακός Γραμματέας Λευκωσίας – Κερύνειας δεν θα είναι ξανά υποψήφιος και πώς το σχολιάζει ο ίδιος;

Αυτούσια η ανακοίνωση του Χρίστου Χριστόφια:

Οι πολιτικές μάχες δεν δίνονται μόνο στη Βουλή
Στο καταστατικό Συνέδριο του ΑΚΕΛ το 2023, συλλογικά αποφασίσαμε κάποια πράγματα.

-Τον περιορισμό κοινοβουλευτικών θητειών, για σκοπούς συχνής ανανέωσης των βουλευτών μας. Κάτι αναγκαίο, ιδιαίτερα στην εποχή μας, που ο κόσμος έχει ανάγκη όσο ποτέ την εισδοχή ανθρώπων με φρέσκιες ιδέες και όρεξη για προσφορά. Μια πράξη που δίνει στην κοινοβουλευτική μας ομάδα νέα δυναμική, σε συνδυασμό πάντα με την εμπειρία κάποιων που διεξήλθαν ήδη τουλάχιστον μια θητεία.

-Με γνώμονα την συνύπαρξη της ανανέωσης με την αναγκαία εμπειρία, αποφασίσαμε και την δυνατότητα εξαίρεσης μεμονωμένων ηγετικών στελεχών για σκοπούς ύπαρξης ισχυρού πολιτικού πυρήνα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Για να υπάρχει δηλαδή η αναγκαία παρουσία και συντονισμός της συλλογικής ηγεσίας του ΑΚΕΛ στην Βουλή και δη, στην κοινοβουλευτική μας ομάδα.

-Το ασυμβίβαστο των καθηκόντων που απορρέουν από τις θέσεις του Κεντρικού Οργανωτικού Γραμματέα, των Επαρχιακών Γραμματέων και των Επαρχιακών Οργανωτικών Γραμματέων, με την βουλευτική ιδιότητα. Είναι τέτοιο το περιεχόμενο και ο όγκος δράσης αυτών των οργανικών πόστων στο ΑΚΕΛ, που είναι αντικειμενικά ανέφικτο να συνυπάρχουν με την κοινοβουλευτική δουλειά.

Το τελευταίο σημείο είναι αυτό, που στην παρούσα συγκυρία, με αφορά προσωπικά. Είναι μεγάλη η τιμή να σε εμπιστεύεται ο κόσμος να τον εκπροσωπείς στην Βουλή. Είναι εξίσου μεγάλη τιμή, να ηγείσαι ως πρώτος μεταξύ ίσων της μεγαλύτερης Επαρχιακής Οργάνωσης του ΑΚΕΛ, της Λευκωσίας - Κερύνειας.

Οι πολιτικές μάχες δεν δίνονται μόνο στην Βουλή. Οι πολιτικές μάχες δίνονται με σθένος και στις πόλεις, στις συνοικίες, στα χωριά. Δίνονται στους χώρους δουλειάς, στους χώρους εκπαίδευσης, παντού, όπου δραστηριοποιούνται οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι, η νεολαία. Το ΑΚΕΛ, για να έχει ισχυρή παρουσία στην Βουλή και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει να έχει πρώτα και πάνω από όλα, μαζική, δραστήρια και δυναμική οργάνωση ανάμεσα στο λαό.

Στο κάτω - κάτω, ό,τι είμαστε, αυτό που μας προσδίδει αξία ως πολιτικά όντα, είναι η εμπιστοσύνη του κόσμου της Αριστεράς, είναι το ΑΚΕΛ και όσοι πιστεύουν σε αυτό, στο πρόγραμμα, στις θέσεις, στην δράση του. Είμαστε ταγμένοι να υπηρετούμε τον τόπο μας, μέσα από τις γραμμές του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού, από όποιο μετερίζι χρειαστεί. Για την επίτευξη των στόχων μας, για μια Κύπρο λεύτερη κι επανενωμένη, μια Κύπρο της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Κάτι τελευταίο. Ουδείς αναντικατάστατος. Ουδείς! Σε τέτοιες περιπτώσεις έρχονται πάντα στο μυαλό οι στίχοι του ποιητή που λέει:
"Δεν είναι εδώ να είμαι εγώ πάνω από σένα
ή εσύ πάνω από μένα.
Εδώ, είναι να 'ναι ο καθένας
πάνω από τον εαυτό του..."

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά σε ακινητοποιημένο όχημα στη Λεμεσό - Καταστράφηκε ολοσχερώς
Κέντρα αναψυχής: «Ξεκάθαρα εξυπηρετούνται συμφέροντα» στο νομοσχέδιο για τα ωράρια – «Πρέπει να κλείνει κάποιος για να δουλεύει κάποιος άλλος»
«Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του παιδιού μου»: Ο Χρυσός Σεπτέμβρης μέσα από τα μάτια μιας μητέρας
Στις φλόγες όχημα τα μεσάνυχτα: Προκλήθηκαν ζημιές - Εξετάζεται εμπρησμός
Βροχές και ισχυροί άνεμοι αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές - Ο καιρός μέχρι την Πέμπτη
Εορτολόγιο 2025: Γιορτή και σήμερα, σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το πράσινο ελιξίριο: Τι κάνει το τσάι μάτσα στον οργανισμό μας – Γιατί αξίζει να το δοκιμάσουμε

 29.09.2025 - 11:51
Λετυμπιώτης: «Σημαντική η προσωπική δέσμευση του Γκουτέρες και η αναφορά του στο Κραν Μοντανά»

Λετυμπιώτης: «Σημαντική η προσωπική δέσμευση του Γκουτέρες και η αναφορά του στο Κραν Μοντανά»

Τη σημασία της προσωπικής δέσμευσης του ΓΓ του ΟΗΕ στο Κυπριακό και την αναφορά του για επανέναρξη των συνομιλιών στο σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά υπογράμμισε με δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Σημαντική η προσωπική δέσμευση του Γκουτέρες και η αναφορά του στο Κραν Μοντανά»

Λετυμπιώτης: «Σημαντική η προσωπική δέσμευση του Γκουτέρες και η αναφορά του στο Κραν Μοντανά»

  •  29.09.2025 - 11:24
Εκτός Βουλευτικών Εκλογών 2026 ο Χρίστος Χριστόφιας – Ο λόγος που δεν μπαίνει στο ψηφοδέλτιο

Εκτός Βουλευτικών Εκλογών 2026 ο Χρίστος Χριστόφιας – Ο λόγος που δεν μπαίνει στο ψηφοδέλτιο

  •  29.09.2025 - 11:55
Στιγμές τρόμου για Κύπριους βουλευτές σε πτήση: Αναγκαστική προσγείωση με απότομη πτώση και αντικείμενα να εκτοξεύονται στην καμπίνα

Στιγμές τρόμου για Κύπριους βουλευτές σε πτήση: Αναγκαστική προσγείωση με απότομη πτώση και αντικείμενα να εκτοξεύονται στην καμπίνα

  •  29.09.2025 - 11:34
Υποψιάζονται επαναλαμβανόμενα δρομολόγια ναρκωτικών με καμουφλάζ σε φουσκωτά – Η «έξυπνη» κρυψώνα που πρόδωσε τους εμπόρους

Υποψιάζονται επαναλαμβανόμενα δρομολόγια ναρκωτικών με καμουφλάζ σε φουσκωτά – Η «έξυπνη» κρυψώνα που πρόδωσε τους εμπόρους

  •  29.09.2025 - 09:01
Εθελοντική στράτευση γυναικών: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις, πού να υποβάλετε ενδιαφέρον

Εθελοντική στράτευση γυναικών: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις, πού να υποβάλετε ενδιαφέρον

  •  29.09.2025 - 10:40
Σας αρέσει το φαγητό; Ο Μάριος από το Masterchef έρχεται με ένα ολοκαίνουριο μαγαζί – Το μενού που θα σας συναρπάσει

Σας αρέσει το φαγητό; Ο Μάριος από το Masterchef έρχεται με ένα ολοκαίνουριο μαγαζί – Το μενού που θα σας συναρπάσει

  •  29.09.2025 - 09:33
Θα ανακοινώσει σήμερα ο Τραμπ συμφωνία με το Ισραήλ για τη Γάζα;

Θα ανακοινώσει σήμερα ο Τραμπ συμφωνία με το Ισραήλ για τη Γάζα;

  •  29.09.2025 - 10:14
«Δεχθήκαμε επίθεση…»: Εκτός εκπομπής ο Χρίστος Μιχάλαρος – Τι συνέβη

«Δεχθήκαμε επίθεση…»: Εκτός εκπομπής ο Χρίστος Μιχάλαρος – Τι συνέβη

  •  29.09.2025 - 09:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα