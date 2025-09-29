Εκτός Βουλευτικών Εκλογών 2026 ο Χρίστος Χριστόφιας – Ο λόγος που δεν μπαίνει στο ψηφοδέλτιο

Αυτούσια η ανακοίνωση του Χρίστου Χριστόφια:

Οι πολιτικές μάχες δεν δίνονται μόνο στη Βουλή

Στο καταστατικό Συνέδριο του ΑΚΕΛ το 2023, συλλογικά αποφασίσαμε κάποια πράγματα.

-Τον περιορισμό κοινοβουλευτικών θητειών, για σκοπούς συχνής ανανέωσης των βουλευτών μας. Κάτι αναγκαίο, ιδιαίτερα στην εποχή μας, που ο κόσμος έχει ανάγκη όσο ποτέ την εισδοχή ανθρώπων με φρέσκιες ιδέες και όρεξη για προσφορά. Μια πράξη που δίνει στην κοινοβουλευτική μας ομάδα νέα δυναμική, σε συνδυασμό πάντα με την εμπειρία κάποιων που διεξήλθαν ήδη τουλάχιστον μια θητεία.

-Με γνώμονα την συνύπαρξη της ανανέωσης με την αναγκαία εμπειρία, αποφασίσαμε και την δυνατότητα εξαίρεσης μεμονωμένων ηγετικών στελεχών για σκοπούς ύπαρξης ισχυρού πολιτικού πυρήνα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Για να υπάρχει δηλαδή η αναγκαία παρουσία και συντονισμός της συλλογικής ηγεσίας του ΑΚΕΛ στην Βουλή και δη, στην κοινοβουλευτική μας ομάδα.

-Το ασυμβίβαστο των καθηκόντων που απορρέουν από τις θέσεις του Κεντρικού Οργανωτικού Γραμματέα, των Επαρχιακών Γραμματέων και των Επαρχιακών Οργανωτικών Γραμματέων, με την βουλευτική ιδιότητα. Είναι τέτοιο το περιεχόμενο και ο όγκος δράσης αυτών των οργανικών πόστων στο ΑΚΕΛ, που είναι αντικειμενικά ανέφικτο να συνυπάρχουν με την κοινοβουλευτική δουλειά.

Το τελευταίο σημείο είναι αυτό, που στην παρούσα συγκυρία, με αφορά προσωπικά. Είναι μεγάλη η τιμή να σε εμπιστεύεται ο κόσμος να τον εκπροσωπείς στην Βουλή. Είναι εξίσου μεγάλη τιμή, να ηγείσαι ως πρώτος μεταξύ ίσων της μεγαλύτερης Επαρχιακής Οργάνωσης του ΑΚΕΛ, της Λευκωσίας - Κερύνειας.

Οι πολιτικές μάχες δεν δίνονται μόνο στην Βουλή. Οι πολιτικές μάχες δίνονται με σθένος και στις πόλεις, στις συνοικίες, στα χωριά. Δίνονται στους χώρους δουλειάς, στους χώρους εκπαίδευσης, παντού, όπου δραστηριοποιούνται οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι, η νεολαία. Το ΑΚΕΛ, για να έχει ισχυρή παρουσία στην Βουλή και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει να έχει πρώτα και πάνω από όλα, μαζική, δραστήρια και δυναμική οργάνωση ανάμεσα στο λαό.

Στο κάτω - κάτω, ό,τι είμαστε, αυτό που μας προσδίδει αξία ως πολιτικά όντα, είναι η εμπιστοσύνη του κόσμου της Αριστεράς, είναι το ΑΚΕΛ και όσοι πιστεύουν σε αυτό, στο πρόγραμμα, στις θέσεις, στην δράση του. Είμαστε ταγμένοι να υπηρετούμε τον τόπο μας, μέσα από τις γραμμές του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού, από όποιο μετερίζι χρειαστεί. Για την επίτευξη των στόχων μας, για μια Κύπρο λεύτερη κι επανενωμένη, μια Κύπρο της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Κάτι τελευταίο. Ουδείς αναντικατάστατος. Ουδείς! Σε τέτοιες περιπτώσεις έρχονται πάντα στο μυαλό οι στίχοι του ποιητή που λέει:

"Δεν είναι εδώ να είμαι εγώ πάνω από σένα

ή εσύ πάνω από μένα.

Εδώ, είναι να 'ναι ο καθένας

πάνω από τον εαυτό του..."