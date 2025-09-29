Porsche Roadshow 2025 x Big Green Egg

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, στον ιδιαίτερο χώρο The Anama Concept— ένα σημείο αναφοράς μέσα στο καταπράσινο δάσος. Με σκοπό για να αναδείξει την απόδοση και τη γεύση, η εμπειρία προσέφερε αποκλειστικές δοκιμές των πιο πρόσφατων μοντέλων Porsche, γκουρμέ δημιουργίες ψημένες στo Big Green Egg, καθώς και εξαιρετικά κρασιά και κοκτέιλ, επιμελημένα από τη βραβευμένη ομάδα του The Anama Concept — όλα μέσα στο μαγευτικό φυσικό περιβάλλον.

Οι καλεσμένοι συμμετείχαν σε έναν προσεκτικά σχεδιασμένο κύκλο τριών μοναδικών εμπειριών: Η οδηγική εμπειρία επέτρεψε στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις δυνατότητες των πιο πρόσφατων μοντέλων της Porsche — συμπεριλαμβανομένων των Taycan sedan, Taycan Cross Turismo, του αμιγώς ηλεκτρικού Macan και του Cayenne E-Hybrid — μέσα από τις γραφικές και φιδίσιες ορεινές διαδρομές.

Παράλληλα, η γαστρονομική ενότητα — υπό την επιμέλεια της Big Green Egg — προσέφερε μια γευστική και διαδραστική εμπειρία με ζωντανό outdoor cooking workshop από τον διεθνή σεφ Leonard Elenbaas, ο οποίος επισκέφθηκε αποκλειστικά από την Ολλανδία. Αναδείχθηκαν οι εντυπωσιακές δυνατότητες των αυθεντικών kamado, ενώ ο σεφ μοιράστηκε τεχνικές, συμβουλές και μυστικά πίσω από τις γκουρμέ δημιουργίες του — μετατρέποντας τη φωτιά σε γεύση και μαγεία σε κάθε μπουκιά.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μια καθοδηγούμενη ξενάγηση στο boutique οινοποιείο The Anama Concept, όπου οι επισκέπτες γνώρισαν τη διαδικασία παραγωγής της πολυτελούς κουμανδαρίας — ενός από τα ιστορικότερα και πιο εκλεκτά κρασιά της Κύπρου.

Η βραδιά έκλεισε σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα, με εξαιρετικό φαγητό στο Big Green Egg — όπως μοναδικό αστακό, εκλεκτό Saku Τόνο και ζουμερό Black Angus Tomahawk στέικ — μουσική και όμορφες συζητήσεις. Ένα ιδανικό φινάλε σε μια μέρα γεμάτη εμπειρίες και συναισθήματα.

H εταιρεία A.I. Motokinisi Ltd είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αυτοκινήτων Porsche στην Κύπρο με εκθεσιακούς χώρους σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Αντίστοιχα, ο όμιλος ipH Iakovos Photiades Group of Companies, εκπροσωπεί αποκλειστικά το Big Green Egg στην κυπριακή αγορά, μέσω των 10 καταστημάτων foodhaus σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης εδώ: https://youtu.be/Lj7ntaCO02s