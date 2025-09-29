Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουPorsche Roadshow 2025 x Big Green Egg
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Porsche Roadshow 2025 x Big Green Egg

 29.09.2025 - 11:31
Porsche Roadshow 2025 x Big Green Egg

Η Porsche Κύπρου και η Big Green Egg συνδύασαν το πάθος για την ποιότητα και την καινοτομία, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία που περιλάμβανε μαγευτικές διαδρομές, υπαίθρια γαστρονομία και την τέχνη του καλού κρασιού.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, στον ιδιαίτερο χώρο The Anama Concept— ένα σημείο αναφοράς μέσα στο καταπράσινο δάσος. Με σκοπό για να αναδείξει την απόδοση και τη γεύση, η εμπειρία προσέφερε αποκλειστικές δοκιμές των πιο πρόσφατων μοντέλων Porsche, γκουρμέ δημιουργίες ψημένες στo Big Green Egg, καθώς και εξαιρετικά κρασιά και κοκτέιλ, επιμελημένα από τη βραβευμένη ομάδα του The Anama Concept — όλα μέσα στο μαγευτικό φυσικό περιβάλλον.

Οι καλεσμένοι συμμετείχαν σε έναν προσεκτικά σχεδιασμένο κύκλο τριών μοναδικών εμπειριών: Η οδηγική εμπειρία επέτρεψε στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις δυνατότητες των πιο πρόσφατων μοντέλων της Porsche — συμπεριλαμβανομένων των Taycan sedan, Taycan Cross Turismo, του αμιγώς ηλεκτρικού Macan και του Cayenne E-Hybrid — μέσα από τις γραφικές και φιδίσιες ορεινές διαδρομές.

Παράλληλα, η γαστρονομική ενότητα — υπό την επιμέλεια της Big Green Egg — προσέφερε μια γευστική και διαδραστική εμπειρία με ζωντανό outdoor cooking workshop από τον διεθνή σεφ Leonard Elenbaas, ο οποίος επισκέφθηκε αποκλειστικά από την Ολλανδία. Αναδείχθηκαν οι εντυπωσιακές δυνατότητες των αυθεντικών kamado, ενώ ο σεφ μοιράστηκε τεχνικές, συμβουλές και μυστικά πίσω από τις γκουρμέ δημιουργίες του — μετατρέποντας τη φωτιά σε γεύση και μαγεία σε κάθε μπουκιά.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μια καθοδηγούμενη ξενάγηση στο boutique οινοποιείο The Anama Concept, όπου οι επισκέπτες γνώρισαν τη διαδικασία παραγωγής της πολυτελούς κουμανδαρίας — ενός από τα ιστορικότερα και πιο εκλεκτά κρασιά της Κύπρου.

Η βραδιά έκλεισε σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα, με εξαιρετικό φαγητό στο Big Green Egg — όπως μοναδικό αστακό, εκλεκτό Saku Τόνο και ζουμερό Black Angus Tomahawk στέικ — μουσική και όμορφες συζητήσεις. Ένα ιδανικό φινάλε σε μια μέρα γεμάτη εμπειρίες και συναισθήματα.

H εταιρεία A.I. Motokinisi Ltd είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αυτοκινήτων Porsche στην Κύπρο με εκθεσιακούς χώρους σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Αντίστοιχα, ο όμιλος ipH Iakovos Photiades Group of Companies, εκπροσωπεί αποκλειστικά το Big Green Egg στην κυπριακή αγορά, μέσω των 10 καταστημάτων foodhaus σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης εδώ: https://youtu.be/Lj7ntaCO02s

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά σε ακινητοποιημένο όχημα στη Λεμεσό - Καταστράφηκε ολοσχερώς
Κέντρα αναψυχής: «Ξεκάθαρα εξυπηρετούνται συμφέροντα» στο νομοσχέδιο για τα ωράρια – «Πρέπει να κλείνει κάποιος για να δουλεύει κάποιος άλλος»
«Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του παιδιού μου»: Ο Χρυσός Σεπτέμβρης μέσα από τα μάτια μιας μητέρας
Στις φλόγες όχημα τα μεσάνυχτα: Προκλήθηκαν ζημιές - Εξετάζεται εμπρησμός
Βροχές και ισχυροί άνεμοι αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές - Ο καιρός μέχρι την Πέμπτη
Εορτολόγιο 2025: Γιορτή και σήμερα, σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λετυμπιώτης: «Σημαντική η προσωπική δέσμευση του Γκουτέρες και η αναφορά του στο Κραν Μοντανά»

 29.09.2025 - 11:24
Επόμενο άρθρο

Στιγμές τρόμου για Κύπριους βουλευτές σε πτήση: Αναγκαστική προσγείωση με απότομη πτώση και αντικείμενα να εκτοξεύονται στην καμπίνα

 29.09.2025 - 11:34
Λετυμπιώτης: «Σημαντική η προσωπική δέσμευση του Γκουτέρες και η αναφορά του στο Κραν Μοντανά»

Λετυμπιώτης: «Σημαντική η προσωπική δέσμευση του Γκουτέρες και η αναφορά του στο Κραν Μοντανά»

Τη σημασία της προσωπικής δέσμευσης του ΓΓ του ΟΗΕ στο Κυπριακό και την αναφορά του για επανέναρξη των συνομιλιών στο σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά υπογράμμισε με δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Σημαντική η προσωπική δέσμευση του Γκουτέρες και η αναφορά του στο Κραν Μοντανά»

Λετυμπιώτης: «Σημαντική η προσωπική δέσμευση του Γκουτέρες και η αναφορά του στο Κραν Μοντανά»

  •  29.09.2025 - 11:24
Κέντρα αναψυχής: «Ξεκάθαρα εξυπηρετούνται συμφέροντα» στο νομοσχέδιο για τα ωράρια – «Πρέπει να κλείνει κάποιος για να δουλεύει κάποιος άλλος»

Κέντρα αναψυχής: «Ξεκάθαρα εξυπηρετούνται συμφέροντα» στο νομοσχέδιο για τα ωράρια – «Πρέπει να κλείνει κάποιος για να δουλεύει κάποιος άλλος»

  •  29.09.2025 - 06:41
Στιγμές τρόμου για Κύπριους βουλευτές σε πτήση: Αναγκαστική προσγείωση με απότομη πτώση και αντικείμενα να εκτοξεύονται στην καμπίνα

Στιγμές τρόμου για Κύπριους βουλευτές σε πτήση: Αναγκαστική προσγείωση με απότομη πτώση και αντικείμενα να εκτοξεύονται στην καμπίνα

  •  29.09.2025 - 11:34
Υποψιάζονται επαναλαμβανόμενα δρομολόγια ναρκωτικών με καμουφλάζ σε φουσκωτά – Η «έξυπνη» κρυψώνα που πρόδωσε τους εμπόρους

Υποψιάζονται επαναλαμβανόμενα δρομολόγια ναρκωτικών με καμουφλάζ σε φουσκωτά – Η «έξυπνη» κρυψώνα που πρόδωσε τους εμπόρους

  •  29.09.2025 - 09:01
Εθελοντική στράτευση γυναικών: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις, πού να υποβάλετε ενδιαφέρον

Εθελοντική στράτευση γυναικών: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις, πού να υποβάλετε ενδιαφέρον

  •  29.09.2025 - 10:40
Σας αρέσει το φαγητό; Ο Μάριος από το Masterchef έρχεται με ένα ολοκαίνουριο μαγαζί – Το μενού που θα σας συναρπάσει

Σας αρέσει το φαγητό; Ο Μάριος από το Masterchef έρχεται με ένα ολοκαίνουριο μαγαζί – Το μενού που θα σας συναρπάσει

  •  29.09.2025 - 09:33
Θα ανακοινώσει σήμερα ο Τραμπ συμφωνία με το Ισραήλ για τη Γάζα;

Θα ανακοινώσει σήμερα ο Τραμπ συμφωνία με το Ισραήλ για τη Γάζα;

  •  29.09.2025 - 10:14
«Δεχθήκαμε επίθεση…»: Εκτός εκπομπής ο Χρίστος Μιχάλαρος – Τι συνέβη

«Δεχθήκαμε επίθεση…»: Εκτός εκπομπής ο Χρίστος Μιχάλαρος – Τι συνέβη

  •  29.09.2025 - 09:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα