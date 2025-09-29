Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤα 4 περίεργα σημάδια που δείχνουν ότι γερνάς
LIKE ONLINE

Τα 4 περίεργα σημάδια που δείχνουν ότι γερνάς

 29.09.2025 - 14:36
Τα 4 περίεργα σημάδια που δείχνουν ότι γερνάς

Η γήρανση είναι κάτι που όλοι βιώνουμε, αλλά μερικές αλλαγές συμβαίνουν αθόρυβα και μπορεί να μας ξαφνιάσουν.

Μικρές μεταβολές στα δόντια, στη φωνή, στο ύψος ή ακόμα και στις ημικρανίες μας, μπορεί να δείχνουν ότι ο χρόνος αφήνει το σημάδι του, με τρόπους που δεν περιμένουμε. Ας δούμε τι λένε οι ειδικοί για αυτά τα περίεργα σημάδια της ηλικίας.

1. Η γήρανση μπορεί να κάνει τα δόντια σου να αλλάζουν θέση

Μπορεί να παρατηρήσεις ότι τα κάτω δόντια σου έχουν γίνει πιο στραβά, ακόμη κι αν φορούσες σιδεράκια στο παρελθόν. Οι ειδικοί εξηγούν ότι είναι φυσιολογικό τα δόντια να «μετακινούνται» με την ηλικία, ειδικά αυτά της κάτω γνάθου.

Συνήθεις λόγοι για αυτή την αλλαγή είναι:

  • Η απώλεια δοντιών.
  • Η περιοδοντική νόσος που καθιστά τα δόντια λιγότερο σταθερά.
  • Η φθορά από τρίξιμο.

Δεν συμβαίνει σε όλους, αλλά αν παρατηρείς αλλαγές, ένας οδοντίατρος μπορεί να σου δώσει λύσεις για να τις διορθώσεις ή να τις προλάβεις.

2. Η φωνή σου μπορεί να αλλάξει με την ηλικία

Καθώς μεγαλώνουμε, οι φωνητικές χορδές γίνονται πιο λεπτές και λιγότερο ελαστικές. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η φωνή μπορεί να γίνει πιο «αδύναμη» ή βραχνή.

  • Στους άνδρες, η φωνή μπορεί να ανέβει σε τόνο, χάνoντας το βαθύ ηχόχρωμα της νεότητας.
  • Στις γυναίκες, οι ορμονικές αλλαγές μπορεί να χαμηλώσουν τον τόνο της φωνής.

Σε κάθε περίπτωση, ξαφνικές ή παρατεταμένες αλλαγές στη φωνή πρέπει να αξιολογούνται από ΩΡΛ για να αποκλειστούν προβλήματα υγείας.

3. Η γήρανση μειώνει το ύψος σου

Η απώλεια ύψους ξεκινά περίπου μετά τα 40 και συνεχίζεται με την ηλικία:

  • Οι άνδρες χάνουν περίπου 2,5 εκ. μέχρι τα 70.
  • Οι γυναίκες κοντά στα 5 εκ.
  • Μετά τα 80, η απώλεια μπορεί να φτάσει και άλλο 2,5 εκ.

Αιτίες:

  • Μείωση οστού και χόνδρου στη σπονδυλική στήλη.
  • Αδυναμία μυών στην κοιλιά και τη μέση.
  • Στάση σώματος και πτώση της καμάρας των ποδιών.

Η τακτική άσκηση, η ενδυνάμωση κορμού και η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D μπορούν να περιορίσουν τη μείωση ύψους. Αν παρατηρήσεις μεγάλη απώλεια ύψους σε σύντομο διάστημα, συμβουλέψου τον γιατρό σου.

4. Οι ημικρανίες σου μπορεί να μειωθούν

Στα καλά νέα για τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, οι ημικρανίες συχνά μειώνονται. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι πολλές γυναίκες βιώνουν λιγότερη συχνότητα, ένταση ή ακόμα και εξαφάνιση των κρίσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ημικρανίες παραμένουν ενοχλητικές αλλά όχι καταστροφικές, ενώ μπορεί να αλλάξουν και τα συνοδευτικά συμπτώματα, όπως πονοκέφαλος ή ναυτία.

Με βάση όλα τα παραπάνω η γήρανση φέρνει μικρές αλλά σαφείς αλλαγές: δόντια που μετακινούνται, φωνές που αλλάζουν, απώλεια ύψους και μείωση των ημικρανιών. Το σημαντικό είναι να γνωρίζεις τι είναι φυσιολογικό και τι όχι, να παρατηρείς το σώμα σου και να συμβουλεύεσαι ειδικούς όταν χρειάζεται. Η γήρανση δεν σημαίνει απώλεια ελέγχου, είναι μια ευκαιρία να αγκαλιάσουμε τις αλλαγές, να φροντίσουμε την υγεία μας και να υιοθετήσουμε νέες συνήθειες που μας κρατούν ενεργούς, υγιείς και δυναμικούς.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά σε ακινητοποιημένο όχημα στη Λεμεσό - Καταστράφηκε ολοσχερώς
Κέντρα αναψυχής: «Ξεκάθαρα εξυπηρετούνται συμφέροντα» στο νομοσχέδιο για τα ωράρια – «Πρέπει να κλείνει κάποιος για να δουλεύει κάποιος άλλος»
«Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του παιδιού μου»: Ο Χρυσός Σεπτέμβρης μέσα από τα μάτια μιας μητέρας
Στις φλόγες όχημα τα μεσάνυχτα: Προκλήθηκαν ζημιές - Εξετάζεται εμπρησμός
Βροχές και ισχυροί άνεμοι αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές - Ο καιρός μέχρι την Πέμπτη
Εορτολόγιο 2025: Γιορτή και σήμερα, σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καίτη Γαρμπή - Διονύσης Σχοινάς: Ανακοίνωσαν τα ευχάριστα στο Instagram με ένα βίντεο!

 29.09.2025 - 14:29
Επόμενο άρθρο

mind REset 2025-26: Η Lidl Κύπρου ενεργοποιεί τη νέα γενιά ενάντια στη σπατάλη τροφίμων

 29.09.2025 - 14:41
Τα είπε με τον ΠτΔ η Πρέσβης των ΗΠΑ - Η προσήλωση στο Κυπριακό στο επίκεντρο

Τα είπε με τον ΠτΔ η Πρέσβης των ΗΠΑ - Η προσήλωση στο Κυπριακό στο επίκεντρο

Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, Τζούλι Ντέιβις, συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, υπογραμμίζοντας την ευρεία ατζέντα διμερών σχέσεων και σημειώνοντας ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τα είπε με τον ΠτΔ η Πρέσβης των ΗΠΑ - Η προσήλωση στο Κυπριακό στο επίκεντρο

Τα είπε με τον ΠτΔ η Πρέσβης των ΗΠΑ - Η προσήλωση στο Κυπριακό στο επίκεντρο

  •  29.09.2025 - 14:25
Επιστολή Στεφάνου σε Αρχή κατά της Διαφθοράς: Να εξεταστούν πολιτικές παρεμβάσεις και ο τρόπος λήψης αποφάσεων για Βασιλικό

Επιστολή Στεφάνου σε Αρχή κατά της Διαφθοράς: Να εξεταστούν πολιτικές παρεμβάσεις και ο τρόπος λήψης αποφάσεων για Βασιλικό

  •  29.09.2025 - 12:41
Δημοσκόπηση «Καθημερινής»: Η ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό – Ο μοναδικός που διατηρεί θετική εικόνα

Δημοσκόπηση «Καθημερινής»: Η ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό – Ο μοναδικός που διατηρεί θετική εικόνα

  •  29.09.2025 - 12:44
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Τι κατέδειξε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 34χρονου

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Τι κατέδειξε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 34χρονου

  •  29.09.2025 - 12:59
Στιγμές τρόμου για Κύπριους βουλευτές σε πτήση: Αναγκαστική προσγείωση με απότομη πτώση και αντικείμενα να εκτοξεύονται στην καμπίνα

Στιγμές τρόμου για Κύπριους βουλευτές σε πτήση: Αναγκαστική προσγείωση με απότομη πτώση και αντικείμενα να εκτοξεύονται στην καμπίνα

  •  29.09.2025 - 11:34
Καταγγελία για εκφοβισμό από τους λειτουργούς των ΥΚΕ στην 24ωρη απεργία - «Ούτε χιλιοστό πίσω»

Καταγγελία για εκφοβισμό από τους λειτουργούς των ΥΚΕ στην 24ωρη απεργία - «Ούτε χιλιοστό πίσω»

  •  29.09.2025 - 13:06
Εκτός Βουλευτικών Εκλογών 2026 ο Χρίστος Χριστόφιας – Ο λόγος που δεν μπαίνει στο ψηφοδέλτιο

Εκτός Βουλευτικών Εκλογών 2026 ο Χρίστος Χριστόφιας – Ο λόγος που δεν μπαίνει στο ψηφοδέλτιο

  •  29.09.2025 - 11:55
Εθελοντική στράτευση γυναικών: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις, πού να υποβάλετε ενδιαφέρον

Εθελοντική στράτευση γυναικών: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις, πού να υποβάλετε ενδιαφέρον

  •  29.09.2025 - 10:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα