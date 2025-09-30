Ecommbx
LIKE ONLINE

Νέα τάση: Ενήλικες χρησιμοποιούν πιπίλες για άγχος και ύπνο – Τι λένε οι γιατροί;

 30.09.2025 - 13:31
Νέα τάση: Ενήλικες χρησιμοποιούν πιπίλες για άγχος και ύπνο – Τι λένε οι γιατροί;

Ενήλικες στην Κίνα χρησιμοποιούν πιπίλες για να αντιμετωπίσουν το άγχος και να κοιμηθούν καλύτερα. Γιατροί προειδοποιούν για κινδύνους στην υγεία.

Μια νέα τάση έχει κάνει την εμφάνισή της στην Κίνα και προκαλεί έντονες αντιδράσεις στα social media και στους επιστημονικούς κύκλους: Ενήλικες αγοράζουν πιπίλες που υπόσχονται ανακούφιση από το άγχος, βελτίωση του ύπνου, ακόμη και βοήθεια στη διακοπή του καπνίσματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Cover, ορισμένα online καταστήματα πουλούν πάνω από 2.000 τέτοιες πιπίλες τον μήνα, με τιμές που κυμαίνονται από περίπου 1,4 έως 70 δολάρια.

Τι υπόσχονται οι adult pacifiers;

Οι κατασκευαστές ισχυρίζονται πως αυτές οι ειδικά σχεδιασμένες πιπίλες:

  • Μειώνουν το άγχος και το στρες 

  • Βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου

  • Βοηθούν στη διακοπή του καπνίσματος

  • Ενισχύουν την σωστή αναπνοή

     

    Οι πιπίλες έχουν διαφανές στόμιο και διατίθενται σε διάφορα χρώματα, ενώ είναι μεγαλύτερες από τις παιδικές.

    Αγοραστές δηλώνουν: «Είναι απαλές, δεν επηρεάζουν την αναπνοή μου και με βοηθούν να νιώθω άνετα.» «Με βοήθησε πραγματικά να κόψω το κάπνισμα. Νιώθω λιγότερη νευρικότητα.» «Όταν έχω πίεση στη δουλειά, νιώθω ασφάλεια όπως στην παιδική μου ηλικία.»

Τι λένε οι γιατροί

Ωστόσο, οδοντίατροι και ψυχολόγοι στην Κίνα προειδοποιούν ότι η χρήση τέτοιων προϊόντων από ενήλικες δεν είναι ακίνδυνη.

Έντονες αντιδράσεις στα social media

Η τάση έχει γίνει viral στην Κίνα, με ένα μόνο σχετικό hashtag να ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια προβολές σε κινεζική πλατφόρμα.

Ορισμένα χαρακτηριστικά σχόλια: «Αυτός ο κόσμος έχει τρελαθεί: οι ενήλικες χρησιμοποιούν πιπίλες!» «Μήπως είναι ένας ακόμα “φόρος ηλιθιότητας”;»

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Σχολιάζοντας τα πρόσφατα δημοσιεύματα περί ενδεχόμενου ανασχηματισμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κάτι να προσθέσει επί του θέματος, απορρίπτοντας παράλληλα τις φήμες περί δυστοκίας.

