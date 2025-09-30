Coffee Berry: Γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ στηρίζοντας το περιβάλλον

Με το μήνυμα «Your Berry Awakening» τα καταστήματα Coffee Berry, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Ζορπάς, τιμούν την Παγκόσμια Ημέρα του Καφέ που έχει καθιερωθεί την 1η Οκτωβρίου.

Με την ευκαιρία αυτή, τα Coffee Berry, εγκαινιάζουν μια ξεχωριστή και συμβολική δράση που έχει ως στόχο την αφύπνιση των καταναλωτών για προστασία του περιβάλλοντος. Από τις 24/9 μέχρι και τις 8/10, σε όλα τα καταστήματα Coffee Berry, ο καφές προσφέρεται με έκπτωση αξίας €0.50 σε όλους τους καταναλωτές που θα επιλέξουν να απολαύσουν το αγαπημένο τους ρόφημα σε επαναχρησιμοποιούμενο (reusable cup) ποτήρι.

Τα Coffee Berry είναι η καλύτερη στιγμή της ημέρας. Μας συντροφεύουν από το πρωινό ξύπνημα μέχρι τις απογευματινές στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης, όλες αυτές τις στιγμές που ο καφές γίνεται η μικρή απόλαυση και η πηγή ενέργειας που αναζητάμε μέσα στην μέρα και που μπορούμε να την αντλήσουμε μέσα από ένα απολαυστικό ρόφημα. Έτσι, κάθε μια από αυτές τις στιγμές απόλαυσης μπορεί να γίνει παράλληλα πράξη ενίσχυσης των προσπαθειών για ένα πιο βιώσιμο τρόπο κατανάλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής του Ομίλου που έχει ως στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την προώθηση της πράσινης και της κυκλικής οικονομίας καθώς και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

Η προσφορά ισχύει για αγορά καφέ με οποιοδήποτε επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι. Επίσης, οι καταναλωτές μπορούν να προμηθευτούν το reusable cup από τη μεγάλη γκάμα που διαθέτουν τα Coffee Berry σε όλα τα καταστήματα και στους Φούρνους Ζορπάς.