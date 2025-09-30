Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουCoffee Berry: Γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ στηρίζοντας το περιβάλλον
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Coffee Berry: Γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ στηρίζοντας το περιβάλλον

 30.09.2025 - 13:56
Coffee Berry: Γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ στηρίζοντας το περιβάλλον

Έκπτωση αξίας €0.50 σε όλους τους καταναλωτές που θα επιλέξουν να απολαμβάνουν τον αγαπημένο τους καφέ σε επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι

Με το μήνυμα «Your Berry Awakening» τα καταστήματα Coffee Berry, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Ζορπάς, τιμούν την Παγκόσμια Ημέρα του Καφέ που έχει καθιερωθεί την 1η Οκτωβρίου.

Με την ευκαιρία αυτή, τα Coffee Berry, εγκαινιάζουν μια ξεχωριστή και συμβολική δράση που έχει ως στόχο την αφύπνιση των καταναλωτών για προστασία του περιβάλλοντος. Από τις 24/9 μέχρι και τις 8/10, σε όλα τα καταστήματα Coffee Berry, ο καφές προσφέρεται με έκπτωση αξίας €0.50 σε όλους τους καταναλωτές που θα επιλέξουν να απολαύσουν το αγαπημένο τους ρόφημα σε επαναχρησιμοποιούμενο (reusable cup) ποτήρι.

Τα Coffee Berry είναι η καλύτερη στιγμή της ημέρας. Μας συντροφεύουν από το πρωινό ξύπνημα μέχρι τις απογευματινές στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης, όλες αυτές τις στιγμές που ο καφές γίνεται η μικρή απόλαυση και η πηγή ενέργειας που αναζητάμε μέσα στην μέρα και που μπορούμε να την αντλήσουμε μέσα από ένα απολαυστικό ρόφημα. Έτσι, κάθε μια από αυτές τις στιγμές απόλαυσης μπορεί να γίνει παράλληλα πράξη ενίσχυσης των προσπαθειών για ένα πιο βιώσιμο τρόπο κατανάλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής του Ομίλου που έχει ως στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την προώθηση της πράσινης και της κυκλικής οικονομίας καθώς και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

Η προσφορά ισχύει για αγορά καφέ με οποιοδήποτε επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι. Επίσης, οι καταναλωτές μπορούν να προμηθευτούν το reusable cup από τη μεγάλη γκάμα που διαθέτουν τα Coffee Berry σε όλα τα καταστήματα και στους Φούρνους Ζορπάς.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Γνωστοί στις Αρχές οι δύο που αναζητούνται – Ποια η κατάσταση υγείας του 42χρονου θύματος
Φόνος στη Λεμεσό: Δεν συνάδει η σκηνή με τα τραύματα του 31χρονου - Έμεναν άλλοι τρεις στο διαμέρισμα - Αρνείται εμπλοκή η 26χρονη
VIDEO: Η εξήγηση του Φειδία και της Στυλιάνας για την απόφαση για εγκράτεια μέχρι τον γάμο -«Έπεσα κάτω και έκλαιγα»
Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Διαμάντω Αντωνιάδου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Βίντεο: Χωρίς βαλίτσες οι Κύπριοι βουλευτές στο Μπιλούντ – Διπλή ταλαιπωρία μετά τον εφιάλτη στον αέρα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κυπριακό Ποδόσφαιρο – Ο μύθος για την Διαιτησία - Τότε και τώρα - Η Διαιτησία στην Κύπρο

 30.09.2025 - 13:45
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έτσι απαντά στις φήμες περί ανασχηματισμού

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έτσι απαντά στις φήμες περί ανασχηματισμού

Σχολιάζοντας τα πρόσφατα δημοσιεύματα περί ενδεχόμενου ανασχηματισμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κάτι να προσθέσει επί του θέματος, απορρίπτοντας παράλληλα τις φήμες περί δυστοκίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έτσι απαντά στις φήμες περί ανασχηματισμού

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έτσι απαντά στις φήμες περί ανασχηματισμού

  •  30.09.2025 - 12:16
Φόνος στη Λεμεσό: Δεν συνάδει η σκηνή με τα τραύματα του 31χρονου - Έμεναν άλλοι τρεις στο διαμέρισμα - Αρνείται εμπλοκή η 26χρονη

Φόνος στη Λεμεσό: Δεν συνάδει η σκηνή με τα τραύματα του 31χρονου - Έμεναν άλλοι τρεις στο διαμέρισμα - Αρνείται εμπλοκή η 26χρονη

  •  30.09.2025 - 11:44
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Γνωστοί στις Αρχές οι δύο που αναζητούνται – Ποια η κατάσταση υγείας του 42χρονου θύματος

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Γνωστοί στις Αρχές οι δύο που αναζητούνται – Ποια η κατάσταση υγείας του 42χρονου θύματος

  •  30.09.2025 - 11:59
Χρίστος Τσίγκης: «Η αγορά ηλεκτρισμού ανοίγει μόνο στα χαρτιά» – «Βλέπει» στρέβλωση σε βάρος των καταναλωτών

Χρίστος Τσίγκης: «Η αγορά ηλεκτρισμού ανοίγει μόνο στα χαρτιά» – «Βλέπει» στρέβλωση σε βάρος των καταναλωτών

  •  30.09.2025 - 11:54
Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

  •  30.09.2025 - 06:28
«Καμπανάκι» Ελεγκτικής: Χάνονται 200εκ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο – Φράγματα χωρίς ασφάλεια, γεωτρήσεις χωρίς προστασία

«Καμπανάκι» Ελεγκτικής: Χάνονται 200εκ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο – Φράγματα χωρίς ασφάλεια, γεωτρήσεις χωρίς προστασία

  •  30.09.2025 - 09:02
Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ

Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ

  •  30.09.2025 - 09:14
Ανατροπή από το Εφετείο: Παραμένει κρατούμενος Ιρανός αιτητής ασύλου – Κρίθηκε επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη

Ανατροπή από το Εφετείο: Παραμένει κρατούμενος Ιρανός αιτητής ασύλου – Κρίθηκε επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη

  •  30.09.2025 - 11:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα