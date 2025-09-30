Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚλείνουν δρόμοι για τη στρατιωτική παρέλαση – Πού και πότε
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κλείνουν δρόμοι για τη στρατιωτική παρέλαση – Πού και πότε

 30.09.2025 - 15:05
Κλείνουν δρόμοι για τη στρατιωτική παρέλαση – Πού και πότε

Στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση, στο πλαίσιο των εορτασμών της 65ης επετείου από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, τον χαιρετισμό της θα δεχθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, πλαισιωμένος από τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Θανάση Δαβάκη, και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο, Γεώργιο Τσιτσικώστα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παρέλαση θα διεξαχθεί επί της λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, με τη συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Άμυνας, του Τμήματος Δασών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Τη στρατιωτική παρέλαση θα παρακολουθήσουν Πρέσβεις και Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών και άλλοι επίσημοι, και θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία κοινού, αναφέρεται.

Της έναρξης της παρέλασης θα προηγηθεί η ρίψη 21 χαιρετιστήριων κανονιοβολισμών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Γνωστοί στις Αρχές οι δύο που αναζητούνται – Ποια η κατάσταση υγείας του 42χρονου θύματος
Φόνος στη Λεμεσό: Δεν συνάδει η σκηνή με τα τραύματα του 31χρονου - Έμεναν άλλοι τρεις στο διαμέρισμα - Αρνείται εμπλοκή η 26χρονη
VIDEO: Η εξήγηση του Φειδία και της Στυλιάνας για την απόφαση για εγκράτεια μέχρι τον γάμο -«Έπεσα κάτω και έκλαιγα»
Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Διαμάντω Αντωνιάδου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Βίντεο: Χωρίς βαλίτσες οι Κύπριοι βουλευτές στο Μπιλούντ – Διπλή ταλαιπωρία μετά τον εφιάλτη στον αέρα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αγοράζεις αυτά τα προϊόντα; Περιέχουν καρκινογόνες ουσίες – Προειδοποίηση για την Κύπρο

 30.09.2025 - 14:57
Επόμενο άρθρο

Αιφνίδια βαρηκοΐα – Απώλεια ακοής: 3 περιπτώσεις που η κατάσταση αναστρέφεται – Πότε είναι μόνιμη

 30.09.2025 - 15:09
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έτσι απαντά στις φήμες περί ανασχηματισμού

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έτσι απαντά στις φήμες περί ανασχηματισμού

Σχολιάζοντας τα πρόσφατα δημοσιεύματα περί ενδεχόμενου ανασχηματισμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κάτι να προσθέσει επί του θέματος, απορρίπτοντας παράλληλα τις φήμες περί δυστοκίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έτσι απαντά στις φήμες περί ανασχηματισμού

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έτσι απαντά στις φήμες περί ανασχηματισμού

  •  30.09.2025 - 12:16
Προϋπολογισμός 2026: Αυξημένες οι λειτουργικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές δαπάνες

Προϋπολογισμός 2026: Αυξημένες οι λειτουργικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές δαπάνες

  •  30.09.2025 - 15:35
Φόνος στη Λεμεσό: Δεν συνάδει η σκηνή με τα τραύματα του 31χρονου - Έμεναν άλλοι τρεις στο διαμέρισμα - Αρνείται εμπλοκή η 26χρονη

Φόνος στη Λεμεσό: Δεν συνάδει η σκηνή με τα τραύματα του 31χρονου - Έμεναν άλλοι τρεις στο διαμέρισμα - Αρνείται εμπλοκή η 26χρονη

  •  30.09.2025 - 11:44
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Γνωστοί στις Αρχές οι δύο που αναζητούνται – Ποια η κατάσταση υγείας του 42χρονου θύματος

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Γνωστοί στις Αρχές οι δύο που αναζητούνται – Ποια η κατάσταση υγείας του 42χρονου θύματος

  •  30.09.2025 - 11:59
Γάζα: Η αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου – Πώς το χαρακτηρίζει

Γάζα: Η αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου – Πώς το χαρακτηρίζει

  •  30.09.2025 - 15:59
Ν. Κακλαμάνης: Θετική εξέλιξη η κινητικότητα στο Κυπριακό - «Για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια...»

Ν. Κακλαμάνης: Θετική εξέλιξη η κινητικότητα στο Κυπριακό - «Για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια...»

  •  30.09.2025 - 14:09
Αγοράζεις αυτά τα προϊόντα; Περιέχουν καρκινογόνες ουσίες – Προειδοποίηση για την Κύπρο

Αγοράζεις αυτά τα προϊόντα; Περιέχουν καρκινογόνες ουσίες – Προειδοποίηση για την Κύπρο

  •  30.09.2025 - 14:57
Ο Λούης επέστρεψε και... σάρωσε! 82.609 τηλεθεατές στην πρεμιέρα του «Λούης Night Show»- 10 χρόνια με πρωτιές

Ο Λούης επέστρεψε και... σάρωσε! 82.609 τηλεθεατές στην πρεμιέρα του «Λούης Night Show»- 10 χρόνια με πρωτιές

  •  30.09.2025 - 14:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα